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США готовят альтернативу механизма контроля за соблюдением санкций СБ ООН

США готовят альтернативу механизма контроля за соблюдением санкций СБ ООН - РИА Новости, 15.04.2024

США готовят альтернативу механизма контроля за соблюдением санкций СБ ООН

США ведут работу над созданием альтернативного механизма контроля за соблюдением санкций Совета Безопасности ООН в отношении КНДР в связи с ожидаемым... РИА Новости, 15.04.2024

2024-04-15T12:32

2024-04-15T12:32

2024-04-15T12:33

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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. США ведут работу над созданием альтернативного механизма контроля за соблюдением санкций Совета Безопасности ООН в отношении КНДР в связи с ожидаемым прекращением работы группы экспертов при соответствующем санкционном комитете, заявила постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд на встрече с министром обороны Южной Кореи Син Вон Сиком. "Посол Томас-Гринфилд сообщила, что США готовят альтернативу (группе экспертов - ред.) для того, чтобы доклады о нарушении санкций против Северной Кореи, которым можно было бы доверять, продолжали выходить, и выразила надежду на тесное сотрудничество со своими союзниками, включая Южную Корею", - приводит слова американского постпреда пресс-служба южнокорейского минобороны. При этом американский постпред выразила обеспокоенность тем, что отсутствие централизованного контроля за соблюдением санкций может "дать Северной Корее шанс совершенствовать ядерную и ракетную программы". Россия 28 марта заблокировала в Совете Безопасности ООН американский проект резолюции, продлевавший на год работу группы экспертов Комитета 1718 по КНДР. Мандат группы истекает 30 апреля. По словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, Москва предлагала проводить регулярный обзор ограничительных мер, чтобы гибко реагировать на актуальные тенденции в вопросах мира и безопасности и тем самым открыть перспективу урегулирования проблем Корейского полуострова. 11 апреля постпред РФ при ООН Василий Небензя сообщил, что Россия в ближайшее время внесет в СБ ООН собственный проект резолюции о продлении мандата группы экспертов, в котором будет зафиксирована необходимость актуализации режима санкций в отношении Пхеньяна. В ходе сегодняшней встречи Томас-Гринфилд заслушала пояснения министра обороны Южной Кореи об усилиях Сеула по выполнению резолюций Совета Безопасности и деятельности по поддержанию мира. Стороны сошлись в том, что военный альянс Южной Кореи и США является важным для мира и безопасности не только на Корейском полуострове, но и "в регионе и во всем мире". При этом они отметили, что "стратегическая ценность Корейского полуострова еще более выросла", а постпред США отметила готовность активно искать сферы, в которых страны могли делать совместный вклад. Син Вон Сик и Томас-Гринфилд также заявили о важности координации на уровне ООН и договорились продолжить сотрудничество, чтобы "продвигать важные задачи, связанные с резолюциями Совбеза". По данным агентства Рёнхап, ранее сегодня Томас-Гринфилд уже встретилась с южнокорейским министром иностранных дел Чо Тхэ Ёлем. Она назвала встречу "очень продуктивной" и выразила надежду на продолжение обсуждений в течение ближайших двух дней. Постпред США при ООН прибыла в Южную Корею в воскресенье, ожидается, что она встретится с рядом высокопоставленных чиновников для укрепления взаимодействия двух стран в Совете Безопасности. Томас-Гринфилд также посетит демилитаризованную зону на границе с Северной Кореей, встретится с молодыми северокорейскими перебежчиками и пообщается со студентами Женского университета Ихва, после чего в среду вылетит в Японию. Как отмечает Рёнхап, это первый визит Линды Томас-Гринфилд в Сеул, последний раз постпред США в ООН посещал Южную Корею в 2016 году.

https://ria.ru/20240330/un-1936859732.html

https://ria.ru/20240329/kndr-1936620859.html

https://ria.ru/20230918/rezolyutsiya-1896882231.html

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в мире, сша, южная корея, россия, линда томас-гринфилд, мария захарова, василий небензя, оон