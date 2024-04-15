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В Госдепе заявили о желании сорвать российский проект "Арктик СПГ — 2"

В Госдепе заявили о желании сорвать российский проект "Арктик СПГ — 2" - РИА Новости, 15.04.2024

В Госдепе заявили о желании сорвать российский проект "Арктик СПГ — 2"

США пытаются сорвать реализацию российского проекта "Арктик СПГ — 2", пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на помощника главы Госдепа Джеффри... РИА Новости, 15.04.2024

2024-04-15T17:38

2024-04-15T17:38

2024-04-15T20:50

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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. США пытаются сорвать реализацию российского проекта "Арктик СПГ — 2", пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на помощника главы Госдепа Джеффри Пайетта."Мы хотим гарантировать, что "Арктик СПГ — 2" будет мертвым", — приводит его слова издание.Как отмечается в материале, в этих целях США остановили поставки в Россию специализированных танкеров. Также Вашингтон принимает меры для ограничения строительства альтернативных судов, пишет газета.На прошлой неделе посол России в США Анатолий Антонов заявил, что Госдеп, высказывая "угрозы" в адрес российской нефтегазовой отрасли, включая "Арктик СПГ — 2", занимаются "банальным торгашеством" и стремятся подсадить своих союзников и страны Глобального Юга на собственное, куда более дорогое топливо.Проект "Арктик СПГ — 2" предусматривает строительство трех очередей по производству сжиженного природного газа мощностью по 6,6 миллиона тонн в год. "Новатэк" владеет в проекте 60 процентами, еще по десять процентов принадлежат французской TotalEnergies, китайским CNPC и CNOOC, а также консорциуму J-Arc японских компаний Mitsui и государственной JOGMEC.

https://ria.ru/20240322/yaponiya-1934856422.html

https://ria.ru/20240125/gas-1923517764.html

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в мире, сша, россия, джеффри пайетт, анатолий антонов, государственный департамент сша