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Меньше недели. В США отреагировали на подарок Украине - РИА Новости, 15.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:50 15.04.2024 (обновлено: 13:29 15.04.2024)
https://ria.ru/20240415/ukraina-1940056811.html
Меньше недели. В США отреагировали на подарок Украине
Меньше недели. В США отреагировали на подарок Украине - РИА Новости, 15.04.2024
Меньше недели. В США отреагировали на подарок Украине
Российские войска быстро уничтожат поставленную Украине систему ПВО Patriot, написал в соцсети X бывший разведчик ВС США Скотт Риттер. РИА Новости, 15.04.2024
2024-04-15T08:50
2024-04-15T13:29
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Российские войска быстро уничтожат поставленную Украине систему ПВО Patriot, написал в соцсети X бывший разведчик ВС США Скотт Риттер.Так он ответил на пост бывшего премьер-министра Швеции Карла Бильдта о том, что другие страны должны последовать примеру Германии и тоже отправить системы ПВО Украине. "Нужно заменить потерянный вчера IRIS-T. Продолжительность жизни этой новой системы Patriot? Меньше недели. Продолжайте в том же духе!" — написал он. Накануне Минобороны России заявило об уничтожении украинской установки зенитного ракетного комплекса IRIS-T.
https://ria.ru/20240415/avdeevka-1939561097.html
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в мире, украина, россия, германия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Германия
Меньше недели. В США отреагировали на подарок Украине

Риттер заявил, что ВС России быстро уничтожат поставленную Украине ПВО Patriot

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкАртиллеристы Вооруженных сил РФ
Артиллеристы Вооруженных сил РФ - РИА Новости, 1920, 15.04.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Артиллеристы Вооруженных сил РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Российские войска быстро уничтожат поставленную Украине систему ПВО Patriot, написал в соцсети X бывший разведчик ВС США Скотт Риттер.
Так он ответил на пост бывшего премьер-министра Швеции Карла Бильдта о том, что другие страны должны последовать примеру Германии и тоже отправить системы ПВО Украине.

"Нужно заменить потерянный вчера IRIS-T. Продолжительность жизни этой новой системы Patriot? Меньше недели. Продолжайте в том же духе!" — написал он.

Накануне Минобороны России заявило об уничтожении украинской установки зенитного ракетного комплекса IRIS-T.
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