https://ria.ru/20240415/ssha-1940084521.html

США не могут заставить Израиль отказаться от ответа Ирану, считает эксперт

США не могут заставить Израиль отказаться от ответа Ирану, считает эксперт - РИА Новости, 15.04.2024

США не могут заставить Израиль отказаться от ответа Ирану, считает эксперт

Вашингтон на фоне грядущих президентских выборов в стране опасается эскалации ирано-израильского конфликта, ведь в таком случае он может стать глобальным, но... РИА Новости, 15.04.2024

2024-04-15T10:54

2024-04-15T10:54

2024-04-15T10:55

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хезболла

российский совет по международным делам

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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Вашингтон на фоне грядущих президентских выборов в стране опасается эскалации ирано-израильского конфликта, ведь в таком случае он может стать глобальным, но "заставить" Израиль отказаться от военного ответа Ирану США не могут, заявил РИА Новости эксперт Российского совета по международным делам Алексей Хлебников. Ранее издание Politico сообщило, что президент США Джо Байден намеренно вёл себя сдержанно после нападений Ирана на Израиль в минувшие выходные и не выступил с обращением к народу, полагая, что телеобращение спровоцирует Иран и приведёт к эскалации конфликта. Кроме того, по сообщению телеканала "Кан 11", Израиль был готов немедленно контратаковать Иран, но, как минимум, отложил операцию после звонка Байдена. "В год выборов (США - ред.) не хотелось бы ввязываться в очередную военную кампанию и эскалацию. На фоне продолжающейся напряженности, войны в Газе, это создает риски глобальной эскалации... США не могут заставить Израиль что-то делать, а что-то не делать. Много примеров было, когда Израиль, преследуя свои цели, свои интересы, шёл вразрез с установками и политикой США", - сказал Хлебников в беседе с агентством. Он отметил, что пока масштабы конфликта ограничиваются лишь непосредственным участием Израиля и ХАМАС, с эпизодическим вовлечением ливанского шиитского движения "Хезболлах", но всегда сохраняется шанс его расширения за счёт подключения Ливана, Ирака, Ирана и других крупных региональных игроков. "США понимают, что придется поддерживать Израиль, обеспечивать его безопасность в условиях, когда идёт война на множество фронтов", - подчеркнул Хлебников. По словам эксперта, ответ Израиля с учетом общего нежелания глобальной эскалации будет ограниченным: это может быть удар по иранским целям в Сирии или "Хезболлах" в Ливане. "Конфликт большой никому не выгоден: ни США, ни Ирану, ни Израилю, ни другим региональным игрокам, да и глобальным", - отметил Хлебников. Элитное подразделение ВС Ирана, Корпус стражей исламской революции, в ночь на 14 апреля нанес удар по территории Израиля в ответ на разрушение израильской авиацией иранского консульства в Сирии в начале месяца. В атаке, по разным данным, были задействованы несколько сотен ракет и беспилотных летательных аппаратов, включая беспилотники-камикадзе Shahed, гиперзвуковые ракеты "Фаттах" и "Фаттах-2". Иранский государственный телеканал Press TV сообщил, что все гиперзвуковые ракеты достигли своих целей. По данным армии Израиля, Иран запустил в общей сложности более 300 боеприпасов и БПЛА, включая порядка 170 беспилотников, более 30 крылатых и более 120 баллистических ракет. При этом Израиль заявляет, что лишь "несколько ракет" долетели до территории страны и причинили "незначительный ущерб". Глава генерального штаба ВС Ирана Мохаммад Багери сообщил, что Тегеран завершил операцию "Правдивое обещание" и не планирует продолжать ее, но если Израиль предпримет какие-либо меры, то следующая иранская операция будет масштабнее предыдущей. Израильский министр Бени Ганц заявил, что страна намерена создать региональную коалицию против иранской угрозы и ответить на атаку в подходящее время и подходящим образом. Как ожидается, правительство Израиля определится с дальнейшими действиями в ближайшее время.

https://ria.ru/20231110/gaza-1908558139.html

https://ria.ru/20240414/dzhonson-1939892401.html

https://ria.ru/20240415/ssha-1940046435.html

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в мире, израиль, иран, сша, джо байден, бени ганц, хезболла, российский совет по международным делам, politico, обострение ситуации между ираном и израилем