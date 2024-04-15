https://ria.ru/20240415/ukraina-1940056811.html
Меньше недели. В США отреагировали на подарок Украине
Меньше недели. В США отреагировали на подарок Украине - РИА Новости, 15.04.2024
Меньше недели. В США отреагировали на подарок Украине
Российские войска быстро уничтожат поставленную Украине систему ПВО Patriot, написал в соцсети X бывший разведчик ВС США Скотт Риттер. РИА Новости, 15.04.2024
2024-04-15T08:50
2024-04-15T08:50
2024-04-15T13:29
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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Российские войска быстро уничтожат поставленную Украине систему ПВО Patriot, написал в соцсети X бывший разведчик ВС США Скотт Риттер.Так он ответил на пост бывшего премьер-министра Швеции Карла Бильдта о том, что другие страны должны последовать примеру Германии и тоже отправить системы ПВО Украине. "Нужно заменить потерянный вчера IRIS-T. Продолжительность жизни этой новой системы Patriot? Меньше недели. Продолжайте в том же духе!" — написал он. Накануне Минобороны России заявило об уничтожении украинской установки зенитного ракетного комплекса IRIS-T.
https://ria.ru/20240415/avdeevka-1939561097.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Германия
Меньше недели. В США отреагировали на подарок Украине
Риттер заявил, что ВС России быстро уничтожат поставленную Украине ПВО Patriot