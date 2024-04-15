https://ria.ru/20240415/udary-1940221964.html

ВС России сорвали ротацию ВСУ в Чугуеве, сообщило подполье

ВС России сорвали ротацию ВСУ в Чугуеве, сообщило подполье - РИА Новости, 15.04.2024

ВС России сорвали ротацию ВСУ в Чугуеве, сообщило подполье

Российские военные ударами по Харьковской области сорвали ротацию ВСУ, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. РИА Новости, 15.04.2024

2024-04-15T18:20

2024-04-15T18:20

2024-04-15T18:56

специальная военная операция на украине

чугуев

в мире

харьковская область

сергей лебедев

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Российские военные ударами по Харьковской области сорвали ротацию ВСУ, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев."Четыре прилета за последний час. Что-то очень интересное в Чугуеве нашли. <...> Однозначно можно сказать, что в ближайшие пару дней ротации на Харьковском направлении у бандеровцев не будет", — сказал собеседник агентства.По данным Лебедева, ВСУ используют Чугуев как перевалочную базу перед заменой войск и для комплектации техники в подразделения.Украинские СМИ 15 апреля сообщали о взрывах в Кировограде, Харькове и Полтаве.Российские военные наносят удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи на Украине. Как подчеркивал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в боях с ВСУ армия не бьет по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20240415/ukraina-1940218184.html

чугуев

харьковская область

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чугуев, в мире, харьковская область, сергей лебедев, вооруженные силы украины