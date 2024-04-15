https://ria.ru/20240415/ukraina-1940167867.html
"Ничего не останется": раскрыто будущее Украины после конфликта
"Ничего не останется": раскрыто будущее Украины после конфликта - РИА Новости, 15.04.2024
"Ничего не останется": раскрыто будущее Украины после конфликта
ВС России могут взять под контроль еще больше территорий на Украине, включая Харьков и Одессу из-за действий президента Владимира Зеленского, предположил бывший РИА Новости, 15.04.2024
2024-04-15T14:58
2024-04-15T14:58
2024-04-15T15:48
специальная военная операция на украине
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украина
харьков
скотт риттер
владимир зеленский
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вооруженные силы сша
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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. ВС России могут взять под контроль еще больше территорий на Украине, включая Харьков и Одессу из-за действий президента Владимира Зеленского, предположил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью YouТube-каналу Dialogue Works."Если Украина выберет продолжать по-плохому, тогда Россия возьмет под контроль Одессу и <…> Харьков, ничего не останется кроме жалкого государства изгоя, у которого не будет ни экономической жизнеспособности, ни государственной стабильности", — отметил он.По мнению бывшего военного, киевский режим мог бы сохранить эти города, если бы действовал разумно и пошел на политический и экономический союз с Россией и Белоруссией. При этом Риттер добавил, что Украина в любом случае никогда не станет частью НАТО и ЕС."Давайте будем честны, Европейский союз никогда не намеревался принимать Украину. <…> Они разбрасываются лживыми обещаниями", — резюмировал экс-разведчик.Второго апреля министр обороны Сергей Шойгу на совещании с руководящим составом Вооруженных сил России заявил, что с января ВСУ потеряли более 80 тысяч военнослужащих, 14 тысяч единиц различного вооружения, в том числе свыше 1200 танков и других боевых бронированных машин. Он также констатировал, что украинцы после провала летнего контрнаступления безуспешно пытаются закрепиться на отдельных рубежах, а российские военные продолжают теснить ВСУ в западном направлении.
https://ria.ru/20240415/ukraina-1939999097.html
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"Ничего не останется": раскрыто будущее Украины после конфликта
Риттер: ВС России могут взять под контроль Харьков и Одессу