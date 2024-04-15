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Скопления ВСУ попали под удар в Гуляйполе, сообщило подполье - РИА Новости, 15.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:24 15.04.2024 (обновлено: 09:43 15.04.2024)
https://ria.ru/20240415/uzhar-1940061349.html
Скопления ВСУ попали под удар в Гуляйполе, сообщило подполье
Скопления ВСУ попали под удар в Гуляйполе, сообщило подполье - РИА Новости, 15.04.2024
Скопления ВСУ попали под удар в Гуляйполе, сообщило подполье
Скопления ВСУ и их техника попали под удар и уничтожены в запорожском городе Гуляйполе, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев,... РИА Новости, 15.04.2024
2024-04-15T09:24
2024-04-15T09:43
специальная военная операция на украине
безопасность
сергей лебедев
вооруженные силы украины
запорожская область
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Скопления ВСУ и их техника попали под удар и уничтожены в запорожском городе Гуляйполе, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег."Запорожское направление. Под обстрелами были бандеровцы, засевшие в населенном пункте Гуляйполе... После разведки с неба были нанесены удары, в результате которых была уничтожена техника и сами бандеровцы", - сказал собеседник агентства.Также он отметил, что на николаевском направлении под удары попали населенные пункты Дмитровка, Яселка и Куцуруб.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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безопасность, сергей лебедев, вооруженные силы украины, запорожская область
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Сергей Лебедев, Вооруженные силы Украины, Запорожская область
Скопления ВСУ попали под удар в Гуляйполе, сообщило подполье

Подполье: ВС РФ уничтожили украинских военных и их технику в Гуляйполе

© AP Photo / Aris MessinisУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 15.04.2024
© AP Photo / Aris Messinis
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Скопления ВСУ и их техника попали под удар и уничтожены в запорожском городе Гуляйполе, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег.
"Запорожское направление. Под обстрелами были бандеровцы, засевшие в населенном пункте Гуляйполе... После разведки с неба были нанесены удары, в результате которых была уничтожена техника и сами бандеровцы", - сказал собеседник агентства.
Также он отметил, что на николаевском направлении под удары попали населенные пункты Дмитровка, Яселка и Куцуруб.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьСергей ЛебедевВооруженные силы УкраиныЗапорожская область
 
 
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