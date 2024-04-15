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Скопления ВСУ попали под удар в Гуляйполе, сообщило подполье
Скопления ВСУ попали под удар в Гуляйполе, сообщило подполье - РИА Новости, 15.04.2024
Скопления ВСУ попали под удар в Гуляйполе, сообщило подполье
Скопления ВСУ и их техника попали под удар и уничтожены в запорожском городе Гуляйполе, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев,... РИА Новости, 15.04.2024
2024-04-15T09:24
2024-04-15T09:24
2024-04-15T09:43
специальная военная операция на украине
безопасность
сергей лебедев
вооруженные силы украины
запорожская область
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Скопления ВСУ и их техника попали под удар и уничтожены в запорожском городе Гуляйполе, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег."Запорожское направление. Под обстрелами были бандеровцы, засевшие в населенном пункте Гуляйполе... После разведки с неба были нанесены удары, в результате которых была уничтожена техника и сами бандеровцы", - сказал собеседник агентства.Также он отметил, что на николаевском направлении под удары попали населенные пункты Дмитровка, Яселка и Куцуруб.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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безопасность, сергей лебедев, вооруженные силы украины, запорожская область
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Сергей Лебедев, Вооруженные силы Украины, Запорожская область
Скопления ВСУ попали под удар в Гуляйполе, сообщило подполье
Подполье: ВС РФ уничтожили украинских военных и их технику в Гуляйполе