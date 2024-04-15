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В Токмаке завершили спасательные работы после атаки ВСУ
В Токмаке завершили спасательные работы после атаки ВСУ - РИА Новости, 15.04.2024
В Токмаке завершили спасательные работы после атаки ВСУ
Аварийно-спасательные работы на месте удара ВСУ по жилому сектору в Токмаке Запорожской области завершены, в результате атаки погибло 16 человек, в том числе... РИА Новости, 15.04.2024
2024-04-15T10:43
2024-04-15T10:43
2024-04-15T10:52
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр - РИА Новости. Аварийно-спасательные работы на месте удара ВСУ по жилому сектору в Токмаке Запорожской области завершены, в результате атаки погибло 16 человек, в том числе три ребенка, 28 ранено, госпитализировано 12 человек, сообщил после окончания аварийно-спасательных работ губернатор области Евгений Балицкий в Telegram-канале."Аварийно-спасательные работы в Токмаке завершены. Число погибших в результате террористической атаки со стороны ВСУ составило 16 человек, среди них три ребенка. Всего пострадали 28 человек, с ранениями разной степени тяжести в больницах остаются 12 человек" , - написал Балицкий.Он поблагодарил подразделения МЧС, медиков, полицию, подразделения Росгвардии, коммунальные службы Токмака, волонтеров за круглосуточную помощь и содействие в поисковых работах и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.
https://ria.ru/20240307/militarizatsiya-1931565800.html
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Специальная военная операция на Украине, Токмак, Вооруженные силы Украины, Евгений Балицкий, Запорожская область, Происшествия
В Токмаке завершили спасательные работы после атаки ВСУ
Балицкий: в Токмаке завершили аварийно-спасательные работы после обстрела ВСУ