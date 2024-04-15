https://ria.ru/20240415/ural-1940263270.html

Уровень реки Урал в Орске снизился до 600 сантиметров

Уровень реки Урал в Орске снизился до 600 сантиметров - РИА Новости, 15.04.2024

Уровень реки Урал в Орске снизился до 600 сантиметров

Уровень реки Урал в частично затопленном Орске снизился до 600 сантиметров при критическом уровне 700 сантиметров, информирует правительство Оренбургской... РИА Новости, 15.04.2024

2024-04-15T21:23

2024-04-15T21:23

2024-04-15T21:23

орск

оренбургская область

оренбург

прорыв дамбы в орске

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0d/1939846843_0:190:3071:1917_1920x0_80_0_0_05fb33f9927e11abdd0640f57c629ba8.jpg

УФА, 15 апр — РИА Новости. Уровень реки Урал в частично затопленном Орске снизился до 600 сантиметров при критическом уровне 700 сантиметров, информирует правительство Оренбургской области в своем Telegram-канале. "В Орске уровень воды в Урале снизился на 20 см и составил 600 см. В Оренбурге уровень Урала упал на 14 см и составил 1155 см. В Илеке - прибавил 11 см и составил 908 см",- говорится в сообщении. Ранее власти региона сообщали, что в Орске от воды освободилось 3763 дома.

орск

оренбургская область

оренбург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

орск, оренбургская область, оренбург, прорыв дамбы в орске, происшествия