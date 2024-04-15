https://ria.ru/20240415/tiktok-1940239583.html
На Украине начали блокировать TikTok-каналы, включая РИА Новости
На Украине начали блокировать TikTok-каналы, включая РИА Новости - РИА Новости, 15.04.2024
На Украине начали блокировать TikTok-каналы, включая РИА Новости
На Украине собираются блокировать некоторые российские TikTok-каналы, сообщил Центр противодействия дезинформации СНБО в Telegram-канале. РИА Новости, 15.04.2024
2024-04-15T19:11
2024-04-15T19:11
2024-04-15T20:19
в мире
технологии
украина
tiktok
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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. На Украине собираются блокировать некоторые российские TikTok-каналы, сообщил Центр противодействия дезинформации СНБО в Telegram-канале."Центр противодействия дезинформации начал официальное сотрудничество с администрацией соцсети TikTok для противодействия распространению российской пропаганды в Сети", — говорится в публикации. На своем сайте центр опубликовал список из 83 TikTok-каналов. В него попали ria_novosti, simonyan.m, russian_rt, sputnik_news, sputnik.by и другие. TikTok-канал РИА Новости сейчас насчитывает 2,1 миллиона подписчиков, simonyan.m — почти 623 тысячи, russian_rt — более 305 тысяч, sputnik_news — 71 тысячу, sputnik.by — почти 308 тысяч. В марте Центр по противодействию дезинформации сообщал о создании списка из 355 Telegram-каналов, которые якобы занимаются дезинформацией, в том числе РИА Новости, ТАСС, "RT на русском", "Комсомольская правда", "Украина.ру". В список также попал Telegram-канал украинского издания "Страна" и канал украинского блогера Анатолия Шария.В Верховной раде зарегистрировали законопроект о госрегулировании Telegram на территории Украины. Также сообщалось о возможном запрете мессенджера на рабочих компьютерах госслужащих, имеющих доступ к гостайне.
https://ria.ru/20231106/vzlom-1907651871.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, технологии, украина, tiktok
В мире, Технологии, Украина, TikTok
На Украине начали блокировать TikTok-каналы, включая РИА Новости
На Украине намерены заблокировать 83 TikTok-канала, включая РИА Новости
МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. На Украине собираются блокировать некоторые российские TikTok-каналы, сообщил Центр противодействия дезинформации СНБО в Telegram-канале.
"Центр противодействия дезинформации начал официальное сотрудничество с администрацией соцсети TikTok для противодействия распространению российской пропаганды в Сети", — говорится в публикации.
На своем сайте центр опубликовал список из 83 TikTok-каналов. В него попали ria_novosti, simonyan.m, russian_rt, sputnik_news, sputnik.by и другие.
TikTok-канал РИА Новости сейчас насчитывает 2,1 миллиона подписчиков, simonyan.m — почти 623 тысячи, russian_rt — более 305 тысяч, sputnik_news — 71 тысячу, sputnik.by — почти 308 тысяч.
TikTok — приложение для создания и просмотра коротких видео, принадлежащее китайской компании ByteDance. Оно было выпущено в 2018 году. Соцсеть подвергается тщательному изучению со стороны американских властей, опасающихся, что китайское правительство может потребовать от нее данные о пользователях или использовать приложение для распространения пропаганды, что компания TikTok неоднократно опровергала.
В марте Центр по противодействию дезинформации сообщал о создании списка из 355 Telegram-каналов, которые якобы занимаются дезинформацией, в том числе РИА Новости, ТАСС, "RT на русском", "Комсомольская правда", "Украина.ру". В список также попал Telegram-канал украинского издания "Страна" и канал украинского блогера Анатолия Шария
.
В Верховной раде
зарегистрировали законопроект о госрегулировании Telegram на территории Украины. Также сообщалось о возможном запрете мессенджера на рабочих компьютерах госслужащих, имеющих доступ к гостайне.