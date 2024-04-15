https://ria.ru/20240415/uzbekistan-1940213646.html

В Москве задержали десять граждан Узбекистана за драку на стройке

В Москве задержали десять граждан Узбекистана за драку на стройке - РИА Новости, 15.04.2024

В Москве задержали десять граждан Узбекистана за драку на стройке

Десять граждан Узбекистана задержаны за драку на стройке в Москве, все они были оштрафованы, сообщает пресс-служба агентства по внешней трудовой миграции... РИА Новости, 15.04.2024

2024-04-15T17:34

2024-04-15T17:34

2024-04-15T17:34

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россия

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ТАШКЕНТ, 15 апр – РИА Новости. Десять граждан Узбекистана задержаны за драку на стройке в Москве, все они были оштрафованы, сообщает пресс-служба агентства по внешней трудовой миграции республики. "Сотрудниками правоохранительных органов среди участников происшествия были задержаны граждане Узбекистана, 10 человек. В результате происшествия никто их них серьезно не пострадал и за медицинской помощью не обращался", - говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале агентства. В агентстве просят соотечественников, временно работающих в России, соблюдать законодательство и уважительно относиться к гражданам других стран.Ранее в Telegram-каналах распространилась видеозапись, на которой несколько десятков рабочих устроили драку на стройплощадке. По данному факту столичный главк Следственного комитета России возбудил уголовное дело о хулиганстве. Позднее источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что среди участников драки было 14 граждан Узбекистана и 16 граждан Таджикистана. Причиной потасовки стал конфликт c распределением арматуры между бригадами.

https://ria.ru/20240415/dagestan-1940134104.html

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