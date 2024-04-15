https://ria.ru/20240415/uzhar-1940061349.html

Скопления ВСУ попали под удар в Гуляйполе, сообщило подполье

Скопления ВСУ попали под удар в Гуляйполе, сообщило подполье - РИА Новости, 15.04.2024

Скопления ВСУ попали под удар в Гуляйполе, сообщило подполье

Скопления ВСУ и их техника попали под удар и уничтожены в запорожском городе Гуляйполе, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев,... РИА Новости, 15.04.2024

2024-04-15T09:24

2024-04-15T09:24

2024-04-15T09:43

специальная военная операция на украине

безопасность

сергей лебедев

вооруженные силы украины

запорожская область

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0d/1857471638_0:163:3072:1891_1920x0_80_0_0_b32be35b695e43abf2ee6a6572495860.jpg

МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Скопления ВСУ и их техника попали под удар и уничтожены в запорожском городе Гуляйполе, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег."Запорожское направление. Под обстрелами были бандеровцы, засевшие в населенном пункте Гуляйполе... После разведки с неба были нанесены удары, в результате которых была уничтожена техника и сами бандеровцы", - сказал собеседник агентства.Также он отметил, что на николаевском направлении под удары попали населенные пункты Дмитровка, Яселка и Куцуруб.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

запорожская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, сергей лебедев, вооруженные силы украины, запорожская область