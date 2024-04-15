https://ria.ru/20240415/sud-1940094582.html
Суд утвердил приговор восьми калининградцам за дезертирство из зоны СВО
Суд утвердил приговор восьми калининградцам за дезертирство из зоны СВО - РИА Новости, 15.04.2024
Суд утвердил приговор восьми калининградцам за дезертирство из зоны СВО
Второй Западный окружной военный суд утвердил приговор восьми мобилизованным калининградцам, получившим от шести до семи лет колонии за дезертирство из зоны... РИА Новости, 15.04.2024
2024-04-15T11:20
2024-04-15T11:20
2024-04-15T13:37
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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Второй Западный окружной военный суд утвердил приговор восьми мобилизованным калининградцам, получившим от шести до семи лет колонии за дезертирство из зоны СВО, сообщили РИА Новости в суде. "Суд отклонил апелляционные жалобы защиты", — сказали в суде.Это второе рассмотрение в суде апелляционной инстанции — в первый раз решение отменил кассационный суд из-за отсутствия нескольких осужденных на заседании. Согласно материалам дела, восемь калининградцев в сентябре 2022 года призвали по частичной мобилизации для участия в СВО. Они проходили обучение на территории Калининградской области, а в начале ноября их воинская часть была передислоцирована в зону спецоперации, "где они на протяжении полутора месяцев продолжили интенсивное боевое слаживание". "При этом они получали положенные мобилизованным денежные выплаты, размер которых значительно превышал размер среднемесячной зарплаты по стране и по Калининградской области. Когда же командир подразделения сообщил им о предстоящей передислокации в зону непосредственных боевых действий, то они, проявив малодушие, не желая участвовать в боевых действиях, на следующий день самовольно оставили место службы", — сказано в материалах дела. Сами подсудимые объясняли свое нежелание участвовать в боевых действиях недостаточной подготовкой. Не доехав до дома, они сдались полиции в Подмосковье. Суд решил, что многочисленные приказы о проведении с мобилизованными боевой учебы, в том числе по огневой подготовке, опровергают доводы подсудимых. Кроме того, суд объяснил добровольную явку в органы власти в Подмосковье "невозможностью доехать до дома из-за географического расположения Калининградской области".
https://ria.ru/20230925/sud-1897988191.html
https://ria.ru/20240229/prigovor-1930111770.html
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происшествия, калининградская область, московская область (подмосковье)
Происшествия, Калининградская область, Московская область (Подмосковье)
Суд утвердил приговор восьми калининградцам за дезертирство из зоны СВО
Военный суд утвердил приговор восьми дезертировавшим калининградцам
МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Второй Западный окружной военный суд утвердил приговор восьми мобилизованным калининградцам, получившим от шести до семи лет колонии за дезертирство из зоны СВО, сообщили РИА Новости в суде.
«
"Суд отклонил апелляционные жалобы защиты", — сказали в суде.
Это второе рассмотрение в суде апелляционной инстанции — в первый раз решение отменил кассационный суд из-за отсутствия нескольких осужденных на заседании.
Согласно материалам дела, восемь калининградцев в сентябре 2022 года призвали по частичной мобилизации для участия в СВО. Они проходили обучение на территории Калининградской области, а в начале ноября их воинская часть была передислоцирована в зону спецоперации, "где они на протяжении полутора месяцев продолжили интенсивное боевое слаживание".
"При этом они получали положенные мобилизованным денежные выплаты, размер которых значительно превышал размер среднемесячной зарплаты по стране и по Калининградской области. Когда же командир подразделения сообщил им о предстоящей передислокации в зону непосредственных боевых действий, то они, проявив малодушие, не желая участвовать в боевых действиях, на следующий день самовольно оставили место службы", — сказано в материалах дела.
Сами подсудимые объясняли свое нежелание участвовать в боевых действиях недостаточной подготовкой. Не доехав до дома, они сдались полиции в Подмосковье.
Суд решил, что многочисленные приказы о проведении с мобилизованными боевой учебы, в том числе по огневой подготовке, опровергают доводы подсудимых. Кроме того, суд объяснил добровольную явку в органы власти в Подмосковье "невозможностью доехать до дома из-за географического расположения Калининградской области".