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Стало известно о ликвидации женщины-снайпера ВСУ с позывным Виски
Стало известно о ликвидации женщины-снайпера ВСУ с позывным Виски - РИА Новости, 15.04.2024
Стало известно о ликвидации женщины-снайпера ВСУ с позывным Виски
На востоке Украины ликвидировали снайпера Екатерину Шинкаренко с позывным Виски из 53-й отдельной механизированной бригады ВСУ. Об этом сообщает украинский "24... РИА Новости, 15.04.2024
2024-04-15T11:01
2024-04-15T11:01
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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. На востоке Украины ликвидировали снайпера Екатерину Шинкаренко с позывным Виски из 53-й отдельной механизированной бригады ВСУ. Об этом сообщает украинский "24 канал". "Военнослужащая погибла 22 февраля 2024 года…" — говорится в публикации.Издание отмечает, что Шинкаренко погибла при отходе ВСУ из Авдеевки на участке Ласточкино — Северное.Как сообщил портал "Эспрессо" со ссылкой на общественного активиста Юрия Слобожанского, украинские войска при отступлении бросали погибших, поэтому тело Шинкаренко осталось глубоко в тылу. Его доставили на Украину на минувшей неделе, 13 апреля личность снайпера удалось установить.В середине марта на Украине ликвидировали солдата ВСУ Николая Томайчука с позывным Танцор, грозившегося исполнить танец с саблями на крыше Мавзолея Ленина в Москве.Читайте в Дзен: Парад лицемерия. США и их союзники опозорились. Что устроил Запад в Совбезе ООН после ударов Ирана по Израилю?Украину предупредили о падении города. Россия побеждает. В США забили тревогу из-за ситуации в Черном море
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в мире, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Вооруженные силы Украины
Стало известно о ликвидации женщины-снайпера ВСУ с позывным Виски
Рядом с Северском ликвидировали женщину-снайпера ВСУ Шинкаренко с позывным Виски