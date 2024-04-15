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Украина не сможет привлечь к себе много исламистов, рассказали в ДНР

Украина не сможет привлечь к себе много исламистов, рассказали в ДНР - РИА Новости, 15.04.2024

Украина не сможет привлечь к себе много исламистов, рассказали в ДНР

Киевский режим не сможет собрать на своей стороне большое количество радикальных исламистов для противостояния России в спецоперации, заявил РИА Новости... РИА Новости, 15.04.2024

2024-04-15T03:33

2024-04-15T03:33

2024-04-15T03:40

специальная военная операция на украине

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донецкая народная республика

украина

денис пушилин

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МОСКВА, 15 апр – РИА Новости. Киевский режим не сможет собрать на своей стороне большое количество радикальных исламистов для противостояния России в спецоперации, заявил РИА Новости советник главы ДНР Дениса Пушилина Игорь Кимаковский. По его мнению, "под крылом Украины не соберется большое количество радикальных исламистов". "Таких больших групп они уже не соберут - максимум только для проведения каких-то специальных операций, в том числе информационных, когда там их соберут и будут фотографировать, показывать", - сказал Кимаковский.

россия

донецкая народная республика

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в мире, россия, донецкая народная республика, украина, денис пушилин