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В Оренбурге нашли обломки скейт-парка, унесенного водой - РИА Новости, 15.04.2024
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11:07 15.04.2024 (обновлено: 12:00 15.04.2024)
https://ria.ru/20240415/ural-1940089064.html
В Оренбурге нашли обломки скейт-парка, унесенного водой
В Оренбурге нашли обломки скейт-парка, унесенного водой - РИА Новости, 15.04.2024
В Оренбурге нашли обломки скейт-парка, унесенного водой
Обломки конструкции скейт-парка, унесенного водой в Оренбурге, обнаружены у набережной около автомобильного моста через реку Урал, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 15.04.2024
2024-04-15T11:07
2024-04-15T12:00
происшествия
прорыв дамбы в орске
оренбург
наводнения в россии — 2024
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ОРЕНБУРГ, 15 апр - РИА Новости. Обломки конструкции скейт-парка, унесенного водой в Оренбурге, обнаружены у набережной около автомобильного моста через реку Урал, передает корреспондент РИА Новости. Ранее в соцсетях распространились видео с затопленной набережной Оренбурга. На них видно, что в воде плавают части конструкции скейт-парка. Как передает корреспондент РИА Новости, вода прибила обломки скейт-парка к набережной у моста со стороны улицы Чичерина. Администрация города ранее сообщила РИА Новости, что восстановит скейт-парк, так как он пользовался популярностью у горожан.
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происшествия, прорыв дамбы в орске, оренбург, наводнения в россии — 2024
Происшествия, Прорыв дамбы в Орске, Оренбург, Наводнения в России — 2024
В Оренбурге нашли обломки скейт-парка, унесенного водой

Обломки скейт-парка, унесенного водой в Оренбурге, нашли у моста через Урал

© РИА НовостиСкейтпарк, смытый рекой в Оренбурге
Скейтпарк, смытый рекой в Оренбурге
© РИА Новости
Скейтпарк, смытый рекой в Оренбурге
Читать ria.ru в
ОРЕНБУРГ, 15 апр - РИА Новости. Обломки конструкции скейт-парка, унесенного водой в Оренбурге, обнаружены у набережной около автомобильного моста через реку Урал, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее в соцсетях распространились видео с затопленной набережной Оренбурга. На них видно, что в воде плавают части конструкции скейт-парка.
© РИА НовостиСкейтпарк, смытый рекой в Оренбурге
Скейтпарк, смытый рекой в Оренбурге
© РИА Новости
Скейтпарк, смытый рекой в Оренбурге
Как передает корреспондент РИА Новости, вода прибила обломки скейт-парка к набережной у моста со стороны улицы Чичерина.
Администрация города ранее сообщила РИА Новости, что восстановит скейт-парк, так как он пользовался популярностью у горожан.
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