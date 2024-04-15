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В Москве экс-гендиректора Merlion приговорили к 22 годам колонии - РИА Новости, 15.04.2024
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13:15 15.04.2024 (обновлено: 14:19 15.04.2024)
https://ria.ru/20240415/sud-1940133123.html
В Москве экс-гендиректора Merlion приговорили к 22 годам колонии
В Москве экс-гендиректора Merlion приговорили к 22 годам колонии - РИА Новости, 15.04.2024
В Москве экс-гендиректора Merlion приговорили к 22 годам колонии
Хорошевский суд Москвы вынес приговор бывшему гендиректору компании Merlion Вячеславу Симоненко, сообщил корреспондент РИА Новости из зала суда. РИА Новости, 15.04.2024
2024-04-15T13:15
2024-04-15T14:19
происшествия
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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Хорошевский суд Москвы вынес приговор бывшему гендиректору компании Merlion Вячеславу Симоненко, сообщил корреспондент РИА Новости из зала суда. &quot;По совокупности преступлений окончательно назначить Симоненко Вячеславу Анатольевичу наказание в виде 22 лет колонии строгого режима&quot;, — огласил решение судья.Симоненко также на 1,5 года ограничили свободу после выхода из колонии и запретили три года занимать определенные должности. Иск к нему удовлетворен частично: по 2 миллиона рублей в пользу каждого из четырех потерпевших.Согласно приговору, по статье о заведомо ложном доносе Симоненко назначен штраф в 200 тысяч рублей, от выплаты которого его освободили за истечением срока давности уголовного преследования.Симоненко также на полтора года ограничили свободу после выхода из колонии и запретили три года занимать определенные должности. Иск к нему удовлетворен частично: по два миллиона рублей в пользу каждого из четырех потерпевших.По статье о заведомо ложном доносе назначили штраф в 200 тысяч рублей, от выплаты которого подсудимого освободили из-за истечения срока давности.Согласно картотеке, его обвиняли по статьям "Заведомо ложные показания", "Заведомо ложный донос, "Организация преступного сообщества или участие в нем" и "Получение взятки в особо крупном размере".Свою вину Симоненко не признал. Гособвинение просило назначить 24 года колонии строгого режима. Потерпевшими по делу проходили соучредители Merlion Олег Карчев, Владислав Мангутов, Алексей Абрамов, а также топ-менеджер Борис Левин. Изначально все они были фигурантами уголовного дела якобы о покушении на Симоненко из-за долга в 4,5 миллиона долларов. Долгое время мужчины провели под стражей и домашним арестом. Впоследствии выяснилось, что акционеров оговорили, уголовное дело в их отношении прекратили и обвинение предъявили уже самому Симоненко. Следствие установило, что подсудимый использовал возгорание в своем доме в Красногорске в 2015 году, чтобы обвинить топ-менеджеров в покушении на себя. За изменение меры пресечения на более мягкую у них требовали 15 миллиардов рублей. Merlion — один из крупнейших российских дистрибьюторов на рынке IT, бытовой техники, канцелярских товаров и офисной мебели. Партнерская сеть насчитывает более 5500 компаний во всех регионах РФ и странах СНГ. Компании принадлежат розничные сети "Позитроника" и "Ситилинк", сеть сервисных центров "Сеть компьютерных клиник", производитель компьютеров iRU и ряд других активов.
https://ria.ru/20231120/postrigan-1910592413.html
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происшествия, россия, москва, красногорск, борис левин, снг
Происшествия, Россия, Москва, Красногорск, Борис Левин, СНГ
В Москве экс-гендиректора Merlion приговорили к 22 годам колонии

Экс-гендиректора Merlion Симоненко приговорили к 22 годам колонии за аферы

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкБывший генеральный директор компании Merlion Вячеслав Симоненко во время оглашения приговора в зале заседания Хорошевского суда города Москвы
Бывший генеральный директор компании Merlion Вячеслав Симоненко во время оглашения приговора в зале заседания Хорошевского суда города Москвы - РИА Новости, 1920, 15.04.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Бывший генеральный директор компании Merlion Вячеслав Симоненко во время оглашения приговора в зале заседания Хорошевского суда города Москвы
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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Хорошевский суд Москвы вынес приговор бывшему гендиректору компании Merlion Вячеславу Симоненко, сообщил корреспондент РИА Новости из зала суда.
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"По совокупности преступлений окончательно назначить Симоненко Вячеславу Анатольевичу наказание в виде 22 лет колонии строгого режима", — огласил решение судья.

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Симоненко также на 1,5 года ограничили свободу после выхода из колонии и запретили три года занимать определенные должности. Иск к нему удовлетворен частично: по 2 миллиона рублей в пользу каждого из четырех потерпевших.
Согласно приговору, по статье о заведомо ложном доносе Симоненко назначен штраф в 200 тысяч рублей, от выплаты которого его освободили за истечением срока давности уголовного преследования.
Симоненко также на полтора года ограничили свободу после выхода из колонии и запретили три года занимать определенные должности. Иск к нему удовлетворен частично: по два миллиона рублей в пользу каждого из четырех потерпевших.
По статье о заведомо ложном доносе назначили штраф в 200 тысяч рублей, от выплаты которого подсудимого освободили из-за истечения срока давности.
Согласно картотеке, его обвиняли по статьям "Заведомо ложные показания", "Заведомо ложный донос, "Организация преступного сообщества или участие в нем" и "Получение взятки в особо крупном размере".
Свою вину Симоненко не признал. Гособвинение просило назначить 24 года колонии строгого режима.
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Потерпевшими по делу проходили соучредители Merlion Олег Карчев, Владислав Мангутов, Алексей Абрамов, а также топ-менеджер Борис Левин. Изначально все они были фигурантами уголовного дела якобы о покушении на Симоненко из-за долга в 4,5 миллиона долларов. Долгое время мужчины провели под стражей и домашним арестом. Впоследствии выяснилось, что акционеров оговорили, уголовное дело в их отношении прекратили и обвинение предъявили уже самому Симоненко.
Следствие установило, что подсудимый использовал возгорание в своем доме в Красногорске в 2015 году, чтобы обвинить топ-менеджеров в покушении на себя. За изменение меры пресечения на более мягкую у них требовали 15 миллиардов рублей.
Merlion — один из крупнейших российских дистрибьюторов на рынке IT, бытовой техники, канцелярских товаров и офисной мебели. Партнерская сеть насчитывает более 5500 компаний во всех регионах РФ и странах СНГ. Компании принадлежат розничные сети "Позитроника" и "Ситилинк", сеть сервисных центров "Сеть компьютерных клиник", производитель компьютеров iRU и ряд других активов.
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