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ФРГ призвала КНР к активному участию для разрешения конфликта на Украине
ФРГ призвала КНР к активному участию для разрешения конфликта на Украине - РИА Новости, 15.04.2024
ФРГ призвала КНР к активному участию для разрешения конфликта на Украине
Германия призывает Китай к активному участию в дипломатических усилиях по разрешению украинского конфликта, передает агентство Блумберг со ссылкой на немецких... РИА Новости, 15.04.2024
2024-04-15T21:11
2024-04-15T21:11
2024-04-15T21:29
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Германия призывает Китай к активному участию в дипломатических усилиях по разрешению украинского конфликта, передает агентство Блумберг со ссылкой на немецких официальных лиц на фоне визита канцлера ФРГ Олафа Шольца в КНР. "Мы хотим четко дать понять Китаю... что это (конфликт на Украине - ред.) нарушает наши основные интересы... Ему следует активно участвовать во всех дипломатических усилиях для прекращения войны", - заявил агентству немецкий чиновник. Шольц прибыл в Китай с официальным визитом в воскресенье. Как сообщили в правительстве ФРГ, помимо экономических отношений, в центре внимания нынешнего визита будут находиться геополитические вызовы и стратегии устойчивого развития.Шольц в должности канцлера ФРГ посещает Китай во второй раз. Он стал первым из лидеров стран Запада, посетившим Китай в этом году.
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в мире, китай, германия, украина, олаф шольц
Специальная военная операция на Украине, В мире, Китай, Германия, Украина, Олаф Шольц
ФРГ призвала КНР к активному участию для разрешения конфликта на Украине
ФРГ призвала Китай к дипломатическим усилиям для разрешения конфликта на Украине