https://ria.ru/20240415/sud-1940134284.html

Банк "Зенит" потребовал 13,6 миллионов долларов от швейцарской UBS Group

Банк "Зенит" потребовал 13,6 миллионов долларов от швейцарской UBS Group - РИА Новости, 15.04.2024

Банк "Зенит" потребовал 13,6 миллионов долларов от швейцарской UBS Group

Подконтрольный "Татнефти" банк "Зенит" просит арбитражный суд Москвы взыскать более 13,6 миллиона долларов (около 1,3 миллиарда рублей по текущему курсу) со... РИА Новости, 15.04.2024

2024-04-15T13:19

2024-04-15T13:19

2024-04-15T13:19

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МОСКВА, 15 апр – РИА Новости. Подконтрольный "Татнефти" банк "Зенит" просит арбитражный суд Москвы взыскать более 13,6 миллиона долларов (около 1,3 миллиарда рублей по текущему курсу) со швейцарской компании UBS Group AG, материнской для крупнейшего банка Швейцарии UBS и банка Credit Suisse. Как следует из опубликованного определения суда, иск заявлен "о солидарном взыскании" этой суммы. Подробности пока не приводятся, но известно, что арбитражные суды двух инстанций ранее взыскали ровно такую же сумму с банка Credit Suisse, который в этом деле привлечен в качестве третьего лица. Иск "Зенита" к UBS Group AG оставлен судом без движения, так как истец не перевел на русский язык ряд приложений к исковому заявлению. Устранить нарушение нужно до 13 мая. Раньше сообщалось о подаче этого иска, но его предмет не был известен. Девятый арбитражный апелляционный суд в феврале согласился с нижестоящей инстанцией, которая по иску "Зенита" взыскала с Credit Suisse более 13,6 миллиона долларов долга и процентов по синдицированному кредиту. При этом суды отклонили требования ко второму ответчику – банку UBS, - которого истец считал правопреемником Credit Suisse. В ходе разбирательств, однако, выяснилось, что эти два банка остались отдельными юрлицами, а объединение произошло на уровне их материнских структур – Credit Suisse Group AG и UBS Group AG. Спор вытекает из синдицированного кредита, к которому "Зенит" присоединился в октябре 2021 года. Кредитным агентом по нему выступил Credit Suisse. "Зенит" перечислил 20 миллионов долларов заемщику - люксембургской Intergrain S.A. После того, как США и Великобритания в феврале 2022 года ввели против "Зенита" блокирующие санкции, он перестал получать выплаты от заемщика. При этом Intergrain перечисляет банку-агенту причитающиеся "Зениту" транши, но Credit Suisse уведомил "Зенит", что деньги не будут выплачены из-за санкций. Задолженность по синдкредиту стала основанием для обращения "Зенита" в апреле с заявлением о банкротстве Credit Suisse, которое к рассмотрению пока не принято. Арбитражный суд Москвы 1 декабря отклонил первое заявление "Зенита" о банкротстве Credit Suisse в лице банка UBS и прекратил производство по делу о банкротстве. Это было первое дело о банкротстве иностранного банка, инициированное в суде РФ. В марте 2023 года стоимость акций Credit Suisse на бирже за один день обвалилась на четверть. После этого центробанк Швейцарии заявил, что UBS приобретет Credit Suisse за 3 миллиарда франков (3,2 миллиарда долларов). В июне группа UBS официально объявила о завершении покупки Credit Suisse.

https://ria.ru/20240415/khotin-1940038251.html

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экономика, москва, швейцария, сша, credit suisse , ubs, татнефть