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Американский миллиардер раскрыл, какой сигнал США послали Украине - РИА Новости, 15.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:35 15.04.2024
https://ria.ru/20240415/ukraina-1940162002.html
Американский миллиардер раскрыл, какой сигнал США послали Украине
Американский миллиардер раскрыл, какой сигнал США послали Украине - РИА Новости, 15.04.2024
Американский миллиардер раскрыл, какой сигнал США послали Украине
Американский миллиардер Дэвид Сакс припомнил лидеру республиканцев в сенате США Митчу Макконнеллу его слова об ослаблении России и Китая через помощь Украине... РИА Новости, 15.04.2024
2024-04-15T14:35
2024-04-15T14:35
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Американский миллиардер Дэвид Сакс припомнил лидеру республиканцев в сенате США Митчу Макконнеллу его слова об ослаблении России и Китая через помощь Украине. Об этом она написал в X."Помните, как неоконы говорили нам, что финансирование Украины послужит сигналом для Китая? К сожалению, это послание звучит так: мы потратили слишком много и наши запасы исчерпаны", — написал он.В сентябре 2023 года Макконнелл написал пост, в котором заявил, что поддержка Киева помогает ослаблять Москву и тем самым сдерживать Пекин.Как сообщали СМИ, США исчерпали возможности помощи Киеву, передав последний пакет вооружений в декабре прошлого года. В этом году был передан лишь один пакет помощи на сумму в 300 миллионов долларов. Конгресс пока не согласовал новый запрос администрации Байдена о 60 миллиардах долларов для Украины. На фоне неопределенности с законопроектом о выделении денег, продолжающейся уже несколько месяцев, республиканцы в палате представителей подготовили свой вариант плана помощи Украине в виде займов или "ленд-лиза", а не безвозмездной помощи, как было до сих пор.
https://ria.ru/20240415/kuleba-1940068321.html
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в мире, украина, сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США
Американский миллиардер раскрыл, какой сигнал США послали Украине

Миллиардер Сакс заявил, что США послали сигнал об исчерпании запасов вооружения

© AP Photo / Alex BrandonСамолет C-17, загруженный боеприпасами для Украины
Самолет C-17, загруженный боеприпасами для Украины - РИА Новости, 1920, 15.04.2024
© AP Photo / Alex Brandon
Самолет C-17, загруженный боеприпасами для Украины. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Американский миллиардер Дэвид Сакс припомнил лидеру республиканцев в сенате США Митчу Макконнеллу его слова об ослаблении России и Китая через помощь Украине. Об этом она написал в X.

"Помните, как неоконы говорили нам, что финансирование Украины послужит сигналом для Китая? К сожалению, это послание звучит так: мы потратили слишком много и наши запасы исчерпаны", — написал он.
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В сентябре 2023 года Макконнелл написал пост, в котором заявил, что поддержка Киева помогает ослаблять Москву и тем самым сдерживать Пекин.
Как сообщали СМИ, США исчерпали возможности помощи Киеву, передав последний пакет вооружений в декабре прошлого года. В этом году был передан лишь один пакет помощи на сумму в 300 миллионов долларов. Конгресс пока не согласовал новый запрос администрации Байдена о 60 миллиардах долларов для Украины.

На фоне неопределенности с законопроектом о выделении денег, продолжающейся уже несколько месяцев, республиканцы в палате представителей подготовили свой вариант плана помощи Украине в виде займов или "ленд-лиза", а не безвозмездной помощи, как было до сих пор.
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