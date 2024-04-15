https://ria.ru/20240415/sud-1940133123.html

В Москве экс-гендиректора Merlion приговорили к 22 годам колонии

В Москве экс-гендиректора Merlion приговорили к 22 годам колонии - РИА Новости, 15.04.2024

В Москве экс-гендиректора Merlion приговорили к 22 годам колонии

Хорошевский суд Москвы вынес приговор бывшему гендиректору компании Merlion Вячеславу Симоненко, сообщил корреспондент РИА Новости из зала суда. РИА Новости, 15.04.2024

2024-04-15T13:15

2024-04-15T13:15

2024-04-15T14:19

происшествия

россия

москва

красногорск

борис левин

снг

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0f/1940128401_0:82:2958:1746_1920x0_80_0_0_68860abb9d83c2c22628b9996227f03e.jpg

МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Хорошевский суд Москвы вынес приговор бывшему гендиректору компании Merlion Вячеславу Симоненко, сообщил корреспондент РИА Новости из зала суда. "По совокупности преступлений окончательно назначить Симоненко Вячеславу Анатольевичу наказание в виде 22 лет колонии строгого режима", — огласил решение судья.Симоненко также на 1,5 года ограничили свободу после выхода из колонии и запретили три года занимать определенные должности. Иск к нему удовлетворен частично: по 2 миллиона рублей в пользу каждого из четырех потерпевших.Согласно приговору, по статье о заведомо ложном доносе Симоненко назначен штраф в 200 тысяч рублей, от выплаты которого его освободили за истечением срока давности уголовного преследования.Симоненко также на полтора года ограничили свободу после выхода из колонии и запретили три года занимать определенные должности. Иск к нему удовлетворен частично: по два миллиона рублей в пользу каждого из четырех потерпевших.По статье о заведомо ложном доносе назначили штраф в 200 тысяч рублей, от выплаты которого подсудимого освободили из-за истечения срока давности.Согласно картотеке, его обвиняли по статьям "Заведомо ложные показания", "Заведомо ложный донос, "Организация преступного сообщества или участие в нем" и "Получение взятки в особо крупном размере".Свою вину Симоненко не признал. Гособвинение просило назначить 24 года колонии строгого режима. Потерпевшими по делу проходили соучредители Merlion Олег Карчев, Владислав Мангутов, Алексей Абрамов, а также топ-менеджер Борис Левин. Изначально все они были фигурантами уголовного дела якобы о покушении на Симоненко из-за долга в 4,5 миллиона долларов. Долгое время мужчины провели под стражей и домашним арестом. Впоследствии выяснилось, что акционеров оговорили, уголовное дело в их отношении прекратили и обвинение предъявили уже самому Симоненко. Следствие установило, что подсудимый использовал возгорание в своем доме в Красногорске в 2015 году, чтобы обвинить топ-менеджеров в покушении на себя. За изменение меры пресечения на более мягкую у них требовали 15 миллиардов рублей. Merlion — один из крупнейших российских дистрибьюторов на рынке IT, бытовой техники, канцелярских товаров и офисной мебели. Партнерская сеть насчитывает более 5500 компаний во всех регионах РФ и странах СНГ. Компании принадлежат розничные сети "Позитроника" и "Ситилинк", сеть сервисных центров "Сеть компьютерных клиник", производитель компьютеров iRU и ряд других активов.

https://ria.ru/20231120/postrigan-1910592413.html

https://ria.ru/20240131/vneshprombank-1924585920.html

https://ria.ru/20240214/skarga-1927383104.html

россия

москва

красногорск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, москва, красногорск, борис левин, снг