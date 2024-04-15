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Украина не сможет привлечь к себе много исламистов, рассказали в ДНР
Украина не сможет привлечь к себе много исламистов, рассказали в ДНР - РИА Новости, 15.04.2024
Украина не сможет привлечь к себе много исламистов, рассказали в ДНР
Киевский режим не сможет собрать на своей стороне большое количество радикальных исламистов для противостояния России в спецоперации, заявил РИА Новости... РИА Новости, 15.04.2024
2024-04-15T03:33
2024-04-15T03:33
2024-04-15T03:40
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 15 апр – РИА Новости. Киевский режим не сможет собрать на своей стороне большое количество радикальных исламистов для противостояния России в спецоперации, заявил РИА Новости советник главы ДНР Дениса Пушилина Игорь Кимаковский. По его мнению, "под крылом Украины не соберется большое количество радикальных исламистов". "Таких больших групп они уже не соберут - максимум только для проведения каких-то специальных операций, в том числе информационных, когда там их соберут и будут фотографировать, показывать", - сказал Кимаковский.
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в мире, россия, донецкая народная республика, украина, денис пушилин
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Донецкая Народная Республика, Украина, Денис Пушилин
Украина не сможет привлечь к себе много исламистов, рассказали в ДНР
Кимаковский: Киев не сможет собрать большое число радикальных исламистов