https://ria.ru/20240415/teatr-1939375177.html

В Элисте открылся первый Всероссийский фестиваль национальных театров

В Элисте открылся первый Всероссийский фестиваль национальных театров - РИА Новости, 15.04.2024

В Элисте открылся первый Всероссийский фестиваль национальных театров

Первый Всероссийский фестиваль национальных театров открылся в Элисте. Он пройдет в Калмыкии с 15 по 20 апреля этого года. РИА Новости, 15.04.2024

2024-04-15T19:22

2024-04-15T19:22

2024-04-15T21:01

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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Первый Всероссийский фестиваль национальных театров открылся в Элисте. Он пройдет в Калмыкии с 15 по 20 апреля этого года."Семь театров, представляющих культуру различных народов нашей многонациональной страны, встретятся для обмена опытом и показа своего искусства широкой аудитории в Элисте. Отрадно, что большая часть театров привезет для показа спектакли по произведениям Александра Сергеевича Пушкина, отдавая дань 225-летию великого поэта", — процитировали в пресс-службе смотра министра культуры России Ольгу Любимову. На сцене Национального драматического театра имени Б. Басангова свои спектакли представят Национальный молодежный театр Республики Башкортостан имени Мустая Карима, Национальный драматический театр имени П. В. Кучияк (Республика Алтай), Театр юного зрителя (Республика Саха (Якутия), Горномарийский драматический театр (Республика Марий Эл), Чувашский государственный театр юного зрителя имени М. Сеспеля, а также Московский музыкально-драматический цыганский театр "Ромэн"."Мне вдвойне приятно как уроженке Калмыкии, что новый фестиваль проводится именно в Элисте, — рассказала председатель оргкомитета фестиваля национальных театров, директор Государственного академического театра кукол имени Образцова Елена Булукова. — Это важная часть государственной программы. Сохранение и поддержка культурных традиций является актуальной и стратегической задачей. Я знаю, что многие наши национальные театры и так между собой знакомы, даже дружат, и надеюсь, что эта традиции сохранится".Отбор, по словам Елены Николаевны, проходил очень серьезно, заявок было много. Были отобраны постановки по произведениям русских классиков, прежде всего А. С. Пушкина.Церемония открытия фестиваля прошла 15 апреля на центральной площади Элисты. Закончилась она шествием артистов в национальных костюмах. Далее в Национальном драматическом театре имени Б. Басангова будет показан первый спектакль — "Капитанская дочка" Национального молодежного театра Республики Башкортостан имени М. Карима."Убежден, что театральный фестиваль станет незабываемым событием в культурной жизни нашей республики и войдет в историю российского фестивального движения как яркий праздник искусства и творческого содружества представителей многонациональной культуры народов России", — отметил глава Республики Калмыкии Бату Хасиков в приветственном сообщении."В первую очередь хочу выразить огромную благодарность Министерству культуры России, Ольге Борисовне Любимовой за поддержку инициативы создания этого фестиваля. И конечно, Елене Николаевне Булуковой за организацию на высоком уровне такого значимого события для истории и культуры Калмыкии, — заявила министр культуры и туризма Калмыкии Саглара Тюрбеева. — Надеюсь, что этот фестиваль будет ежегодным"."Я рада приветствовать всех гостей — и старых, и новых — на калмыцкой земле. Этот фестиваль будет очень значимым для нашей республики, — сказала гендиректор Национального драматического театра имени Басангова Галина Шураева. — Спасибо за доверие, за то, что выбрали нашу площадку. Всем хорошего выступления и хорошего настроения!"В программе смотра — профессиональная секция для руководителей театров и специалистов учреждений культуры, а также артистов, управленческие лекции и творческие мастер-классы, лаборатория национальной драматургии и разборы спектаклей с критиками. Фестиваль завершится 20 апреля показом постановки "Горе от ума" Национального драматического театра имени Б. Басангова. Все спектакли будут сопровождаться онлайн-трансляциями на официальном сайте фестиваля.Фестиваль организован при поддержке Министерства культуры России и правительства Республики Калмыкии фондом "Столица".

https://ria.ru/20240328/kekhman-1936220538.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Светлана Вовк

ромэн , ольга любимова, россия, элиста, республика калмыкия, театр, новости культуры