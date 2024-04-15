https://ria.ru/20240415/traditsii-1940204066.html
Русских назвал многодетную семью Богатских примером крепости традиций
Русских назвал многодетную семью Богатских примером крепости традиций - РИА Новости, 15.04.2024
Русских назвал многодетную семью Богатских примером крепости традиций
Губернатор Ульяновской области Алексей Русских назвал многодетную семью Богатских примером крепости семейных устоев и традиций, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 15.04.2024
2024-04-15T17:00
2024-04-15T17:00
2024-04-15T17:00
ульяновская область
алексей русских
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Губернатор Ульяновской области Алексей Русских назвал многодетную семью Богатских примером крепости семейных устоев и традиций, сообщает пресс-служба регионального правительства. Многодетные родители Владимир и Марина Богатских из Ульяновской области воспитывают пятерых детей. Они были награждены медалью ордена "Родительская слава". "В Год семьи награда "Родительская слава" приобретает особую ценность. В Ульяновской области много достойных семей, которые воспитывают настоящих граждан нашей страны - патриотов своей малой родины. Богатские – пример крепости семейных устоев и традиций. Уверен, что в нашем регионе тысячи замечательных семей, которые заслуживают самых высоких государственных наград и глубокого уважения", - цитирует пресс-служба Русских. В семье Богатских всем детям привиты любовь к искусству, литературе, музыке, спорту. Старшие дети получили дополнительное образование, двое продолжают учебу в школе искусств. В семье чтят семейные традиции. Праздники и семейные торжества Богатские проводят вместе: четыре поколения встречаются, придумывают сценарии и устраивают домашние концерты. В большом архиве Богатских хранится более 300 грамот, дипломов, ценных призов за участие в областных и районных спортивных соревнованиях. В 2013 году информация о семье была внесена в энциклопедию Ульяновской области "Жизнь замечательных семей". В 2019 году супруги были награждены медалью "За любовь и верность", учрежденной организационным комитетом по проведению "Дня семьи, любви и верности в Российской Федерации".
https://ria.ru/20231226/rabochie_mesta-1918273770.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
алексей русских
Ульяновская область, Алексей Русских
МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Губернатор Ульяновской области Алексей Русских назвал многодетную семью Богатских примером крепости семейных устоев и традиций, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Многодетные родители Владимир и Марина Богатских из Ульяновской области воспитывают пятерых детей. Они были награждены медалью ордена "Родительская слава".
"В Год семьи награда "Родительская слава" приобретает особую ценность. В Ульяновской области много достойных семей, которые воспитывают настоящих граждан нашей страны - патриотов своей малой родины. Богатские – пример крепости семейных устоев и традиций. Уверен, что в нашем регионе тысячи замечательных семей, которые заслуживают самых высоких государственных наград и глубокого уважения", - цитирует пресс-служба Русских.
В семье Богатских всем детям привиты любовь к искусству, литературе, музыке, спорту. Старшие дети получили дополнительное образование, двое продолжают учебу в школе искусств. В семье чтят семейные традиции. Праздники и семейные торжества Богатские проводят вместе: четыре поколения встречаются, придумывают сценарии и устраивают домашние концерты.
В большом архиве Богатских хранится более 300 грамот, дипломов, ценных призов за участие в областных и районных спортивных соревнованиях. В 2013 году информация о семье была внесена в энциклопедию Ульяновской области "Жизнь замечательных семей". В 2019 году супруги были награждены медалью "За любовь и верность", учрежденной организационным комитетом по проведению "Дня семьи, любви и верности в Российской Федерации".