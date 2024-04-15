https://ria.ru/20240415/sud-1940241529.html

На Кубани будут судить жителя Дагестана, прыгавшего на венке Вечного огня

На Кубани будут судить жителя Дагестана, прыгавшего на венке Вечного огня - РИА Новости, 15.04.2024

На Кубани будут судить жителя Дагестана, прыгавшего на венке Вечного огня

Пьяный уроженец Республики Дагестан повредил корпус Вечного огня в кубанском городе Тимашевске, попрыгав на возложенном венке и сжёгши его, обвиняемого ждет... РИА Новости, 15.04.2024

2024-04-15T19:18

2024-04-15T19:18

2024-04-15T19:23

происшествия

тимашевск

россия

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КРАСНОДАР, 15 апр – РИА Новости. Пьяный уроженец Республики Дагестан повредил корпус Вечного огня в кубанском городе Тимашевске, попрыгав на возложенном венке и сжёгши его, обвиняемого ждет суд, сообщили в СУСК по региону. "Тимашевским межрайонным следственным отделом СКР по краю завершено расследование уголовного дела в отношении мужчины, обвиняемого в повреждении мемориального комплекса (часть 1 статьи 243.4 УК РФ)", - говорится в сообщении. По версии следствия, поздним вечером 31 декабря 2023 года 34-летний уроженец Дагестана был пьян и находился около Вечного огня в мемориальном сквере в честь участников гражданской и Великой Отечественной войн по улице Красной города Тимашевска. Он взял возложенный венок в виде звезды и прикрыл пламя, а после встал ногами на другой лежащий рядом венок и начал прыгать. В результате действий мужчины венок полностью сгорел от пламени, а на металлическом корпусе Вечного огня образовались повреждения. Обвиняемый полностью признал вину. Уголовное дело направлено в суд, добавляют в ведомстве.

https://ria.ru/20240115/vechnyy_ogon-1921334800.html

тимашевск

россия

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происшествия, тимашевск, россия