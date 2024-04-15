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Уровень реки Урал в оренбургском Илеке поднялся до 890 сантиметров

Уровень реки Урал в оренбургском Илеке поднялся до 890 сантиметров - РИА Новости, 15.04.2024

Уровень реки Урал в оренбургском Илеке поднялся до 890 сантиметров

Уровень реки Урал в селе Илеке Оренбургской области поднялся до 908 сантиметров при критическом уровне 890 сантиметров, сообщила мэрия Илекского района в своем... РИА Новости, 15.04.2024

2024-04-15T20:21

2024-04-15T20:21

2024-04-15T20:37

прорыв дамбы в орске

оренбургская область

наводнения в россии — 2024

происшествия

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УФА, 15 апр — РИА Новости. Уровень реки Урал в селе Илеке Оренбургской области поднялся до 908 сантиметров при критическом уровне 890 сантиметров, сообщила мэрия Илекского района в своем Telegram-канале."По состоянию на 21.00 (19.00 мск - ред.) 15 апреля уровень реки Урал в селе Илек 908 (+11) см. Критический уровень 890 см", - говорится в сообщении.В Илеке работа по укреплению дамбы завершена, полностью отсыпано 1370 метров.Проложена водоналивная дамба длиной 1000 метров, высота дамбы 12 метров, информируют районные власти.

оренбургская область

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2024

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

прорыв дамбы в орске, оренбургская область, наводнения в россии — 2024, происшествия