СМИ раскрыли серьезные противоречия между крупнейшими союзниками Киева
DM: Кэмерон раздражает конгрессменов США просьбами о помощи Украине
© AP Photo / LibkosУкраинские военные рядом с самоходной гаубицей CAESAR
© AP Photo / Libkos
Украинские военные рядом с самоходной гаубицей CAESAR. Архивное фото
МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Глава МИД Британии Дэвид Кэмерон вызывает раздражение у конгрессменов США просьбами о помощи Украине, пишет журналист Питер Хитченс для Daily Mail.
"Он раздражает их тем, что явно не понимает главной национальной проблемы. И демонстрирует энтузиазм в отношении войны, которая все меньше волнует американцев", — говорится в публикации.
"Он раздражает их тем, что явно не понимает главной национальной проблемы. И демонстрирует энтузиазм в отношении войны, которая все меньше волнует американцев", — говорится в публикации.
В статье отмечается, что политиков в США гораздо больше заботит неконтролируемая миграция, нежели украинский кризис.
По мнению автора, американцы долго стремились к конфронтации с Россией и добились ее. При этом, пишет он, если они не хотят продолжения конфликта, это их дело, однако и Кэмерон — не глава МИД Украины, ему нужно продвигать интересы своей страны, а не Владимира Зеленского.
Как сообщали СМИ, США исчерпали возможности помощи Киеву, передав последний пакет вооружений в декабре прошлого года. В этом году был передан лишь один пакет помощи на сумму в 300 миллионов долларов. Конгресс пока не согласовал новый запрос администрации Байдена о 60 миллиардах долларов для Украины.
На фоне неопределенности с законопроектом о выделении денег, продолжающейся уже несколько месяцев, республиканцы в палате представителей подготовили свой вариант плана помощи Украине в виде займов или "ленд-лиза", а не безвозмездной помощи, как было до сих пор.
По мнению автора, американцы долго стремились к конфронтации с Россией и добились ее. При этом, пишет он, если они не хотят продолжения конфликта, это их дело, однако и Кэмерон — не глава МИД Украины, ему нужно продвигать интересы своей страны, а не Владимира Зеленского.
Как сообщали СМИ, США исчерпали возможности помощи Киеву, передав последний пакет вооружений в декабре прошлого года. В этом году был передан лишь один пакет помощи на сумму в 300 миллионов долларов. Конгресс пока не согласовал новый запрос администрации Байдена о 60 миллиардах долларов для Украины.
На фоне неопределенности с законопроектом о выделении денег, продолжающейся уже несколько месяцев, республиканцы в палате представителей подготовили свой вариант плана помощи Украине в виде займов или "ленд-лиза", а не безвозмездной помощи, как было до сих пор.