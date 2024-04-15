https://ria.ru/20240415/ssha-1940243065.html

В США заявили о начале третьей мировой войны

В США заявили о начале третьей мировой войны - РИА Новости, 15.04.2024

В США заявили о начале третьей мировой войны

На планете уже якобы началась третья мировая война, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue Works. РИА Новости, 15.04.2024

2024-04-15T19:24

2024-04-15T19:24

2024-04-15T21:30

в мире

россия

украина

иран

владимир путин

нато

центральное разведывательное управление (цру)

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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. На планете уже якобы началась третья мировая война, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.Ведущий поинтересовался у эксперта, как тот оценивает военные действия на Украине, недавние удары Ирана по Израилю, конфликт в секторе Газа, а также возможную эскалацию напряжения вокруг Тайваня."Прямо сейчас идет мировая война чужими руками", — отметил Джонсон.Помимо опосредованного вовлечения в конфликт, аналитик также предупредил о возможности прямого втягивания США в военные действия из-за самих американцев."Есть много людей в Соединенных Штатах, которые просто мечтают напасть на Китай, во что бы то ни стало сбросить ядерное оружие на палестинцев и просто убить их всех", — пояснил эксперт, намекая на недавнее высказывание конгрессмена Тима Уолберга о необходимости завершить конфликт на Ближнем Востоке по аналогии с японским городом Нагасаки.В марте президент России Владимир Путин заявил, что в случае полномасштабного конфликта между Россией и НАТО планета будет в одном шаге от третьей мировой войны. По словам главы государства, в современном мире возможно все, но вряд ли кто-то заинтересован в таком развитии событий.

https://ria.ru/20240415/iran-1940209828.html

https://ria.ru/20240415/odessa-1940193696.html

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украина

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в мире, россия, украина, иран, владимир путин, нато, центральное разведывательное управление (цру)