https://ria.ru/20240415/traditsii-1940204066.html

Русских назвал многодетную семью Богатских примером крепости традиций

Русских назвал многодетную семью Богатских примером крепости традиций - РИА Новости, 15.04.2024

Русских назвал многодетную семью Богатских примером крепости традиций

Губернатор Ульяновской области Алексей Русских назвал многодетную семью Богатских примером крепости семейных устоев и традиций, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 15.04.2024

2024-04-15T17:00

2024-04-15T17:00

2024-04-15T17:00

ульяновская область

алексей русских

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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Губернатор Ульяновской области Алексей Русских назвал многодетную семью Богатских примером крепости семейных устоев и традиций, сообщает пресс-служба регионального правительства. Многодетные родители Владимир и Марина Богатских из Ульяновской области воспитывают пятерых детей. Они были награждены медалью ордена "Родительская слава". "В Год семьи награда "Родительская слава" приобретает особую ценность. В Ульяновской области много достойных семей, которые воспитывают настоящих граждан нашей страны - патриотов своей малой родины. Богатские – пример крепости семейных устоев и традиций. Уверен, что в нашем регионе тысячи замечательных семей, которые заслуживают самых высоких государственных наград и глубокого уважения", - цитирует пресс-служба Русских. В семье Богатских всем детям привиты любовь к искусству, литературе, музыке, спорту. Старшие дети получили дополнительное образование, двое продолжают учебу в школе искусств. В семье чтят семейные традиции. Праздники и семейные торжества Богатские проводят вместе: четыре поколения встречаются, придумывают сценарии и устраивают домашние концерты. В большом архиве Богатских хранится более 300 грамот, дипломов, ценных призов за участие в областных и районных спортивных соревнованиях. В 2013 году информация о семье была внесена в энциклопедию Ульяновской области "Жизнь замечательных семей". В 2019 году супруги были награждены медалью "За любовь и верность", учрежденной организационным комитетом по проведению "Дня семьи, любви и верности в Российской Федерации".

https://ria.ru/20231226/rabochie_mesta-1918273770.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

алексей русских