https://ria.ru/20240415/ukraina-1940056811.html

Меньше недели. В США отреагировали на подарок Украине

Меньше недели. В США отреагировали на подарок Украине - РИА Новости, 15.04.2024

Меньше недели. В США отреагировали на подарок Украине

Российские войска быстро уничтожат поставленную Украине систему ПВО Patriot, написал в соцсети X бывший разведчик ВС США Скотт Риттер. РИА Новости, 15.04.2024

2024-04-15T08:50

2024-04-15T08:50

2024-04-15T13:29

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Российские войска быстро уничтожат поставленную Украине систему ПВО Patriot, написал в соцсети X бывший разведчик ВС США Скотт Риттер.Так он ответил на пост бывшего премьер-министра Швеции Карла Бильдта о том, что другие страны должны последовать примеру Германии и тоже отправить системы ПВО Украине. "Нужно заменить потерянный вчера IRIS-T. Продолжительность жизни этой новой системы Patriot? Меньше недели. Продолжайте в том же духе!" — написал он. Накануне Минобороны России заявило об уничтожении украинской установки зенитного ракетного комплекса IRIS-T.

https://ria.ru/20240415/avdeevka-1939561097.html

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в мире, украина, россия, германия