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СМИ раскрыли серьезные противоречия между крупнейшими союзниками Киева - РИА Новости, 15.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:38 15.04.2024 (обновлено: 17:04 15.04.2024)
https://ria.ru/20240415/ukraina-1940178254.html
СМИ раскрыли серьезные противоречия между крупнейшими союзниками Киева
СМИ раскрыли серьезные противоречия между крупнейшими союзниками Киева - РИА Новости, 15.04.2024
СМИ раскрыли серьезные противоречия между крупнейшими союзниками Киева
Он раздражает их тем, что явно не понимает главной национальной проблемы. И демонстрирует энтузиазм в отношении войны, которая все меньше волнует американцев",... РИА Новости, 15.04.2024
2024-04-15T15:38
2024-04-15T17:04
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
конгресс сша
дэвид кэмерон
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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Глава МИД Британии Дэвид Кэмерон вызывает раздражение у конгрессменов США просьбами о помощи Украине, пишет журналист Питер Хитченс для Daily Mail. "Он раздражает их тем, что явно не понимает главной национальной проблемы. И демонстрирует энтузиазм в отношении войны, которая все меньше волнует американцев", — говорится в публикации. В статье отмечается, что политиков в США гораздо больше заботит неконтролируемая миграция, нежели украинский кризис. По мнению автора, американцы долго стремились к конфронтации с Россией и добились ее. При этом, пишет он, если они не хотят продолжения конфликта, это их дело, однако и Кэмерон — не глава МИД Украины, ему нужно продвигать интересы своей страны, а не Владимира Зеленского.Как сообщали СМИ, США исчерпали возможности помощи Киеву, передав последний пакет вооружений в декабре прошлого года. В этом году был передан лишь один пакет помощи на сумму в 300 миллионов долларов. Конгресс пока не согласовал новый запрос администрации Байдена о 60 миллиардах долларов для Украины. На фоне неопределенности с законопроектом о выделении денег, продолжающейся уже несколько месяцев, республиканцы в палате представителей подготовили свой вариант плана помощи Украине в виде займов или "ленд-лиза", а не безвозмездной помощи, как было до сих пор.
https://ria.ru/20240415/ukraina-1940162002.html
https://ria.ru/20240415/kuleba-1940068321.html
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в мире, украина, россия, конгресс сша, дэвид кэмерон
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Конгресс США, Дэвид Кэмерон
СМИ раскрыли серьезные противоречия между крупнейшими союзниками Киева

DM: Кэмерон раздражает конгрессменов США просьбами о помощи Украине

© AP Photo / LibkosУкраинские военные рядом с самоходной гаубицей CAESAR
Украинские военные рядом с самоходной гаубицей CAESAR - РИА Новости, 1920, 15.04.2024
© AP Photo / Libkos
Украинские военные рядом с самоходной гаубицей CAESAR. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Глава МИД Британии Дэвид Кэмерон вызывает раздражение у конгрессменов США просьбами о помощи Украине, пишет журналист Питер Хитченс для Daily Mail.

"Он раздражает их тем, что явно не понимает главной национальной проблемы. И демонстрирует энтузиазм в отношении войны, которая все меньше волнует американцев", — говорится в публикации.
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В статье отмечается, что политиков в США гораздо больше заботит неконтролируемая миграция, нежели украинский кризис.

По мнению автора, американцы долго стремились к конфронтации с Россией и добились ее. При этом, пишет он, если они не хотят продолжения конфликта, это их дело, однако и Кэмерон — не глава МИД Украины, ему нужно продвигать интересы своей страны, а не Владимира Зеленского.

Как сообщали СМИ, США исчерпали возможности помощи Киеву, передав последний пакет вооружений в декабре прошлого года. В этом году был передан лишь один пакет помощи на сумму в 300 миллионов долларов. Конгресс пока не согласовал новый запрос администрации Байдена о 60 миллиардах долларов для Украины.

На фоне неопределенности с законопроектом о выделении денег, продолжающейся уже несколько месяцев, республиканцы в палате представителей подготовили свой вариант плана помощи Украине в виде займов или "ленд-лиза", а не безвозмездной помощи, как было до сих пор.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияКонгресс СШАДэвид Кэмерон
 
 
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