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РДК* внесли в список террористов и экстремистов - РИА Новости, 15.04.2024
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18:07 15.04.2024
https://ria.ru/20240415/terroristy-1940219946.html
РДК* внесли в список террористов и экстремистов
РДК* внесли в список террористов и экстремистов - РИА Новости, 15.04.2024
РДК* внесли в список террористов и экстремистов
"Русский добровольческий корпус"* (РДК) внесен в перечень террористов и экстремистов, сообщается на сайте Росфинмониторинга. РИА Новости, 15.04.2024
2024-04-15T18:07
2024-04-15T18:07
россия
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
происшествия
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. "Русский добровольческий корпус"* (РДК) внесен в перечень террористов и экстремистов, сообщается на сайте Росфинмониторинга. "Перечень террористов и экстремистов (Включённые): Национальная часть. Организации: националистическая Организация русский добровольческий корпус*", - говорится в перечне.* Террористическая организация, запрещенная в России, внесена в список террористов и экстремистов
https://ria.ru/20240331/terakt-1936990888.html
россия
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Новости
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РИА Новости
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96
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7 495 645-6601
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россия, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), происшествия
Россия, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), Происшествия
РДК* внесли в список террористов и экстремистов

Росфинмониторинг внес РДК в перечень террористов и экстремистов

© Маргарита Симоньян /TelegramЧлены РДК*. Кадр видео
Члены РДК*. Кадр видео
© Маргарита Симоньян /Telegram
Члены РДК*. Кадр видео. Архивное фото
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. "Русский добровольческий корпус"* (РДК) внесен в перечень террористов и экстремистов, сообщается на сайте Росфинмониторинга.
"Перечень террористов и экстремистов (Включённые): Национальная часть. Организации: националистическая Организация русский добровольческий корпус*", - говорится в перечне.
Здание МИД РФ на Смоленской площади в Москве - РИА Новости, 1920, 31.03.2024
Следы терактов в России ведут на Украину, заявил МИД
31 марта, 19:32
* Террористическая организация, запрещенная в России, внесена в список террористов и экстремистов
 
РоссияФедеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)Происшествия
 
 
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