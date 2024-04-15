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Экс-советник Пентагона объяснил, почему США не способны бороться с Россией
Экс-советник Пентагона объяснил, почему США не способны бороться с Россией - РИА Новости, 15.04.2024
Экс-советник Пентагона объяснил, почему США не способны бороться с Россией
Бывший советник Пентагона, отставной полковник Дуглас Макгрегор заявил в соцсети Х, что американцам следует знать, что ни Европа, ни США не обладают войсками,... РИА Новости, 15.04.2024
2024-04-15T05:46
2024-04-15T05:46
2024-04-15T05:46
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Бывший советник Пентагона, отставной полковник Дуглас Макгрегор заявил в соцсети Х, что американцам следует знать, что ни Европа, ни США не обладают войсками, способными побороться с военной мощью России. "Ни европейцы, ни США не обладают наземными силами для борьбы с военной мощью России. Американцы должны это осознать", - написал он. Ранее Макгрегор призывал США прекратить "вторгаться в чужие страны" для расширения своего политического влияния. Он заявил, что США стоит перестать пытаться заставить народы быть такими, как они. Также он заявлял, что отказ Вашингтона вести переговоры с Москвой по вопросу Украины обрекает украинскую нацию на вымирание, а его стратегическая неудача на Украине уже резко нарушила равновесие в Европе в сторону России.
https://ria.ru/20240415/konflikt-1940042811.html
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в мире, сша, россия, европа, министерство обороны сша, вооруженные силы рф, вооруженные силы сша
В мире, США, Россия, Европа, Министерство обороны США, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы США
Экс-советник Пентагона объяснил, почему США не способны бороться с Россией
Макгрегор: ни Европа, ни США не обладают силами для борьбы с мощью России