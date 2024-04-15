https://ria.ru/20240415/ukraina-1940119598.html

Нидерланды выделили Украине дополнительную помощь

Нидерланды выделили Украине дополнительную помощь - РИА Новости, 15.04.2024

Нидерланды выделили Украине дополнительную помощь

Правительство Нидерландов утвердило выделение дополнительных 4,4 миллиарда евро на помощь Украине на 2024-2026 годы, говорится в весеннем меморандуме с... РИА Новости, 15.04.2024

2024-04-15T12:27

2024-04-15T12:27

2024-04-15T12:48

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ГААГА, 15 апр - РИА Новости. Правительство Нидерландов утвердило выделение дополнительных 4,4 миллиарда евро на помощь Украине на 2024-2026 годы, говорится в весеннем меморандуме с поправками к национальному бюджету."Правительство выделяет дополнительные деньги для Украины... Дополнительные 4,4 миллиарда евро будут выделены на военную и гуманитарную помощь Украине на период 2024-2026 годов", - говорится в меморандуме, опубликованном министерством финансов Нидерландов в понедельник.Также правительство Нидерландов выделит средства для укрепления собственной обороны. В этих целях минобороны королевства будет получать дополнительные 500 миллионов евро с 2028 года, в том числе, на усиление ПВО и закупку большего количества боеприпасов.Как сообщалось ранее, Нидерланды намерены обеспечить в течение следующих лет соблюдение стандарта НАТО, согласно которому страна-член альянса должна тратить на оборону не менее 2% ВВП.Ранее премьер-министр Нидерландов Марк Рютте сообщил, что его страна выделит дополнительно 1 миллиард евро на военную поддержку Украины в этом году, а также 3 миллиарда евро в 2025 году. По его словам, власти Нидерландов также направят 400 миллионов евро на поддержание украинской экономики и ремонт критически важной энергетической инфраструктуры.

https://ria.ru/20240321/ukraine-1934566374.html

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в мире, нидерланды, украина