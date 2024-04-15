Рейтинг@Mail.ru
США уничтожили более 80 дронов в ходе атаки Ирана на Израиль - РИА Новости, 15.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:41 15.04.2024
https://ria.ru/20240415/ssha-1940037924.html
США уничтожили более 80 дронов в ходе атаки Ирана на Израиль
США уничтожили более 80 дронов в ходе атаки Ирана на Израиль - РИА Новости, 15.04.2024
США уничтожили более 80 дронов в ходе атаки Ирана на Израиль
Силы США в ходе минувшей атаки Ирана на Израиль уничтожили более 80 дронов и 6 баллистических ракет, сообщает центральное командование Пентагона. РИА Новости, 15.04.2024
2024-04-15T02:41
2024-04-15T02:41
в мире
иран
израиль
сирия
министерство обороны сша
армия обороны израиля (цахал)
оон
обострение ситуации между ираном и израилем
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0d/1877742248_0:219:2864:1830_1920x0_80_0_0_7b19ba65bc5f4febd13ee8d8e3f69178.jpg
ВАШИНГТОН, 15 апр - РИА Новости. Силы США в ходе минувшей атаки Ирана на Израиль уничтожили более 80 дронов и 6 баллистических ракет, сообщает центральное командование Пентагона. "Силы центрального командования при поддержке эсминцев европейского командования успешно уничтожили более 80 БПЛА и как минимум 6 баллистических ракет из Ирана и Йемена, нацеленных на Израиль", - сообщает командование. Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР, элитные подразделения ВС) заявил в ночь на воскресенье, что наносит удар по территории Израиля в ответ на разрушение израильской авиацией иранского консульства в Сирии в начале апреля. В атаке, по разным данным, были задействованы от нескольких десятков до сотен ракет и беспилотных летательных аппаратов, включая беспилотники-камикадзе Shahed. В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщили, что вооруженные силы приведены в повышенную боевую готовность. Пентагон заявил, что будет поддерживать Израиль, а миссия Ирана в ООН назвала происходящее конфликтом Тегерана и Тель-Авива, призвав Вашингтон "держаться подальше". Удар по зданию генерального консульства Ирана в столице Сирии Дамаске израильские ВВС нанесли 1 апреля. По данным КСИР, тогда погибли семь офицеров корпуса, в том числе двое высокопоставленных генералов-советников: Мохаммад Реза Захеди, командующий силами "Кудс" КСИР в Сирии и Ливане, а также его заместитель, бригадный генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими. Тегеран заявлял, что оставляет за собой право ответить.
https://ria.ru/20240414/izrail-1939948955.html
https://ria.ru/20240415/ssha-1940037310.html
иран
израиль
сирия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0d/1877742248_67:0:2798:2048_1920x0_80_0_0_dadf72061f9cbd1f6b6506c55ad596b8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иран, израиль, сирия, министерство обороны сша, армия обороны израиля (цахал), оон, обострение ситуации между ираном и израилем
В мире, Иран, Израиль, Сирия, Министерство обороны США, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), ООН, Обострение ситуации между Ираном и Израилем
США уничтожили более 80 дронов в ходе атаки Ирана на Израиль

Пентагон: США уничтожили более 80 дронов и шесть баллистических ракет Ирана

© Фото : U.S. Army / Spc. Jensen GuilloryАмериканские военнослужащие на северо-востоке Сирии
Американские военнослужащие на северо-востоке Сирии - РИА Новости, 1920, 15.04.2024
© Фото : U.S. Army / Spc. Jensen Guillory
Американские военнослужащие на северо-востоке Сирии. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 15 апр - РИА Новости. Силы США в ходе минувшей атаки Ирана на Израиль уничтожили более 80 дронов и 6 баллистических ракет, сообщает центральное командование Пентагона.
"Силы центрального командования при поддержке эсминцев европейского командования успешно уничтожили более 80 БПЛА и как минимум 6 баллистических ракет из Ирана и Йемена, нацеленных на Израиль", - сообщает командование.
Изображение сгенерировано ИИ
Израилю постучали по крыше
Вчера, 12:47
Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР, элитные подразделения ВС) заявил в ночь на воскресенье, что наносит удар по территории Израиля в ответ на разрушение израильской авиацией иранского консульства в Сирии в начале апреля. В атаке, по разным данным, были задействованы от нескольких десятков до сотен ракет и беспилотных летательных аппаратов, включая беспилотники-камикадзе Shahed.
В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщили, что вооруженные силы приведены в повышенную боевую готовность. Пентагон заявил, что будет поддерживать Израиль, а миссия Ирана в ООН назвала происходящее конфликтом Тегерана и Тель-Авива, призвав Вашингтон "держаться подальше".
Удар по зданию генерального консульства Ирана в столице Сирии Дамаске израильские ВВС нанесли 1 апреля. По данным КСИР, тогда погибли семь офицеров корпуса, в том числе двое высокопоставленных генералов-советников: Мохаммад Реза Захеди, командующий силами "Кудс" КСИР в Сирии и Ливане, а также его заместитель, бригадный генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими. Тегеран заявлял, что оставляет за собой право ответить.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 15.04.2024
Байден обсудил с лидерами конгресса атаку Ирана
02:07
 
В миреИранИзраильСирияМинистерство обороны СШААрмия обороны Израиля (ЦАХАЛ)ООНОбострение ситуации между Ираном и Израилем
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала