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На Кубани будут судить жителя Дагестана, прыгавшего на венке Вечного огня - РИА Новости, 15.04.2024
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19:18 15.04.2024 (обновлено: 19:23 15.04.2024)
https://ria.ru/20240415/sud-1940241529.html
На Кубани будут судить жителя Дагестана, прыгавшего на венке Вечного огня
На Кубани будут судить жителя Дагестана, прыгавшего на венке Вечного огня - РИА Новости, 15.04.2024
На Кубани будут судить жителя Дагестана, прыгавшего на венке Вечного огня
Пьяный уроженец Республики Дагестан повредил корпус Вечного огня в кубанском городе Тимашевске, попрыгав на возложенном венке и сжёгши его, обвиняемого ждет... РИА Новости, 15.04.2024
2024-04-15T19:18
2024-04-15T19:23
происшествия
тимашевск
россия
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КРАСНОДАР, 15 апр – РИА Новости. Пьяный уроженец Республики Дагестан повредил корпус Вечного огня в кубанском городе Тимашевске, попрыгав на возложенном венке и сжёгши его, обвиняемого ждет суд, сообщили в СУСК по региону. "Тимашевским межрайонным следственным отделом СКР по краю завершено расследование уголовного дела в отношении мужчины, обвиняемого в повреждении мемориального комплекса (часть 1 статьи 243.4 УК РФ)", - говорится в сообщении. По версии следствия, поздним вечером 31 декабря 2023 года 34-летний уроженец Дагестана был пьян и находился около Вечного огня в мемориальном сквере в честь участников гражданской и Великой Отечественной войн по улице Красной города Тимашевска. Он взял возложенный венок в виде звезды и прикрыл пламя, а после встал ногами на другой лежащий рядом венок и начал прыгать. В результате действий мужчины венок полностью сгорел от пламени, а на металлическом корпусе Вечного огня образовались повреждения. Обвиняемый полностью признал вину. Уголовное дело направлено в суд, добавляют в ведомстве.
https://ria.ru/20240115/vechnyy_ogon-1921334800.html
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происшествия, тимашевск, россия
Происшествия, Тимашевск, Россия
На Кубани будут судить жителя Дагестана, прыгавшего на венке Вечного огня

На Кубани будут судить жителя Дагестана, прыгавшего пьяным на венке Вечного огня

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 15.04.2024
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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КРАСНОДАР, 15 апр – РИА Новости. Пьяный уроженец Республики Дагестан повредил корпус Вечного огня в кубанском городе Тимашевске, попрыгав на возложенном венке и сжёгши его, обвиняемого ждет суд, сообщили в СУСК по региону.
"Тимашевским межрайонным следственным отделом СКР по краю завершено расследование уголовного дела в отношении мужчины, обвиняемого в повреждении мемориального комплекса (часть 1 статьи 243.4 УК РФ)", - говорится в сообщении.
По версии следствия, поздним вечером 31 декабря 2023 года 34-летний уроженец Дагестана был пьян и находился около Вечного огня в мемориальном сквере в честь участников гражданской и Великой Отечественной войн по улице Красной города Тимашевска. Он взял возложенный венок в виде звезды и прикрыл пламя, а после встал ногами на другой лежащий рядом венок и начал прыгать. В результате действий мужчины венок полностью сгорел от пламени, а на металлическом корпусе Вечного огня образовались повреждения.
Обвиняемый полностью признал вину. Уголовное дело направлено в суд, добавляют в ведомстве.
Последствия вандализма со стороны неизвестных, которые бросили траурный венок в Вечный огонь в Тимашевске - РИА Новости, 1920, 15.01.2024
На Кубани вандалы сожгли в Вечном огне мемориальный венок
15 января, 00:42
 
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