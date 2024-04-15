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В Госдепе заявили о желании сорвать российский проект "Арктик СПГ — 2" - РИА Новости, 15.04.2024
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17:38 15.04.2024 (обновлено: 20:50 15.04.2024)
https://ria.ru/20240415/ssha-1940214691.html
В Госдепе заявили о желании сорвать российский проект "Арктик СПГ — 2"
В Госдепе заявили о желании сорвать российский проект "Арктик СПГ — 2" - РИА Новости, 15.04.2024
В Госдепе заявили о желании сорвать российский проект "Арктик СПГ — 2"
США пытаются сорвать реализацию российского проекта "Арктик СПГ — 2", пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на помощника главы Госдепа Джеффри... РИА Новости, 15.04.2024
2024-04-15T17:38
2024-04-15T20:50
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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. США пытаются сорвать реализацию российского проекта "Арктик СПГ — 2", пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на помощника главы Госдепа Джеффри Пайетта."Мы хотим гарантировать, что "Арктик СПГ — 2" будет мертвым", — приводит его слова издание.Как отмечается в материале, в этих целях США остановили поставки в Россию специализированных танкеров. Также Вашингтон принимает меры для ограничения строительства альтернативных судов, пишет газета.На прошлой неделе посол России в США Анатолий Антонов заявил, что Госдеп, высказывая "угрозы" в адрес российской нефтегазовой отрасли, включая "Арктик СПГ — 2", занимаются "банальным торгашеством" и стремятся подсадить своих союзников и страны Глобального Юга на собственное, куда более дорогое топливо.Проект "Арктик СПГ — 2" предусматривает строительство трех очередей по производству сжиженного природного газа мощностью по 6,6 миллиона тонн в год. "Новатэк" владеет в проекте 60 процентами, еще по десять процентов принадлежат французской TotalEnergies, китайским CNPC и CNOOC, а также консорциуму J-Arc японских компаний Mitsui и государственной JOGMEC.
https://ria.ru/20240322/yaponiya-1934856422.html
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в мире, сша, россия, джеффри пайетт, анатолий антонов, государственный департамент сша
В мире, США, Россия, Джеффри Пайетт, Анатолий Антонов, Государственный департамент США
В Госдепе заявили о желании сорвать российский проект "Арктик СПГ — 2"

WSJ: США пытаются сорвать проект РФ "Арктик СПГ – 2"

© Sputnik / Артур Габдрахманов | Перейти в медиабанкЗдание Государственного департамента США в Вашингтоне
Здание Государственного департамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 15.04.2024
© Sputnik / Артур Габдрахманов
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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. США пытаются сорвать реализацию российского проекта "Арктик СПГ — 2", пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на помощника главы Госдепа Джеффри Пайетта.
"Мы хотим гарантировать, что "Арктик СПГ — 2" будет мертвым", — приводит его слова издание.
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Как отмечается в материале, в этих целях США остановили поставки в Россию специализированных танкеров. Также Вашингтон принимает меры для ограничения строительства альтернативных судов, пишет газета.
На прошлой неделе посол России в США Анатолий Антонов заявил, что Госдеп, высказывая "угрозы" в адрес российской нефтегазовой отрасли, включая "Арктик СПГ — 2", занимаются "банальным торгашеством" и стремятся подсадить своих союзников и страны Глобального Юга на собственное, куда более дорогое топливо.
Проект "Арктик СПГ — 2" предусматривает строительство трех очередей по производству сжиженного природного газа мощностью по 6,6 миллиона тонн в год. "Новатэк" владеет в проекте 60 процентами, еще по десять процентов принадлежат французской TotalEnergies, китайским CNPC и CNOOC, а также консорциуму J-Arc японских компаний Mitsui и государственной JOGMEC.
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В миреСШАРоссияДжеффри ПайеттАнатолий АнтоновГосударственный департамент США
 
 
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