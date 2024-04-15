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В Судане заявили о разрушении институтов здравоохранения из-за конфликта - РИА Новости, 15.04.2024
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04:32 15.04.2024
https://ria.ru/20240415/sudan-1940041833.html
В Судане заявили о разрушении институтов здравоохранения из-за конфликта
В Судане заявили о разрушении институтов здравоохранения из-за конфликта - РИА Новости, 15.04.2024
В Судане заявили о разрушении институтов здравоохранения из-за конфликта
Конфликт в Судане привел к разрушению институтов здравоохранения и распространению в стране холеры и лихорадки Денге, заявил РИА Новости министр здравоохранения РИА Новости, 15.04.2024
2024-04-15T04:32
2024-04-15T04:32
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КАИР, 15 апр - РИА Новости. Конфликт в Судане привел к разрушению институтов здравоохранения и распространению в стране холеры и лихорадки Денге, заявил РИА Новости министр здравоохранения страны Хейсам Мухаммед Ибрагим. "Конфликт привел к разрушению институтов здравоохранения и распространению таких болезней, как холера и лихорадка Денге", - сообщил министр. Ибрагим отметил, что наиболее сильно в вопросе здравоохранения пострадали провинции Хартум и Гезира и регион Дарфур. "По предварительным оценкам, ущерб в сфере здравоохранения в Хартуме, Гезире и Дарфуре составил 11 миллиардов долларов", - сказал министр. Ибрагим добавил, что в число пяти приоритетов властей Судана в области здравоохранения входят поставки медикаментов во все провинции страны, обеспечение работы основных медицинских услуг, борьба с болезнями, продолжение программы здоровья детей и матерей и сотрудничество с региональными и международными партнерами. С 15 апреля 2023 года в Судане идут ожесточенные бои между Силами быстрого реагирования (СБР) под командованием Мухаммеда Хамдана Дагло и регулярной армией. Стороны обмениваются противоречивыми заявлениями по поводу успехов в боевых действиях и контроля над объектами, развернув масштабную информационную войну в СМИ и соцсетях. Международный комитет Красного Креста (МККК) заявил, что продолжающиеся несколько месяцев бои в стране могут привести к вспышкам болезней и фатальному коллапсу системы здравоохранения. По данным ООН, более 8,2 миллиона человек в Судане покинули свои дома из-за боевых действий, из них порядка 1,7 миллиона бежали в соседние страны.
https://ria.ru/20240306/oruzhie-1931385091.html
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в мире, судан, хартум (город), дарфур, международный комитет красного креста (мккк), оон
В мире, Судан, Хартум (город), Дарфур, Международный комитет Красного Креста (МККК), ООН
В Судане заявили о разрушении институтов здравоохранения из-за конфликта

Минздрав Судана: конфликт привел к распространению в холеры и лихорадки Денге

© AP Photo / Marwan AliДым в Хартуме, Судан
Дым в Хартуме, Судан - РИА Новости, 1920, 15.04.2024
© AP Photo / Marwan Ali
Дым в Хартуме, Судан. Архивное фото
Читать ria.ru в
КАИР, 15 апр - РИА Новости. Конфликт в Судане привел к разрушению институтов здравоохранения и распространению в стране холеры и лихорадки Денге, заявил РИА Новости министр здравоохранения страны Хейсам Мухаммед Ибрагим.
"Конфликт привел к разрушению институтов здравоохранения и распространению таких болезней, как холера и лихорадка Денге", - сообщил министр.
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Ибрагим отметил, что наиболее сильно в вопросе здравоохранения пострадали провинции Хартум и Гезира и регион Дарфур.
"По предварительным оценкам, ущерб в сфере здравоохранения в Хартуме, Гезире и Дарфуре составил 11 миллиардов долларов", - сказал министр.
Ибрагим добавил, что в число пяти приоритетов властей Судана в области здравоохранения входят поставки медикаментов во все провинции страны, обеспечение работы основных медицинских услуг, борьба с болезнями, продолжение программы здоровья детей и матерей и сотрудничество с региональными и международными партнерами.
С 15 апреля 2023 года в Судане идут ожесточенные бои между Силами быстрого реагирования (СБР) под командованием Мухаммеда Хамдана Дагло и регулярной армией. Стороны обмениваются противоречивыми заявлениями по поводу успехов в боевых действиях и контроля над объектами, развернув масштабную информационную войну в СМИ и соцсетях. Международный комитет Красного Креста (МККК) заявил, что продолжающиеся несколько месяцев бои в стране могут привести к вспышкам болезней и фатальному коллапсу системы здравоохранения.
По данным ООН, более 8,2 миллиона человек в Судане покинули свои дома из-за боевых действий, из них порядка 1,7 миллиона бежали в соседние страны.
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