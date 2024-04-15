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"Ничего не останется": раскрыто будущее Украины после конфликта - РИА Новости, 15.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:58 15.04.2024 (обновлено: 15:48 15.04.2024)
https://ria.ru/20240415/ukraina-1940167867.html
"Ничего не останется": раскрыто будущее Украины после конфликта
"Ничего не останется": раскрыто будущее Украины после конфликта - РИА Новости, 15.04.2024
"Ничего не останется": раскрыто будущее Украины после конфликта
ВС России могут взять под контроль еще больше территорий на Украине, включая Харьков и Одессу из-за действий президента Владимира Зеленского, предположил бывший РИА Новости, 15.04.2024
2024-04-15T14:58
2024-04-15T15:48
специальная военная операция на украине
россия
украина
харьков
скотт риттер
владимир зеленский
вооруженные силы украины
вооруженные силы сша
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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. ВС России могут взять под контроль еще больше территорий на Украине, включая Харьков и Одессу из-за действий президента Владимира Зеленского, предположил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью YouТube-каналу Dialogue Works."Если Украина выберет продолжать по-плохому, тогда Россия возьмет под контроль Одессу и &lt;…&gt; Харьков, ничего не останется кроме жалкого государства изгоя, у которого не будет ни экономической жизнеспособности, ни государственной стабильности", — отметил он.По мнению бывшего военного, киевский режим мог бы сохранить эти города, если бы действовал разумно и пошел на политический и экономический союз с Россией и Белоруссией. При этом Риттер добавил, что Украина в любом случае никогда не станет частью НАТО и ЕС."Давайте будем честны, Европейский союз никогда не намеревался принимать Украину. &lt;…&gt; Они разбрасываются лживыми обещаниями", — резюмировал экс-разведчик.Второго апреля министр обороны Сергей Шойгу на совещании с руководящим составом Вооруженных сил России заявил, что с января ВСУ потеряли более 80 тысяч военнослужащих, 14 тысяч единиц различного вооружения, в том числе свыше 1200 танков и других боевых бронированных машин. Он также констатировал, что украинцы после провала летнего контрнаступления безуспешно пытаются закрепиться на отдельных рубежах, а российские военные продолжают теснить ВСУ в западном направлении.
https://ria.ru/20240415/ukraina-1939999097.html
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россия, украина, харьков, скотт риттер, владимир зеленский, вооруженные силы украины, вооруженные силы сша, сергей шойгу, нато
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Харьков, Скотт Риттер, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы США, Сергей Шойгу, НАТО
"Ничего не останется": раскрыто будущее Украины после конфликта

Риттер: ВС России могут взять под контроль Харьков и Одессу

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа в зоне СВО
Боевая работа в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 15.04.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. ВС России могут взять под контроль еще больше территорий на Украине, включая Харьков и Одессу из-за действий президента Владимира Зеленского, предположил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью YouТube-каналу Dialogue Works.
"Если Украина выберет продолжать по-плохому, тогда Россия возьмет под контроль Одессу и <…> Харьков, ничего не останется кроме жалкого государства изгоя, у которого не будет ни экономической жизнеспособности, ни государственной стабильности", — отметил он.
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По мнению бывшего военного, киевский режим мог бы сохранить эти города, если бы действовал разумно и пошел на политический и экономический союз с Россией и Белоруссией. При этом Риттер добавил, что Украина в любом случае никогда не станет частью НАТО и ЕС.
"Давайте будем честны, Европейский союз никогда не намеревался принимать Украину. <…> Они разбрасываются лживыми обещаниями", — резюмировал экс-разведчик.
Второго апреля министр обороны Сергей Шойгу на совещании с руководящим составом Вооруженных сил России заявил, что с января ВСУ потеряли более 80 тысяч военнослужащих, 14 тысяч единиц различного вооружения, в том числе свыше 1200 танков и других боевых бронированных машин. Он также констатировал, что украинцы после провала летнего контрнаступления безуспешно пытаются закрепиться на отдельных рубежах, а российские военные продолжают теснить ВСУ в западном направлении.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаХарьковСкотт РиттерВладимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныВооруженные силы СШАСергей ШойгуНАТО
 
 
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