https://ria.ru/20240415/ukraina-1940162002.html

Американский миллиардер раскрыл, какой сигнал США послали Украине

Американский миллиардер раскрыл, какой сигнал США послали Украине - РИА Новости, 15.04.2024

Американский миллиардер раскрыл, какой сигнал США послали Украине

Американский миллиардер Дэвид Сакс припомнил лидеру республиканцев в сенате США Митчу Макконнеллу его слова об ослаблении России и Китая через помощь Украине... РИА Новости, 15.04.2024

2024-04-15T14:35

2024-04-15T14:35

2024-04-15T14:35

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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Американский миллиардер Дэвид Сакс припомнил лидеру республиканцев в сенате США Митчу Макконнеллу его слова об ослаблении России и Китая через помощь Украине. Об этом она написал в X."Помните, как неоконы говорили нам, что финансирование Украины послужит сигналом для Китая? К сожалению, это послание звучит так: мы потратили слишком много и наши запасы исчерпаны", — написал он.В сентябре 2023 года Макконнелл написал пост, в котором заявил, что поддержка Киева помогает ослаблять Москву и тем самым сдерживать Пекин.Как сообщали СМИ, США исчерпали возможности помощи Киеву, передав последний пакет вооружений в декабре прошлого года. В этом году был передан лишь один пакет помощи на сумму в 300 миллионов долларов. Конгресс пока не согласовал новый запрос администрации Байдена о 60 миллиардах долларов для Украины. На фоне неопределенности с законопроектом о выделении денег, продолжающейся уже несколько месяцев, республиканцы в палате представителей подготовили свой вариант плана помощи Украине в виде займов или "ленд-лиза", а не безвозмездной помощи, как было до сих пор.

https://ria.ru/20240415/kuleba-1940068321.html

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