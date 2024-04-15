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ВС России сорвали ротацию ВСУ в Чугуеве, сообщило подполье
ВС России сорвали ротацию ВСУ в Чугуеве, сообщило подполье - РИА Новости, 15.04.2024
ВС России сорвали ротацию ВСУ в Чугуеве, сообщило подполье
Российские военные ударами по Харьковской области сорвали ротацию ВСУ, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. РИА Новости, 15.04.2024
2024-04-15T18:20
2024-04-15T18:20
2024-04-15T18:56
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харьковская область
сергей лебедев
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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Российские военные ударами по Харьковской области сорвали ротацию ВСУ, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев."Четыре прилета за последний час. Что-то очень интересное в Чугуеве нашли. <...> Однозначно можно сказать, что в ближайшие пару дней ротации на Харьковском направлении у бандеровцев не будет", — сказал собеседник агентства.По данным Лебедева, ВСУ используют Чугуев как перевалочную базу перед заменой войск и для комплектации техники в подразделения.Украинские СМИ 15 апреля сообщали о взрывах в Кировограде, Харькове и Полтаве.Российские военные наносят удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи на Украине. Как подчеркивал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в боях с ВСУ армия не бьет по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20240415/ukraina-1940218184.html
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чугуев, в мире, харьковская область, сергей лебедев, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Чугуев, В мире, Харьковская область, Сергей Лебедев, Вооруженные силы Украины
ВС России сорвали ротацию ВСУ в Чугуеве, сообщило подполье
В Чугуеве вблизи Харькова четыре удара сорвали ротацию ВСУ