https://ria.ru/20240415/ssha-1940045656.html

Экс-советник Пентагона объяснил, почему США не способны бороться с Россией

Экс-советник Пентагона объяснил, почему США не способны бороться с Россией - РИА Новости, 15.04.2024

Экс-советник Пентагона объяснил, почему США не способны бороться с Россией

Бывший советник Пентагона, отставной полковник Дуглас Макгрегор заявил в соцсети Х, что американцам следует знать, что ни Европа, ни США не обладают войсками,... РИА Новости, 15.04.2024

2024-04-15T05:46

2024-04-15T05:46

2024-04-15T05:46

в мире

сша

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вооруженные силы сша

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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Бывший советник Пентагона, отставной полковник Дуглас Макгрегор заявил в соцсети Х, что американцам следует знать, что ни Европа, ни США не обладают войсками, способными побороться с военной мощью России. "Ни европейцы, ни США не обладают наземными силами для борьбы с военной мощью России. Американцы должны это осознать", - написал он. Ранее Макгрегор призывал США прекратить "вторгаться в чужие страны" для расширения своего политического влияния. Он заявил, что США стоит перестать пытаться заставить народы быть такими, как они. Также он заявлял, что отказ Вашингтона вести переговоры с Москвой по вопросу Украины обрекает украинскую нацию на вымирание, а его стратегическая неудача на Украине уже резко нарушила равновесие в Европе в сторону России.

https://ria.ru/20240415/konflikt-1940042811.html

сша

россия

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в мире, сша, россия, европа, министерство обороны сша, вооруженные силы рф, вооруженные силы сша