https://ria.ru/20240415/ukraina-1940261867.html

"Ближе к линии фронта". Россия нанесла серьезный удар по ВСУ, пишут СМИ

"Ближе к линии фронта". Россия нанесла серьезный удар по ВСУ, пишут СМИ - РИА Новости, 15.04.2024

"Ближе к линии фронта". Россия нанесла серьезный удар по ВСУ, пишут СМИ

Российские планирующие бомбы, оснащенные так называемым унифицированным модулем планирования и коррекции, стали серьезной угрозой для ВСУ, пишет Defence 24. РИА Новости, 15.04.2024

2024-04-15T21:08

2024-04-15T21:08

2024-04-15T21:08

специальная военная операция на украине

технологии

россия

алексей леонков

вооруженные силы украины

воздушно-космические силы россии

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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Российские планирующие бомбы, оснащенные так называемым унифицированным модулем планирования и коррекции, стали серьезной угрозой для ВСУ, пишет Defence 24."Проблема из-за российских планирующих бомб и, как следствие, вопрос борьбы с их носителями, вскоре станут ключевыми для ВСУ", — говорится в материале.Отмечается, что в течение последних нескольких месяцев Россия нарастила использование планирующих бомб, которые дают тактической авиации возможность атаковать цели, оставаясь самим вне досягаемости украинской противовоздушной обороны. Автор статьи признает, что им удается делать это эффективно."Чтобы им противостоять, украинцы подтянули свою ПВО ближе к линии фронта, из-за чего она сама стала целью для противника, что привело к потерям зенитных комплексов и радиолокационных станций", — резюмируется в публикации.ВКС активно применяют в зоне СВО авиабомбы, оснащенные универсальными модулями планирования и коррекции. Боевые самолеты получили возможность наносить удары по укрепрайонам, не подставляясь под огонь зенитных ракетных комплексов противника.Как рассказал в конце марта РИА Новости российский военный эксперт Алексей Леонков, трехтонная авиабомба обладает такой разрушительной силой, что ее можно будет применять для штурма особо укрепленных районов, кроме того, новые технологии превратят ее практически в высокоточное оружие.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20240415/ukraina-1940258910.html

https://ria.ru/20240415/mirshaymer-1940238641.html

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технологии, россия, алексей леонков, вооруженные силы украины, воздушно-космические силы россии