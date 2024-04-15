https://ria.ru/20240415/sudan-1940041833.html

В Судане заявили о разрушении институтов здравоохранения из-за конфликта

В Судане заявили о разрушении институтов здравоохранения из-за конфликта - РИА Новости, 15.04.2024

В Судане заявили о разрушении институтов здравоохранения из-за конфликта

Конфликт в Судане привел к разрушению институтов здравоохранения и распространению в стране холеры и лихорадки Денге, заявил РИА Новости министр здравоохранения РИА Новости, 15.04.2024

2024-04-15T04:32

2024-04-15T04:32

2024-04-15T04:32

в мире

судан

хартум (город)

дарфур

международный комитет красного креста (мккк)

оон

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0f/1865564188_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_69dfcb64313fecf9e095bbc8b3da993c.jpg

КАИР, 15 апр - РИА Новости. Конфликт в Судане привел к разрушению институтов здравоохранения и распространению в стране холеры и лихорадки Денге, заявил РИА Новости министр здравоохранения страны Хейсам Мухаммед Ибрагим. "Конфликт привел к разрушению институтов здравоохранения и распространению таких болезней, как холера и лихорадка Денге", - сообщил министр. Ибрагим отметил, что наиболее сильно в вопросе здравоохранения пострадали провинции Хартум и Гезира и регион Дарфур. "По предварительным оценкам, ущерб в сфере здравоохранения в Хартуме, Гезире и Дарфуре составил 11 миллиардов долларов", - сказал министр. Ибрагим добавил, что в число пяти приоритетов властей Судана в области здравоохранения входят поставки медикаментов во все провинции страны, обеспечение работы основных медицинских услуг, борьба с болезнями, продолжение программы здоровья детей и матерей и сотрудничество с региональными и международными партнерами. С 15 апреля 2023 года в Судане идут ожесточенные бои между Силами быстрого реагирования (СБР) под командованием Мухаммеда Хамдана Дагло и регулярной армией. Стороны обмениваются противоречивыми заявлениями по поводу успехов в боевых действиях и контроля над объектами, развернув масштабную информационную войну в СМИ и соцсетях. Международный комитет Красного Креста (МККК) заявил, что продолжающиеся несколько месяцев бои в стране могут привести к вспышкам болезней и фатальному коллапсу системы здравоохранения. По данным ООН, более 8,2 миллиона человек в Судане покинули свои дома из-за боевых действий, из них порядка 1,7 миллиона бежали в соседние страны.

https://ria.ru/20240306/oruzhie-1931385091.html

https://ria.ru/20240111/sudan-1920767448.html

судан

хартум (город)

дарфур

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, судан, хартум (город), дарфур, международный комитет красного креста (мккк), оон