Американский миллиардер раскрыл, какой сигнал США послали Украине
Миллиардер Сакс заявил, что США послали сигнал об исчерпании запасов вооружения
© AP Photo / Alex BrandonСамолет C-17, загруженный боеприпасами для Украины
© AP Photo / Alex Brandon
Самолет C-17, загруженный боеприпасами для Украины. Архивное фото
МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Американский миллиардер Дэвид Сакс припомнил лидеру республиканцев в сенате США Митчу Макконнеллу его слова об ослаблении России и Китая через помощь Украине. Об этом она написал в X.
"Помните, как неоконы говорили нам, что финансирование Украины послужит сигналом для Китая? К сожалению, это послание звучит так: мы потратили слишком много и наши запасы исчерпаны", — написал он.
"Помните, как неоконы говорили нам, что финансирование Украины послужит сигналом для Китая? К сожалению, это послание звучит так: мы потратили слишком много и наши запасы исчерпаны", — написал он.
В сентябре 2023 года Макконнелл написал пост, в котором заявил, что поддержка Киева помогает ослаблять Москву и тем самым сдерживать Пекин.
Как сообщали СМИ, США исчерпали возможности помощи Киеву, передав последний пакет вооружений в декабре прошлого года. В этом году был передан лишь один пакет помощи на сумму в 300 миллионов долларов. Конгресс пока не согласовал новый запрос администрации Байдена о 60 миллиардах долларов для Украины.
На фоне неопределенности с законопроектом о выделении денег, продолжающейся уже несколько месяцев, республиканцы в палате представителей подготовили свой вариант плана помощи Украине в виде займов или "ленд-лиза", а не безвозмездной помощи, как было до сих пор.
На фоне неопределенности с законопроектом о выделении денег, продолжающейся уже несколько месяцев, республиканцы в палате представителей подготовили свой вариант плана помощи Украине в виде займов или "ленд-лиза", а не безвозмездной помощи, как было до сих пор.