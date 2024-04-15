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Стало известно о ликвидации женщины-снайпера ВСУ с позывным Виски - РИА Новости, 15.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:01 15.04.2024 (обновлено: 12:05 15.04.2024)
https://ria.ru/20240415/ukraina-1940087484.html
Стало известно о ликвидации женщины-снайпера ВСУ с позывным Виски
Стало известно о ликвидации женщины-снайпера ВСУ с позывным Виски - РИА Новости, 15.04.2024
Стало известно о ликвидации женщины-снайпера ВСУ с позывным Виски
На востоке Украины ликвидировали снайпера Екатерину Шинкаренко с позывным Виски из 53-й отдельной механизированной бригады ВСУ. Об этом сообщает украинский "24... РИА Новости, 15.04.2024
2024-04-15T11:01
2024-04-15T12:05
специальная военная операция на украине
в мире
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. На востоке Украины ликвидировали снайпера Екатерину Шинкаренко с позывным Виски из 53-й отдельной механизированной бригады ВСУ. Об этом сообщает украинский "24 канал". "Военнослужащая погибла 22 февраля 2024 года…" — говорится в публикации.Издание отмечает, что Шинкаренко погибла при отходе ВСУ из Авдеевки на участке Ласточкино — Северное.Как сообщил портал "Эспрессо" со ссылкой на общественного активиста Юрия Слобожанского, украинские войска при отступлении бросали погибших, поэтому тело Шинкаренко осталось глубоко в тылу. Его доставили на Украину на минувшей неделе, 13 апреля личность снайпера удалось установить.В середине марта на Украине ликвидировали солдата ВСУ Николая Томайчука с позывным Танцор, грозившегося исполнить танец с саблями на крыше Мавзолея Ленина в Москве.Читайте в Дзен: Парад лицемерия. США и их союзники опозорились. Что устроил Запад в Совбезе ООН после ударов Ирана по Израилю?Украину предупредили о падении города. Россия побеждает. В США забили тревогу из-за ситуации в Черном море
https://ria.ru/20240415/kuleba-1940068321.html
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в мире, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Вооруженные силы Украины
Стало известно о ликвидации женщины-снайпера ВСУ с позывным Виски

Рядом с Северском ликвидировали женщину-снайпера ВСУ Шинкаренко с позывным Виски

© Фото : соцсетиСнайпер ВСУ Екатерина Шинкаренко с позывным Виски
Снайпер ВСУ Екатерина Шинкаренко с позывным Виски - РИА Новости, 1920, 15.04.2024
© Фото : соцсети
Снайпер ВСУ Екатерина Шинкаренко с позывным Виски. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. На востоке Украины ликвидировали снайпера Екатерину Шинкаренко с позывным Виски из 53-й отдельной механизированной бригады ВСУ. Об этом сообщает украинский "24 канал".

"Военнослужащая погибла 22 февраля 2024 года…" — говорится в публикации.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 15.04.2024
Сейчас все реально. Кулеба раскрыл, кто может защитить западную Украину
09:55
Издание отмечает, что Шинкаренко погибла при отходе ВСУ из Авдеевки на участке Ласточкино — Северное.
Как сообщил портал "Эспрессо" со ссылкой на общественного активиста Юрия Слобожанского, украинские войска при отступлении бросали погибших, поэтому тело Шинкаренко осталось глубоко в тылу. Его доставили на Украину на минувшей неделе, 13 апреля личность снайпера удалось установить.

В середине марта на Украине ликвидировали солдата ВСУ Николая Томайчука с позывным Танцор, грозившегося исполнить танец с саблями на крыше Мавзолея Ленина в Москве.
Читайте в Дзен: Парад лицемерия. США и их союзники опозорились. Что устроил Запад в Совбезе ООН после ударов Ирана по Израилю?
Украину предупредили о падении города. Россия побеждает. В США забили тревогу из-за ситуации в Черном море
Артиллеристы Вооруженных сил РФ - РИА Новости, 1920, 15.04.2024
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08:50
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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