https://ria.ru/20240415/tiktok-1940239583.html

На Украине начали блокировать TikTok-каналы, включая РИА Новости

На Украине начали блокировать TikTok-каналы, включая РИА Новости - РИА Новости, 15.04.2024

На Украине начали блокировать TikTok-каналы, включая РИА Новости

На Украине собираются блокировать некоторые российские TikTok-каналы, сообщил Центр противодействия дезинформации СНБО в Telegram-канале. РИА Новости, 15.04.2024

2024-04-15T19:11

2024-04-15T19:11

2024-04-15T20:19

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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. На Украине собираются блокировать некоторые российские TikTok-каналы, сообщил Центр противодействия дезинформации СНБО в Telegram-канале."Центр противодействия дезинформации начал официальное сотрудничество с администрацией соцсети TikTok для противодействия распространению российской пропаганды в Сети", — говорится в публикации. На своем сайте центр опубликовал список из 83 TikTok-каналов. В него попали ria_novosti, simonyan.m, russian_rt, sputnik_news, sputnik.by и другие. TikTok-канал РИА Новости сейчас насчитывает 2,1 миллиона подписчиков, simonyan.m — почти 623 тысячи, russian_rt — более 305 тысяч, sputnik_news — 71 тысячу, sputnik.by — почти 308 тысяч. В марте Центр по противодействию дезинформации сообщал о создании списка из 355 Telegram-каналов, которые якобы занимаются дезинформацией, в том числе РИА Новости, ТАСС, "RT на русском", "Комсомольская правда", "Украина.ру". В список также попал Telegram-канал украинского издания "Страна" и канал украинского блогера Анатолия Шария.В Верховной раде зарегистрировали законопроект о госрегулировании Telegram на территории Украины. Также сообщалось о возможном запрете мессенджера на рабочих компьютерах госслужащих, имеющих доступ к гостайне.

https://ria.ru/20231106/vzlom-1907651871.html

https://ria.ru/20240306/tiktok-1931374382.html

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в мире, технологии, украина, tiktok