https://ria.ru/20240415/tobol-1940246010.html
Вода в реке Тобол в Кургане дошла до ступенек набережной
Вода в реке Тобол в Кургане дошла до ступенек набережной - РИА Новости, 15.04.2024
Вода в реке Тобол в Кургане дошла до ступенек набережной
Прибывшая вода в реке Тобол в Кургане "заходит" на ступеньки набережной, передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 15.04.2024
2024-04-15T19:34
2024-04-15T19:34
2024-04-15T19:34
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КУРГАН, 15 апр – РИА Новости. Прибывшая вода в реке Тобол в Кургане "заходит" на ступеньки набережной, передаёт корреспондент РИА Новости. Спасатели продолжают дежурить возле гидроузла, с утра они выставили на берегу плавающую спецтехнику – "амфибию". По данным правительства региона, уровень воды в реке у Кургана поднялся за 12 часов на 73 единицы и достиг 704 сантиметра. По прогнозам Уральского гидрометцентра, с 15 по 18 апреля в реке Тобол у Кургана и ниже по течению продолжится подъем уровня воды, в отдельные дни резкий. Ожидается превышение уровнем воды отметок неблагоприятного явления (700 сантиметров) и опасного явления (850 сантиметров), затопление прибрежных территорий, расположенных в пределах речной поймы, затопление пойменных озер, проток и стариц. В Курганской области введен режим ЧС областного масштаба. По данным ГУМЧС, по состоянию на 15 апреля, остаются затопленными в пяти муниципальных округах (Белозерский, Притобольный, Звериноголовский, Куртамышский, Кетовский) 309 жилых домов, 571 приусадебный участок. Более 7,1 тысячи человек превентивно эвакуированы из-за паводка, 885 человек находятся в пунктах временного размещения.
https://ria.ru/20240410/polovode-1938907985.html
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происшествия, курган, тобол (река), курганская область, наводнения в россии — 2024
Происшествия, Курган, Тобол (река), Курганская область, Наводнения в России — 2024
Вода в реке Тобол в Кургане дошла до ступенек набережной
Прибывшая вода в реке Тобол в Кургане зашла на ступеньки набережной
КУРГАН, 15 апр – РИА Новости. Прибывшая вода в реке Тобол в Кургане "заходит" на ступеньки набережной, передаёт корреспондент РИА Новости.
Спасатели продолжают дежурить возле гидроузла, с утра они выставили на берегу плавающую спецтехнику – "амфибию".
По данным правительства региона, уровень воды в реке у Кургана поднялся за 12 часов на 73 единицы и достиг 704 сантиметра.
По прогнозам Уральского гидрометцентра, с 15 по 18 апреля в реке Тобол у Кургана и ниже по течению продолжится подъем уровня воды, в отдельные дни резкий. Ожидается превышение уровнем воды отметок неблагоприятного явления (700 сантиметров) и опасного явления (850 сантиметров), затопление прибрежных территорий, расположенных в пределах речной поймы, затопление пойменных озер, проток и стариц.
В Курганской области
введен режим ЧС областного масштаба. По данным ГУМЧС, по состоянию на 15 апреля, остаются затопленными в пяти муниципальных округах (Белозерский, Притобольный, Звериноголовский, Куртамышский, Кетовский) 309 жилых домов, 571 приусадебный участок.
Более 7,1 тысячи человек превентивно эвакуированы из-за паводка, 885 человек находятся в пунктах временного размещения.