Рейтинг@Mail.ru
В США заявили о начале третьей мировой войны - РИА Новости, 15.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:24 15.04.2024 (обновлено: 21:30 15.04.2024)
https://ria.ru/20240415/ssha-1940243065.html
В США заявили о начале третьей мировой войны
В США заявили о начале третьей мировой войны - РИА Новости, 15.04.2024
В США заявили о начале третьей мировой войны
На планете уже якобы началась третья мировая война, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue Works. РИА Новости, 15.04.2024
2024-04-15T19:24
2024-04-15T21:30
в мире
россия
украина
иран
владимир путин
нато
центральное разведывательное управление (цру)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/04/1937874156_0:251:3072:1978_1920x0_80_0_0_1b965ef5f0a19dbc4289b59e7152a4b6.jpg
МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. На планете уже якобы началась третья мировая война, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.Ведущий поинтересовался у эксперта, как тот оценивает военные действия на Украине, недавние удары Ирана по Израилю, конфликт в секторе Газа, а также возможную эскалацию напряжения вокруг Тайваня."Прямо сейчас идет мировая война чужими руками", — отметил Джонсон.Помимо опосредованного вовлечения в конфликт, аналитик также предупредил о возможности прямого втягивания США в военные действия из-за самих американцев."Есть много людей в Соединенных Штатах, которые просто мечтают напасть на Китай, во что бы то ни стало сбросить ядерное оружие на палестинцев и просто убить их всех", — пояснил эксперт, намекая на недавнее высказывание конгрессмена Тима Уолберга о необходимости завершить конфликт на Ближнем Востоке по аналогии с японским городом Нагасаки.В марте президент России Владимир Путин заявил, что в случае полномасштабного конфликта между Россией и НАТО планета будет в одном шаге от третьей мировой войны. По словам главы государства, в современном мире возможно все, но вряд ли кто-то заинтересован в таком развитии событий.
https://ria.ru/20240415/iran-1940209828.html
https://ria.ru/20240415/odessa-1940193696.html
россия
украина
иран
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/04/1937874156_91:0:2822:2048_1920x0_80_0_0_0cd77a779fdc4d426488643382e49282.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, иран, владимир путин, нато, центральное разведывательное управление (цру)
В мире, Россия, Украина, Иран, Владимир Путин, НАТО, Центральное разведывательное управление (ЦРУ)
В США заявили о начале третьей мировой войны

Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: третья мировая война началась

© AP Photo / Vadim GhirdaАмериканские военные
Американские военные - РИА Новости, 1920, 15.04.2024
© AP Photo / Vadim Ghirda
Американские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. На планете уже якобы началась третья мировая война, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.
Ведущий поинтересовался у эксперта, как тот оценивает военные действия на Украине, недавние удары Ирана по Израилю, конфликт в секторе Газа, а также возможную эскалацию напряжения вокруг Тайваня.
Украинский военнослужащий под Киевом - РИА Новости, 1920, 15.04.2024
Вероятность растет. На Украине испугались ударов Ирана
Вчера, 17:26
"Прямо сейчас идет мировая война чужими руками", — отметил Джонсон.
Помимо опосредованного вовлечения в конфликт, аналитик также предупредил о возможности прямого втягивания США в военные действия из-за самих американцев.
«
"Есть много людей в Соединенных Штатах, которые просто мечтают напасть на Китай, во что бы то ни стало сбросить ядерное оружие на палестинцев и просто убить их всех", — пояснил эксперт, намекая на недавнее высказывание конгрессмена Тима Уолберга о необходимости завершить конфликт на Ближнем Востоке по аналогии с японским городом Нагасаки.
В марте президент России Владимир Путин заявил, что в случае полномасштабного конфликта между Россией и НАТО планета будет в одном шаге от третьей мировой войны. По словам главы государства, в современном мире возможно все, но вряд ли кто-то заинтересован в таком развитии событий.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 15.04.2024
Русские быстрее. Офицер ВСУ сделал тревожное заявление об Одессе
Вчера, 16:27
 
В миреРоссияУкраинаИранВладимир ПутинНАТОЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала