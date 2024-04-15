https://ria.ru/20240415/ukraina-1940178254.html

СМИ раскрыли серьезные противоречия между крупнейшими союзниками Киева

СМИ раскрыли серьезные противоречия между крупнейшими союзниками Киева - РИА Новости, 15.04.2024

СМИ раскрыли серьезные противоречия между крупнейшими союзниками Киева

Он раздражает их тем, что явно не понимает главной национальной проблемы. И демонстрирует энтузиазм в отношении войны, которая все меньше волнует американцев",... РИА Новости, 15.04.2024

2024-04-15T15:38

2024-04-15T15:38

2024-04-15T17:04

специальная военная операция на украине

в мире

украина

россия

конгресс сша

дэвид кэмерон

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0a/1908685876_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_4daa627feffbf2f3968a9420ba8abe7b.jpg

МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Глава МИД Британии Дэвид Кэмерон вызывает раздражение у конгрессменов США просьбами о помощи Украине, пишет журналист Питер Хитченс для Daily Mail. "Он раздражает их тем, что явно не понимает главной национальной проблемы. И демонстрирует энтузиазм в отношении войны, которая все меньше волнует американцев", — говорится в публикации. В статье отмечается, что политиков в США гораздо больше заботит неконтролируемая миграция, нежели украинский кризис. По мнению автора, американцы долго стремились к конфронтации с Россией и добились ее. При этом, пишет он, если они не хотят продолжения конфликта, это их дело, однако и Кэмерон — не глава МИД Украины, ему нужно продвигать интересы своей страны, а не Владимира Зеленского.Как сообщали СМИ, США исчерпали возможности помощи Киеву, передав последний пакет вооружений в декабре прошлого года. В этом году был передан лишь один пакет помощи на сумму в 300 миллионов долларов. Конгресс пока не согласовал новый запрос администрации Байдена о 60 миллиардах долларов для Украины. На фоне неопределенности с законопроектом о выделении денег, продолжающейся уже несколько месяцев, республиканцы в палате представителей подготовили свой вариант плана помощи Украине в виде займов или "ленд-лиза", а не безвозмездной помощи, как было до сих пор.

https://ria.ru/20240415/ukraina-1940162002.html

https://ria.ru/20240415/kuleba-1940068321.html

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, россия, конгресс сша, дэвид кэмерон