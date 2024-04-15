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Уровень реки Урал в оренбургском селе Илек превысил опасную отметку

Уровень реки Урал в оренбургском селе Илек превысил опасную отметку - РИА Новости, 15.04.2024

Уровень реки Урал в оренбургском селе Илек превысил опасную отметку

Уровень реки Урал у села Илек в Оренбургской области поднялся до 905 сантиметров, это на 15 сантиметров выше опасной отметки, сообщила пресс-служба губернатора... РИА Новости, 15.04.2024

2024-04-15T16:40

2024-04-15T16:40

2024-04-15T16:48

оренбургская область

прорыв дамбы в орске

происшествия

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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Уровень реки Урал у села Илек в Оренбургской области поднялся до 905 сантиметров, это на 15 сантиметров выше опасной отметки, сообщила пресс-служба губернатора и правительства Оренбургской области в Telegram-канале."По состоянию на 16.00 (14.00 мск – ред.) 15 апреля уровень Урала у села Илек поднялся до 905 см – это на 15 см выше опасной отметки. По информации Росгидромета, вода продолжает прибывать", - говорится в сообщении.

оренбургская область

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2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

оренбургская область, прорыв дамбы в орске, происшествия