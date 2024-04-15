https://ria.ru/20240415/tobol-1940118653.html
Уровень воды в реке Тобол у Кургана поднялся до 673 сантиметров
Уровень воды в реке Тобол у Кургана поднялся до 673 сантиметров - РИА Новости, 15.04.2024
Уровень воды в реке Тобол у Кургана поднялся до 673 сантиметров
Уровень воды в реке Тобол у Кургана поднялся за 6 часов на 42 сантиметра и достиг 673 сантиметров по данным на 15 апреля на 14.00 (12.00 мск), сообщила... РИА Новости, 15.04.2024
2024-04-15T12:22
2024-04-15T12:22
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ЧЕЛЯБИНСК, 15 апр - РИА Новости. Уровень воды в реке Тобол у Кургана поднялся за 6 часов на 42 сантиметра и достиг 673 сантиметров по данным на 15 апреля на 14.00 (12.00 мск), сообщила горадминистрация.Ранее горадминистрация Кургана сообщала, что 14 апреля на 08.00 (06.00 мск) уровень воды в реке Тобол составлял 491 сантиметр. На 08.00 (06.00 мск) 15 апреля уровень воды вырос до 631 сантиметра.По данным геопортала, рассказывающего о паводке в Курганской области, на 14.00 (12.00 мск) понедельника уровень воды в реке Тобол у Кургана составляет 673 сантиметра.По данным курганского гидрометеоцентра, неблагоприятные явления наступают при отметке 700 сантиметров, опасные явления – при 850 сантиметрах.
https://ria.ru/20240415/oblasti-1940063498.html
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курган, наводнения в россии — 2024, тобол (река), курганская область
Курган, Наводнения в России — 2024, Тобол (река), Курганская область
Уровень воды в реке Тобол у Кургана поднялся до 673 сантиметров
Власти Кургана: уровень воды в Тоболе поднялся за шесть часов на 42 сантиметра
ЧЕЛЯБИНСК, 15 апр - РИА Новости. Уровень воды в реке Тобол у Кургана поднялся за 6 часов на 42 сантиметра и достиг 673 сантиметров по данным на 15 апреля на 14.00 (12.00 мск), сообщила горадминистрация.
Ранее горадминистрация Кургана сообщала, что 14 апреля на 08.00 (06.00 мск) уровень воды в реке Тобол составлял 491 сантиметр. На 08.00 (06.00 мск) 15 апреля уровень воды вырос до 631 сантиметра.
По данным геопортала, рассказывающего о паводке в Курганской области, на 14.00 (12.00 мск) понедельника уровень воды в реке Тобол у Кургана составляет 673 сантиметра.
По данным курганского гидрометеоцентра, неблагоприятные явления наступают при отметке 700 сантиметров, опасные явления – при 850 сантиметрах.