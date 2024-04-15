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В Оренбурге нашли обломки скейт-парка, унесенного водой
В Оренбурге нашли обломки скейт-парка, унесенного водой - РИА Новости, 15.04.2024
В Оренбурге нашли обломки скейт-парка, унесенного водой
Обломки конструкции скейт-парка, унесенного водой в Оренбурге, обнаружены у набережной около автомобильного моста через реку Урал, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 15.04.2024
2024-04-15T11:07
2024-04-15T11:07
2024-04-15T12:00
происшествия
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наводнения в россии — 2024
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ОРЕНБУРГ, 15 апр - РИА Новости. Обломки конструкции скейт-парка, унесенного водой в Оренбурге, обнаружены у набережной около автомобильного моста через реку Урал, передает корреспондент РИА Новости. Ранее в соцсетях распространились видео с затопленной набережной Оренбурга. На них видно, что в воде плавают части конструкции скейт-парка. Как передает корреспондент РИА Новости, вода прибила обломки скейт-парка к набережной у моста со стороны улицы Чичерина. Администрация города ранее сообщила РИА Новости, что восстановит скейт-парк, так как он пользовался популярностью у горожан.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, прорыв дамбы в орске, оренбург, наводнения в россии — 2024
Происшествия, Прорыв дамбы в Орске, Оренбург, Наводнения в России — 2024
В Оренбурге нашли обломки скейт-парка, унесенного водой
Обломки скейт-парка, унесенного водой в Оренбурге, нашли у моста через Урал
ОРЕНБУРГ, 15 апр - РИА Новости. Обломки конструкции скейт-парка, унесенного водой в Оренбурге, обнаружены у набережной около автомобильного моста через реку Урал, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее в соцсетях распространились видео с затопленной набережной Оренбурга. На них видно, что в воде плавают части конструкции скейт-парка.
Как передает корреспондент РИА Новости, вода прибила обломки скейт-парка к набережной у моста со стороны улицы Чичерина.
Администрация города ранее сообщила РИА Новости, что восстановит скейт-парк, так как он пользовался популярностью у горожан.