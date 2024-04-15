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Ульянов рассказал о причине обострения ситуации на Ближнем Востоке

Ульянов рассказал о причине обострения ситуации на Ближнем Востоке - РИА Новости, 15.04.2024

Ульянов рассказал о причине обострения ситуации на Ближнем Востоке

Текущее обострение ситуации на Ближнем Востоке является следствием блокирования странами Запада переговоров по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана... РИА Новости, 15.04.2024

2024-04-15T01:14

2024-04-15T01:14

2024-04-15T01:14

в мире

сирия

ближний восток

израиль

михаил ульянов (дипломат)

армия обороны израиля (цахал)

министерство обороны сша

оон

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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Текущее обострение ситуации на Ближнем Востоке является следствием блокирования странами Запада переговоров по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, заявил представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в своём Telegram-канале. "Нынешние крайне опасные события на Ближнем Востоке являются одним из результатов (не единственным) решения США и "евротройки" заблокировать переговоры по восстановлению СВПД", - написал он. Он также отметил, что был шанс избежать эскалации конфликта, но Запад открыл путь к нынешним событиям. Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР, элитные подразделения ВС) заявил в ночь на воскресенье, что наносит удар по территории Израиля в ответ на разрушение израильской авиацией иранского консульства в Сирии в начале апреля. В атаке, по разным данным, были задействованы от нескольких десятков до сотен ракет и беспилотных летательных аппаратов, включая беспилотники-камикадзе Shahed. В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщили, что вооруженные силы приведены в повышенную боевую готовность. Пентагон заявил, что будет поддерживать Израиль, а миссия Иранав ООН назвала происходящее конфликтом Тегерана и Тель-Авива, призвав Вашингтон "держаться подальше". Удар по зданию генерального консульства Ирана в столице Сирии Дамаске израильские ВВС нанесли 1 апреля. По данным КСИР, тогда погибли семь офицеров корпуса, в том числе двое высокопоставленных генералов-советников: Мохаммад Реза Захеди, командующий силами "Кудс" КСИР в Сирии и Ливане, а также его заместитель, бригадный генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими. Тегеран заявлял, что оставляет за собой право ответить.

https://ria.ru/20240414/iran-1939924576.html

https://ria.ru/20240414/izrail-1939948955.html

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ближний восток

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в мире, сирия, ближний восток, израиль, михаил ульянов (дипломат), армия обороны израиля (цахал), министерство обороны сша, оон, обострение ситуации между ираном и израилем