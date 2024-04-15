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ФРГ призвала КНР к активному участию для разрешения конфликта на Украине - РИА Новости, 15.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:11 15.04.2024 (обновлено: 21:29 15.04.2024)
https://ria.ru/20240415/usiliya-1940262192.html
ФРГ призвала КНР к активному участию для разрешения конфликта на Украине
ФРГ призвала КНР к активному участию для разрешения конфликта на Украине - РИА Новости, 15.04.2024
ФРГ призвала КНР к активному участию для разрешения конфликта на Украине
Германия призывает Китай к активному участию в дипломатических усилиях по разрешению украинского конфликта, передает агентство Блумберг со ссылкой на немецких... РИА Новости, 15.04.2024
2024-04-15T21:11
2024-04-15T21:29
специальная военная операция на украине
в мире
китай
германия
украина
олаф шольц
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Германия призывает Китай к активному участию в дипломатических усилиях по разрешению украинского конфликта, передает агентство Блумберг со ссылкой на немецких официальных лиц на фоне визита канцлера ФРГ Олафа Шольца в КНР. "Мы хотим четко дать понять Китаю... что это (конфликт на Украине - ред.) нарушает наши основные интересы... Ему следует активно участвовать во всех дипломатических усилиях для прекращения войны", - заявил агентству немецкий чиновник. Шольц прибыл в Китай с официальным визитом в воскресенье. Как сообщили в правительстве ФРГ, помимо экономических отношений, в центре внимания нынешнего визита будут находиться геополитические вызовы и стратегии устойчивого развития.Шольц в должности канцлера ФРГ посещает Китай во второй раз. Он стал первым из лидеров стран Запада, посетившим Китай в этом году.
https://ria.ru/20240228/makron-1929919850.html
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в мире, китай, германия, украина, олаф шольц
Специальная военная операция на Украине, В мире, Китай, Германия, Украина, Олаф Шольц
ФРГ призвала КНР к активному участию для разрешения конфликта на Украине

ФРГ призвала Китай к дипломатическим усилиям для разрешения конфликта на Украине

© AP Photo / Markus SchreiberФлаги Германии, Украины и ЕС в Берлине
Флаги Германии, Украины и ЕС в Берлине - РИА Новости, 1920, 15.04.2024
© AP Photo / Markus Schreiber
Флаги Германии, Украины и ЕС в Берлине. Архивное фото
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Германия призывает Китай к активному участию в дипломатических усилиях по разрешению украинского конфликта, передает агентство Блумберг со ссылкой на немецких официальных лиц на фоне визита канцлера ФРГ Олафа Шольца в КНР.
«
"Мы хотим четко дать понять Китаю... что это (конфликт на Украине - ред.) нарушает наши основные интересы... Ему следует активно участвовать во всех дипломатических усилиях для прекращения войны", - заявил агентству немецкий чиновник.
Шольц прибыл в Китай с официальным визитом в воскресенье. Как сообщили в правительстве ФРГ, помимо экономических отношений, в центре внимания нынешнего визита будут находиться геополитические вызовы и стратегии устойчивого развития.
Шольц в должности канцлера ФРГ посещает Китай во второй раз. Он стал первым из лидеров стран Запада, посетившим Китай в этом году.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреКитайГерманияУкраинаОлаф Шольц
 
 
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