Рейтинг@Mail.ru
Уровень воды в реке Тобол у Кургана поднялся до 673 сантиметров - РИА Новости, 15.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:22 15.04.2024 (обновлено: 12:25 15.04.2024)
https://ria.ru/20240415/tobol-1940118653.html
Уровень воды в реке Тобол у Кургана поднялся до 673 сантиметров
Уровень воды в реке Тобол у Кургана поднялся до 673 сантиметров - РИА Новости, 15.04.2024
Уровень воды в реке Тобол у Кургана поднялся до 673 сантиметров
Уровень воды в реке Тобол у Кургана поднялся за 6 часов на 42 сантиметра и достиг 673 сантиметров по данным на 15 апреля на 14.00 (12.00 мск), сообщила... РИА Новости, 15.04.2024
2024-04-15T12:22
2024-04-15T12:25
курган
наводнения в россии — 2024
тобол (река)
курганская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0e/1939986183_266:76:3026:1629_1920x0_80_0_0_9525564f651c9cc4df684ab6baf43dbf.jpg
ЧЕЛЯБИНСК, 15 апр - РИА Новости. Уровень воды в реке Тобол у Кургана поднялся за 6 часов на 42 сантиметра и достиг 673 сантиметров по данным на 15 апреля на 14.00 (12.00 мск), сообщила горадминистрация.Ранее горадминистрация Кургана сообщала, что 14 апреля на 08.00 (06.00 мск) уровень воды в реке Тобол составлял 491 сантиметр. На 08.00 (06.00 мск) 15 апреля уровень воды вырос до 631 сантиметра.По данным геопортала, рассказывающего о паводке в Курганской области, на 14.00 (12.00 мск) понедельника уровень воды в реке Тобол у Кургана составляет 673 сантиметра.По данным курганского гидрометеоцентра, неблагоприятные явления наступают при отметке 700 сантиметров, опасные явления – при 850 сантиметрах.
https://ria.ru/20240415/oblasti-1940063498.html
https://ria.ru/20240415/pavodki-1940107385.html
курган
тобол (река)
курганская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0e/1939986183_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_cb69af16b1e01ba613c849a5b5759831.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
курган, наводнения в россии — 2024, тобол (река), курганская область
Курган, Наводнения в России — 2024, Тобол (река), Курганская область
Уровень воды в реке Тобол у Кургана поднялся до 673 сантиметров

Власти Кургана: уровень воды в Тоболе поднялся за шесть часов на 42 сантиметра

© РИА Новости / Евгений Кузьмин | Перейти в медиабанкКурганский гидроузел
Курганский гидроузел - РИА Новости, 1920, 15.04.2024
© РИА Новости / Евгений Кузьмин
Перейти в медиабанк
Курганский гидроузел. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЧЕЛЯБИНСК, 15 апр - РИА Новости. Уровень воды в реке Тобол у Кургана поднялся за 6 часов на 42 сантиметра и достиг 673 сантиметров по данным на 15 апреля на 14.00 (12.00 мск), сообщила горадминистрация.
Ранее горадминистрация Кургана сообщала, что 14 апреля на 08.00 (06.00 мск) уровень воды в реке Тобол составлял 491 сантиметр. На 08.00 (06.00 мск) 15 апреля уровень воды вырос до 631 сантиметра.
Земляной мост, размытый в результате паводка в Томске
Власти оценили состояние подмытого паводком моста через реку Томь в Томске
09:34
По данным геопортала, рассказывающего о паводке в Курганской области, на 14.00 (12.00 мск) понедельника уровень воды в реке Тобол у Кургана составляет 673 сантиметра.
По данным курганского гидрометеоцентра, неблагоприятные явления наступают при отметке 700 сантиметров, опасные явления – при 850 сантиметрах.
Район Старого города в Орске - РИА Новости, 1920, 15.04.2024
В Кремле заявили о мобилизации всех служб по борьбе с паводками
12:00
 
КурганНаводнения в России — 2024Тобол (река)Курганская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала