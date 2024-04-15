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Уровень реки Урал в оренбургском Илеке поднялся до 890 сантиметров - РИА Новости, 15.04.2024
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20:21 15.04.2024 (обновлено: 20:37 15.04.2024)
https://ria.ru/20240415/ural-1940254665.html
Уровень реки Урал в оренбургском Илеке поднялся до 890 сантиметров
Уровень реки Урал в оренбургском Илеке поднялся до 890 сантиметров - РИА Новости, 15.04.2024
Уровень реки Урал в оренбургском Илеке поднялся до 890 сантиметров
Уровень реки Урал в селе Илеке Оренбургской области поднялся до 908 сантиметров при критическом уровне 890 сантиметров, сообщила мэрия Илекского района в своем... РИА Новости, 15.04.2024
2024-04-15T20:21
2024-04-15T20:37
прорыв дамбы в орске
оренбургская область
наводнения в россии — 2024
происшествия
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УФА, 15 апр — РИА Новости. Уровень реки Урал в селе Илеке Оренбургской области поднялся до 908 сантиметров при критическом уровне 890 сантиметров, сообщила мэрия Илекского района в своем Telegram-канале."По состоянию на 21.00 (19.00 мск - ред.) 15 апреля уровень реки Урал в селе Илек 908 (+11) см. Критический уровень 890 см", - говорится в сообщении.В Илеке работа по укреплению дамбы завершена, полностью отсыпано 1370 метров.Проложена водоналивная дамба длиной 1000 метров, высота дамбы 12 метров, информируют районные власти.
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РИА Новости
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прорыв дамбы в орске, оренбургская область, наводнения в россии — 2024, происшествия
Прорыв дамбы в Орске, Оренбургская область, Наводнения в России — 2024, Происшествия
Уровень реки Урал в оренбургском Илеке поднялся до 890 сантиметров

Уровень реки Урал в оренбургском Илеке превысила критический уровень на 18 см

© Фото : Официальный портал Правительства Оренбургской областиУкрепление защитной дамбы в селе Илек Оренбургской области. 15 апреля 2024
Укрепление защитной дамбы в селе Илек Оренбургской области. 15 апреля 2024 - РИА Новости, 1920, 15.04.2024
© Фото : Официальный портал Правительства Оренбургской области
Укрепление защитной дамбы в селе Илек Оренбургской области. 15 апреля 2024
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УФА, 15 апр — РИА Новости. Уровень реки Урал в селе Илеке Оренбургской области поднялся до 908 сантиметров при критическом уровне 890 сантиметров, сообщила мэрия Илекского района в своем Telegram-канале.
"По состоянию на 21.00 (19.00 мск - ред.) 15 апреля уровень реки Урал в селе Илек 908 (+11) см. Критический уровень 890 см", - говорится в сообщении.
В Илеке работа по укреплению дамбы завершена, полностью отсыпано 1370 метров.
Проложена водоналивная дамба длиной 1000 метров, высота дамбы 12 метров, информируют районные власти.
Последствия паводка в Оренбурге
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

Оренбургская область столкнулась с небывалым паводком.

Затопленная на улица у ЖК Дубки в Оренбурге

Оренбургская область столкнулась с небывалым паводком.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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1 из 10
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

Уровень воды в реке Урал возле Оренбурга поднялся до рекордных значений.

Затопленная улица у ЖК Дубки в Оренбурге

Уровень воды в реке Урал возле Оренбурга поднялся до рекордных значений.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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2 из 10
© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанк

По информации оренбургского гидрометцентра, на утро 13 апреля он составил 1171 см.

Сотрудники ДПС контролируют автомобильное движение у перекрытого моста через реку Урал со стороны улицы Чичерина в Оренбурге

По информации оренбургского гидрометцентра, на утро 13 апреля он составил 1171 см.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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3 из 10
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

За сутки в Оренбурге затопило около 1,8 тысячи приусадебных участков и 800 домов.

Затопленная улица Уральская в Оренбурге

За сутки в Оренбурге затопило около 1,8 тысячи приусадебных участков и 800 домов.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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4 из 10
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

За ночь затопило ЖК "Гранд парк", по улице Потехиной и Уральской вода подошла к многоквартирным домам.

Затопленная улица Уральская в Оренбурге

За ночь затопило ЖК "Гранд парк", по улице Потехиной и Уральской вода подошла к многоквартирным домам.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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5 из 10
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

В 12 домов из-за затопления котельной "Трикотажная фабрика" прекратили подачу тепла и горячей воды.

Затопленная на улица у ЖК Дубки в Оренбурге

В 12 домов из-за затопления котельной "Трикотажная фабрика" прекратили подачу тепла и горячей воды.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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6 из 10
© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанк

На проспекте Гагарина из перинатального центра эвакуировали детей и беременных.

Сотрудник Государственного гидрологического института измеряет уровень воды в реке Урал в Оренбурге

На проспекте Гагарина из перинатального центра эвакуировали детей и беременных.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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7 из 10
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

Сотрудники полиции и МЧС провели эвакуацию жителей из подтопленного ЖК "Дубки".

Сотрудники полиции и МЧС РФ эвакуируют местных жителей из подтопленного ЖК Дубки в Оренбурге

Сотрудники полиции и МЧС провели эвакуацию жителей из подтопленного ЖК "Дубки".

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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8 из 10
© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанк

Продовольственные магазины в Оренбурге начали делать скидки на товары из-за паводков.

Жители Оренбурга на мосту через реку Урал

Продовольственные магазины в Оренбурге начали делать скидки на товары из-за паводков.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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9 из 10
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер выразил надежду, что уровень воды в реке Урал достиг пика и перестанет расти.

Затопленная одна из улиц в Оренбурге

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер выразил надежду, что уровень воды в реке Урал достиг пика и перестанет расти.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
10 из 10

Оренбургская область столкнулась с небывалым паводком.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
1 из 10

Уровень воды в реке Урал возле Оренбурга поднялся до рекордных значений.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
2 из 10

По информации оренбургского гидрометцентра, на утро 13 апреля он составил 1171 см.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
3 из 10

За сутки в Оренбурге затопило около 1,8 тысячи приусадебных участков и 800 домов.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
4 из 10

За ночь затопило ЖК "Гранд парк", по улице Потехиной и Уральской вода подошла к многоквартирным домам.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
5 из 10

В 12 домов из-за затопления котельной "Трикотажная фабрика" прекратили подачу тепла и горячей воды.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
6 из 10

На проспекте Гагарина из перинатального центра эвакуировали детей и беременных.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
7 из 10

Сотрудники полиции и МЧС провели эвакуацию жителей из подтопленного ЖК "Дубки".

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
8 из 10

Продовольственные магазины в Оренбурге начали делать скидки на товары из-за паводков.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
9 из 10

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер выразил надежду, что уровень воды в реке Урал достиг пика и перестанет расти.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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10 из 10
 
Прорыв дамбы в ОрскеОренбургская областьНаводнения в России — 2024Происшествия
 
 
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