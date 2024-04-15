https://ria.ru/20240415/terroristy-1940219946.html
РДК* внесли в список террористов и экстремистов
РДК* внесли в список террористов и экстремистов - РИА Новости, 15.04.2024
РДК* внесли в список террористов и экстремистов
"Русский добровольческий корпус"* (РДК) внесен в перечень террористов и экстремистов, сообщается на сайте Росфинмониторинга. РИА Новости, 15.04.2024
2024-04-15T18:07
2024-04-15T18:07
2024-04-15T18:07
россия
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
происшествия
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. "Русский добровольческий корпус"* (РДК) внесен в перечень террористов и экстремистов, сообщается на сайте Росфинмониторинга. "Перечень террористов и экстремистов (Включённые): Национальная часть. Организации: националистическая Организация русский добровольческий корпус*", - говорится в перечне.* Террористическая организация, запрещенная в России, внесена в список террористов и экстремистов
https://ria.ru/20240331/terakt-1936990888.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), происшествия
Россия, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), Происшествия
РДК* внесли в список террористов и экстремистов
Росфинмониторинг внес РДК в перечень террористов и экстремистов