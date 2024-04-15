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Уровень воды в реке Тобол у Кургана поднялся с утра на 85 сантиметров
Уровень воды в реке Тобол у Кургана поднялся с утра на 85 сантиметров - РИА Новости, 15.04.2024
Уровень воды в реке Тобол у Кургана поднялся с утра на 85 сантиметров
Уровень воды в реке Тобол у Кургана за 14 часов вырос на 85 сантиметров, сообщила городская администрация. РИА Новости, 15.04.2024
2024-04-15T20:27
2024-04-15T20:27
2024-04-15T20:34
тобол (река)
курган
курганская область
наводнения в россии — 2024
происшествия
вадим шумков
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ЧЕЛЯБИНСК, 15 апр — РИА Новости. Уровень воды в реке Тобол у Кургана за 14 часов вырос на 85 сантиметров, сообщила городская администрация.По данным геопортала, информирующего о ситуации с паводком в этом регионе, на 22:00 (20:00 мск) понедельника уровень воды в Тоболе достиг 716 сантиметров.Как ранее заявила горадминистрация, на 8:00 (6:00 мск) воскресенья этот показатель составлял 491 сантиметр, а ровно через сутки достиг отметки 631 сантиметр.Ранее в понедельник губернатор Курганской области Вадим Шумков заявил, что по реке идет более 1,3 миллиарда кубометров воды, это в два раза больше, чем в 1994 году, когда она поднялась более чем на десять метров.Глава области призвал всех жителей опасных районов эвакуироваться заранее, отметив, что скоро выезд может стать невозможным из-за затопления дорог.Согласно прогнозам Уральского гидрометцентра, с 15 по 18 апреля в реке Тобол у Кургана и ниже по течению продолжится подъем уровня воды. Ожидается затопление прибрежных территорий, пойменных озер, проток и стариц.В Курганской области действует режим ЧС областного масштаба. Как сообщили в Главном управлении МЧС, в регионе может затопить 62 населенных пункта, 4300 домов, 5550 приусадебных участков, 600 дачных участков, в зоне ЧС рискуют оказаться 18 718 человек.По данным на 15 апреля, в пяти муниципальных округах (Белозерский, Притобольный, Звериноголовский, Куртамышский, Кетовский) остаются затопленными 5309 жилых домов, 571 приусадебный участок. Более 7,1 тысячи жителей превентивно эвакуировали из-за паводка, 885 человек находятся в пунктах временного размещения.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Cпасатели на правом берегу Тобола в Кургане в пик паводка
Cпасатели дежурят на правом берегу Тобола в Кургане в пик паводка. По последним данным мэрии, уровень воды поднялся за два часа на 15 сантиметров - до 646.
2024-04-15T20:27
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Ферма в Курганской области готовится к паводку
Владельцы ферм в Кургане переживают, как эвакуировать животных с приходом большой воды в город.
Местный коневладелец Наталья Мальсагова говорит, что ситуация безвыходная: ожидается, что паводок придет уже к вечеру, а возможного варианта эвакуации нет.
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тобол (река), курган, курганская область, наводнения в россии — 2024, происшествия, вадим шумков, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Тобол (река), Курган, Курганская область, Наводнения в России — 2024, Происшествия, Вадим Шумков, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Уровень воды в реке Тобол у Кургана поднялся с утра на 85 сантиметров
Уровень воды в реке Тобол у Кургана за 14 часов достиг 716 см
ЧЕЛЯБИНСК, 15 апр — РИА Новости.
Уровень воды в реке Тобол у Кургана за 14 часов вырос на 85 сантиметров, сообщила городская администрация
.
По данным геопортала, информирующего о ситуации с паводком в этом регионе, на 22:00 (20:00 мск) понедельника уровень воды в Тоболе достиг 716 сантиметров.
Как ранее заявила горадминистрация, на 8:00 (6:00 мск) воскресенья этот показатель составлял 491 сантиметр, а ровно через сутки достиг отметки 631 сантиметр.
Ранее в понедельник губернатор Курганской области
Вадим Шумков заявил, что по реке идет более 1,3 миллиарда кубометров воды, это в два раза больше, чем в 1994 году, когда она поднялась более чем на десять метров.
Глава области призвал всех жителей опасных районов эвакуироваться заранее, отметив, что скоро выезд может стать невозможным из-за затопления дорог.
Согласно прогнозам Уральского гидрометцентра, с 15 по 18 апреля в реке Тобол у Кургана и ниже по течению продолжится подъем уровня воды. Ожидается затопление прибрежных территорий, пойменных озер, проток и стариц.
В Курганской области действует режим ЧС областного масштаба. Как сообщили в Главном управлении МЧС
, в регионе может затопить 62 населенных пункта, 4300 домов, 5550 приусадебных участков, 600 дачных участков, в зоне ЧС рискуют оказаться 18 718 человек.
По данным на 15 апреля, в пяти муниципальных округах (Белозерский, Притобольный, Звериноголовский, Куртамышский, Кетовский) остаются затопленными 5309 жилых домов, 571 приусадебный участок. Более 7,1 тысячи жителей превентивно эвакуировали из-за паводка, 885 человек находятся в пунктах временного размещения.