https://ria.ru/20240415/ukraina-1940123664.html
В трех областях Украины объявили воздушную тревогу
В трех областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 15.04.2024
В трех областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Черниговской, Сумской, Полтавской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой... РИА Новости, 15.04.2024
2024-04-15T12:43
2024-04-15T12:43
2024-04-15T12:43
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МОСКВА, 15 апр – РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Черниговской, Сумской, Полтавской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно данным ресурса, тревога в регионах прозвучала практически одновременно – в 12.23 (совпадает с мск). Ранее в понедельник воздушная тревога была объявлена в Кировоградской, Днепропетровской, Николаевской и Одесской областях Украины. Спустя некоторое время ее отменили. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20240414/ukraina-1939826970.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, россия, полтавская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Полтавская область, Вооруженные силы Украины
В трех областях Украины объявили воздушную тревогу
В Черниговской, Сумской и Полтавской областях Украины объявили воздушную тревогу
МОСКВА, 15 апр – РИА Новости.
Воздушная тревога объявлена в Черниговской, Сумской, Полтавской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты
украинского министерства цифровой трансформации.
Согласно данным ресурса, тревога в регионах прозвучала практически одновременно – в 12.23 (совпадает с мск).
Ранее в понедельник воздушная тревога была объявлена в Кировоградской, Днепропетровской, Николаевской и Одесской областях Украины. Спустя некоторое время ее отменили.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.