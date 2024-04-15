https://ria.ru/20240415/tsvetomat-1940148348.html
Жительница алтайского Ярового установила цветомат благодаря соцконтракту
Жительница алтайского Ярового установила цветомат благодаря соцконтракту - РИА Новости, 15.04.2024
Жительница алтайского Ярового установила цветомат благодаря соцконтракту
Жительница города Яровое, расположенного в Алтайском крае, на средства соцконтракта установила цветомат – автомат по продаже цветов, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 15.04.2024
2024-04-15T14:15
2024-04-15T14:15
2024-04-15T14:15
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Жительница города Яровое, расположенного в Алтайском крае, на средства соцконтракта установила цветомат – автомат по продаже цветов, сообщает пресс-служба регионального правительства. Екатерина Штергер давно увлекается флористикой, она проходила несколько обучающих онлайн-курсов, но доходы не позволяли приобрести современное оборудование на свои средства. Зимой этого года она обратилась в местное управление социальной защиты населения и вскоре заключила социальный контракт по направлению "Осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности". Женщина получила 350 тысяч рублей, на эти деньги она купила вендинговый автомат для цветов. Главное его преимущество для покупателя - возможность круглосуточно и самостоятельно выбрать готовый букет и получить его в течение нескольких минут. Благодаря такому автомату клиент не ждет, когда флорист соберет букет, и сразу понимает, как будут выглядеть цветы. По информации регионального министерства социальной защиты Алтайского края, в этом году в Яровом заключат 64 социальных контракта на сумму более 8 миллионов рублей. С начала года жители подписали уже 16 таких соглашений.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , алтайский край, яровое
Твой бизнес, Твой бизнес – новости, Поддержка бизнеса , Алтайский край, Яровое
МОСКВА, 15 апр - РИА Новости
. Жительница города Яровое
, расположенного в Алтайском крае
, на средства соцконтракта установила цветомат – автомат по продаже цветов, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Екатерина Штергер давно увлекается флористикой, она проходила несколько обучающих онлайн-курсов, но доходы не позволяли приобрести современное оборудование на свои средства.
Зимой этого года она обратилась в местное управление социальной защиты населения и вскоре заключила социальный контракт по направлению "Осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности".
Женщина получила 350 тысяч рублей, на эти деньги она купила вендинговый автомат для цветов. Главное его преимущество для покупателя - возможность круглосуточно и самостоятельно выбрать готовый букет и получить его в течение нескольких минут.
Благодаря такому автомату клиент не ждет, когда флорист соберет букет, и сразу понимает, как будут выглядеть цветы
.
По информации регионального министерства социальной защиты Алтайского края, в этом году в Яровом заключат 64 социальных контракта на сумму более 8 миллионов рублей. С начала года жители подписали уже 16 таких соглашений.