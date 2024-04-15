https://ria.ru/20240415/terroristy-1940219946.html

РДК* внесли в список террористов и экстремистов

РДК* внесли в список террористов и экстремистов - РИА Новости, 15.04.2024

РДК* внесли в список террористов и экстремистов

"Русский добровольческий корпус"* (РДК) внесен в перечень террористов и экстремистов, сообщается на сайте Росфинмониторинга. РИА Новости, 15.04.2024

2024-04-15T18:07

2024-04-15T18:07

2024-04-15T18:07

россия

федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1f/1936916640_0:0:2525:1421_1920x0_80_0_0_0ed0d860fc57202fea45e61719a1969c.jpg

МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. "Русский добровольческий корпус"* (РДК) внесен в перечень террористов и экстремистов, сообщается на сайте Росфинмониторинга. "Перечень террористов и экстремистов (Включённые): Национальная часть. Организации: националистическая Организация русский добровольческий корпус*", - говорится в перечне.* Террористическая организация, запрещенная в России, внесена в список террористов и экстремистов

https://ria.ru/20240331/terakt-1936990888.html

россия

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2024

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россия, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), происшествия