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Уровень воды в реке Тобол у Кургана за 16 часов поднялся почти на метр - РИА Новости, 15.04.2024
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22:19 15.04.2024 (обновлено: 22:36 15.04.2024)
https://ria.ru/20240415/tobol-1940270278.html
Уровень воды в реке Тобол у Кургана за 16 часов поднялся почти на метр
Уровень воды в реке Тобол у Кургана за 16 часов поднялся почти на метр - РИА Новости, 15.04.2024
Уровень воды в реке Тобол у Кургана за 16 часов поднялся почти на метр
Уровень воды в реке Тобол у Кургана за 16 часов поднялся на 92 сантиметра, сообщила городская администрация. РИА Новости, 15.04.2024
2024-04-15T22:19
2024-04-15T22:36
тобол (река)
курган
курганская область
наводнения в россии — 2024
происшествия
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ЧЕЛЯБИНСК, 15 апр — РИА Новости. Уровень воды в реке Тобол у Кургана за 16 часов поднялся на 92 сантиметра, сообщила городская администрация.По данным геопортала, информирующего о ситуации с паводком в этом регионе, на 00:00 16 апреля (22:00 мск 15 апреля) уровень воды в Тоболе достиг 723 сантиметров.Как ранее заявила горадминистрация, на 8:00 (6:00 мск) воскресенья этот показатель составлял 491 сантиметр, а ровно через сутки достиг отметки 631 сантиметр.Ранее в понедельник губернатор Курганской области Вадим Шумков заявил, что по реке идет более 1,3 миллиарда кубометров воды, это в два раза больше, чем в 1994 году, когда она поднялась более чем на десять метров.Глава области призвал всех жителей опасных районов эвакуироваться заранее, отметив, что скоро выезд может стать невозможным из-за затопления дорог.Согласно прогнозам Уральского гидрометцентра, с 15 по 18 апреля в реке Тобол у Кургана и ниже по течению продолжится подъем уровня воды. Ожидается затопление прибрежных территорий, пойменных озер, проток и стариц.В Курганской области действует режим ЧС областного масштаба. Как сообщили в Главном управлении МЧС, в регионе может затопить 62 населенных пункта, 4300 домов, 5550 приусадебных участков, 600 дачных участков, в зоне ЧС рискуют оказаться 18 718 человек.По данным на 15 апреля, в пяти муниципальных округах (Белозерский, Притобольный, Звериноголовский, Куртамышский, Кетовский) остаются затопленными 5309 жилых домов, 571 приусадебный участок. Более 7,1 тысячи жителей превентивно эвакуировали из-за паводка, 885 человек находятся в пунктах временного размещения.
https://ria.ru/20240410/polovode-1938907985.html
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Cпасатели на правом берегу Тобола в Кургане в пик паводка
Cпасатели дежурят на правом берегу Тобола в Кургане в пик паводка. По последним данным мэрии, уровень воды поднялся за два часа на 15 сантиметров - до 646.
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тобол (река), курган, курганская область, наводнения в россии — 2024, происшествия
Тобол (река), Курган, Курганская область, Наводнения в России — 2024, Происшествия
Уровень воды в реке Тобол у Кургана за 16 часов поднялся почти на метр

Уровень воды в реке Тобол у Кургана поднялся на 92 см и достиг уровня 723 см

© Фото : Город Курган/TelegramДорога к микрорайону Смолино в Кургане
Дорога к микрорайону Смолино в Кургане - РИА Новости, 1920, 15.04.2024
© Фото : Город Курган/Telegram
Дорога к микрорайону Смолино в Кургане
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ЧЕЛЯБИНСК, 15 апр — РИА Новости. Уровень воды в реке Тобол у Кургана за 16 часов поднялся на 92 сантиметра, сообщила городская администрация.
По данным геопортала, информирующего о ситуации с паводком в этом регионе, на 00:00 16 апреля (22:00 мск 15 апреля) уровень воды в Тоболе достиг 723 сантиметров.
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Как ранее заявила горадминистрация, на 8:00 (6:00 мск) воскресенья этот показатель составлял 491 сантиметр, а ровно через сутки достиг отметки 631 сантиметр.
Ранее в понедельник губернатор Курганской области Вадим Шумков заявил, что по реке идет более 1,3 миллиарда кубометров воды, это в два раза больше, чем в 1994 году, когда она поднялась более чем на десять метров.
Глава области призвал всех жителей опасных районов эвакуироваться заранее, отметив, что скоро выезд может стать невозможным из-за затопления дорог.
Согласно прогнозам Уральского гидрометцентра, с 15 по 18 апреля в реке Тобол у Кургана и ниже по течению продолжится подъем уровня воды. Ожидается затопление прибрежных территорий, пойменных озер, проток и стариц.
В Курганской области действует режим ЧС областного масштаба. Как сообщили в Главном управлении МЧС, в регионе может затопить 62 населенных пункта, 4300 домов, 5550 приусадебных участков, 600 дачных участков, в зоне ЧС рискуют оказаться 18 718 человек.
По данным на 15 апреля, в пяти муниципальных округах (Белозерский, Притобольный, Звериноголовский, Куртамышский, Кетовский) остаются затопленными 5309 жилых домов, 571 приусадебный участок. Более 7,1 тысячи жителей превентивно эвакуировали из-за паводка, 885 человек находятся в пунктах временного размещения.
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