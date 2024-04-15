https://ria.ru/20240415/tsvetomat-1940148348.html

Жительница алтайского Ярового установила цветомат благодаря соцконтракту

Жительница алтайского Ярового установила цветомат благодаря соцконтракту - РИА Новости, 15.04.2024

Жительница алтайского Ярового установила цветомат благодаря соцконтракту

Жительница города Яровое, расположенного в Алтайском крае, на средства соцконтракта установила цветомат – автомат по продаже цветов, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 15.04.2024

2024-04-15T14:15

2024-04-15T14:15

2024-04-15T14:15

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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Жительница города Яровое, расположенного в Алтайском крае, на средства соцконтракта установила цветомат – автомат по продаже цветов, сообщает пресс-служба регионального правительства. Екатерина Штергер давно увлекается флористикой, она проходила несколько обучающих онлайн-курсов, но доходы не позволяли приобрести современное оборудование на свои средства. Зимой этого года она обратилась в местное управление социальной защиты населения и вскоре заключила социальный контракт по направлению "Осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности". Женщина получила 350 тысяч рублей, на эти деньги она купила вендинговый автомат для цветов. Главное его преимущество для покупателя - возможность круглосуточно и самостоятельно выбрать готовый букет и получить его в течение нескольких минут. Благодаря такому автомату клиент не ждет, когда флорист соберет букет, и сразу понимает, как будут выглядеть цветы. По информации регионального министерства социальной защиты Алтайского края, в этом году в Яровом заключат 64 социальных контракта на сумму более 8 миллионов рублей. С начала года жители подписали уже 16 таких соглашений.

https://ria.ru/20240415/registratsiya-1940128568.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , алтайский край, яровое