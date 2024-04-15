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В Оренбурге нашли обломки скейт-парка, унесенного водой

В Оренбурге нашли обломки скейт-парка, унесенного водой - РИА Новости, 15.04.2024

В Оренбурге нашли обломки скейт-парка, унесенного водой

Обломки конструкции скейт-парка, унесенного водой в Оренбурге, обнаружены у набережной около автомобильного моста через реку Урал, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 15.04.2024

2024-04-15T11:07

2024-04-15T11:07

2024-04-15T12:00

происшествия

прорыв дамбы в орске

оренбург

наводнения в россии — 2024

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ОРЕНБУРГ, 15 апр - РИА Новости. Обломки конструкции скейт-парка, унесенного водой в Оренбурге, обнаружены у набережной около автомобильного моста через реку Урал, передает корреспондент РИА Новости. Ранее в соцсетях распространились видео с затопленной набережной Оренбурга. На них видно, что в воде плавают части конструкции скейт-парка. Как передает корреспондент РИА Новости, вода прибила обломки скейт-парка к набережной у моста со стороны улицы Чичерина. Администрация города ранее сообщила РИА Новости, что восстановит скейт-парк, так как он пользовался популярностью у горожан.

https://ria.ru/20240411/navodnenie-1939432952.html

оренбург

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происшествия, прорыв дамбы в орске, оренбург, наводнения в россии — 2024