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Жительница алтайского Ярового установила цветомат благодаря соцконтракту - РИА Новости, 15.04.2024
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14:15 15.04.2024
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Жительница алтайского Ярового установила цветомат благодаря соцконтракту
Жительница алтайского Ярового установила цветомат благодаря соцконтракту - РИА Новости, 15.04.2024
Жительница алтайского Ярового установила цветомат благодаря соцконтракту
Жительница города Яровое, расположенного в Алтайском крае, на средства соцконтракта установила цветомат – автомат по продаже цветов, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 15.04.2024
2024-04-15T14:15
2024-04-15T14:15
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Жительница города Яровое, расположенного в Алтайском крае, на средства соцконтракта установила цветомат – автомат по продаже цветов, сообщает пресс-служба регионального правительства. Екатерина Штергер давно увлекается флористикой, она проходила несколько обучающих онлайн-курсов, но доходы не позволяли приобрести современное оборудование на свои средства. Зимой этого года она обратилась в местное управление социальной защиты населения и вскоре заключила социальный контракт по направлению "Осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности". Женщина получила 350 тысяч рублей, на эти деньги она купила вендинговый автомат для цветов. Главное его преимущество для покупателя - возможность круглосуточно и самостоятельно выбрать готовый букет и получить его в течение нескольких минут. Благодаря такому автомату клиент не ждет, когда флорист соберет букет, и сразу понимает, как будут выглядеть цветы. По информации регионального министерства социальной защиты Алтайского края, в этом году в Яровом заключат 64 социальных контракта на сумму более 8 миллионов рублей. С начала года жители подписали уже 16 таких соглашений.
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Жительница алтайского Ярового установила цветомат благодаря соцконтракту

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкФлорист собирает букет
Флорист собирает букет - РИА Новости, 1920, 15.04.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Флорист собирает букет
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Жительница города Яровое, расположенного в Алтайском крае, на средства соцконтракта установила цветомат – автомат по продаже цветов, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Екатерина Штергер давно увлекается флористикой, она проходила несколько обучающих онлайн-курсов, но доходы не позволяли приобрести современное оборудование на свои средства.
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Зимой этого года она обратилась в местное управление социальной защиты населения и вскоре заключила социальный контракт по направлению "Осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности".
Женщина получила 350 тысяч рублей, на эти деньги она купила вендинговый автомат для цветов. Главное его преимущество для покупателя - возможность круглосуточно и самостоятельно выбрать готовый букет и получить его в течение нескольких минут.
Благодаря такому автомату клиент не ждет, когда флорист соберет букет, и сразу понимает, как будут выглядеть цветы.
По информации регионального министерства социальной защиты Алтайского края, в этом году в Яровом заключат 64 социальных контракта на сумму более 8 миллионов рублей. С начала года жители подписали уже 16 таких соглашений.
 
Твой бизнесТвой бизнес – новостиПоддержка бизнесаАлтайский крайЯровое
 
 
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