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Вода в реке Тобол в Кургане дошла до ступенек набережной - РИА Новости, 15.04.2024
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19:34 15.04.2024
https://ria.ru/20240415/tobol-1940246010.html
Вода в реке Тобол в Кургане дошла до ступенек набережной
Вода в реке Тобол в Кургане дошла до ступенек набережной - РИА Новости, 15.04.2024
Вода в реке Тобол в Кургане дошла до ступенек набережной
Прибывшая вода в реке Тобол в Кургане "заходит" на ступеньки набережной, передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 15.04.2024
2024-04-15T19:34
2024-04-15T19:34
происшествия
курган
тобол (река)
курганская область
наводнения в россии — 2024
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КУРГАН, 15 апр – РИА Новости. Прибывшая вода в реке Тобол в Кургане "заходит" на ступеньки набережной, передаёт корреспондент РИА Новости. Спасатели продолжают дежурить возле гидроузла, с утра они выставили на берегу плавающую спецтехнику – "амфибию". По данным правительства региона, уровень воды в реке у Кургана поднялся за 12 часов на 73 единицы и достиг 704 сантиметра. По прогнозам Уральского гидрометцентра, с 15 по 18 апреля в реке Тобол у Кургана и ниже по течению продолжится подъем уровня воды, в отдельные дни резкий. Ожидается превышение уровнем воды отметок неблагоприятного явления (700 сантиметров) и опасного явления (850 сантиметров), затопление прибрежных территорий, расположенных в пределах речной поймы, затопление пойменных озер, проток и стариц. В Курганской области введен режим ЧС областного масштаба. По данным ГУМЧС, по состоянию на 15 апреля, остаются затопленными в пяти муниципальных округах (Белозерский, Притобольный, Звериноголовский, Куртамышский, Кетовский) 309 жилых домов, 571 приусадебный участок. Более 7,1 тысячи человек превентивно эвакуированы из-за паводка, 885 человек находятся в пунктах временного размещения.
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курган
тобол (река)
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происшествия, курган, тобол (река), курганская область, наводнения в россии — 2024
Происшествия, Курган, Тобол (река), Курганская область, Наводнения в России — 2024
Вода в реке Тобол в Кургане дошла до ступенек набережной

Прибывшая вода в реке Тобол в Кургане зашла на ступеньки набережной

© РИА Новости / Евгений Кузьмин | Перейти в медиабанкРазлив реки Тобол в районе микрорайона "Старокомогоровка" в Кургане
Разлив реки Тобол в районе микрорайона Старокомогоровка в Кургане - РИА Новости, 1920, 15.04.2024
© РИА Новости / Евгений Кузьмин
Перейти в медиабанк
Разлив реки Тобол в районе микрорайона "Старокомогоровка" в Кургане
Читать ria.ru в
КУРГАН, 15 апр – РИА Новости. Прибывшая вода в реке Тобол в Кургане "заходит" на ступеньки набережной, передаёт корреспондент РИА Новости.
Спасатели продолжают дежурить возле гидроузла, с утра они выставили на берегу плавающую спецтехнику – "амфибию".
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По данным правительства региона, уровень воды в реке у Кургана поднялся за 12 часов на 73 единицы и достиг 704 сантиметра.
По прогнозам Уральского гидрометцентра, с 15 по 18 апреля в реке Тобол у Кургана и ниже по течению продолжится подъем уровня воды, в отдельные дни резкий. Ожидается превышение уровнем воды отметок неблагоприятного явления (700 сантиметров) и опасного явления (850 сантиметров), затопление прибрежных территорий, расположенных в пределах речной поймы, затопление пойменных озер, проток и стариц.
В Курганской области введен режим ЧС областного масштаба. По данным ГУМЧС, по состоянию на 15 апреля, остаются затопленными в пяти муниципальных округах (Белозерский, Притобольный, Звериноголовский, Куртамышский, Кетовский) 309 жилых домов, 571 приусадебный участок.
Более 7,1 тысячи человек превентивно эвакуированы из-за паводка, 885 человек находятся в пунктах временного размещения.
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ПроисшествияКурганТобол (река)Курганская областьНаводнения в России — 2024
 
 
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