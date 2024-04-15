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США уничтожили более 80 дронов в ходе атаки Ирана на Израиль

США уничтожили более 80 дронов в ходе атаки Ирана на Израиль - РИА Новости, 15.04.2024

США уничтожили более 80 дронов в ходе атаки Ирана на Израиль

Силы США в ходе минувшей атаки Ирана на Израиль уничтожили более 80 дронов и 6 баллистических ракет, сообщает центральное командование Пентагона. РИА Новости, 15.04.2024

2024-04-15T02:41

2024-04-15T02:41

2024-04-15T02:41

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ВАШИНГТОН, 15 апр - РИА Новости. Силы США в ходе минувшей атаки Ирана на Израиль уничтожили более 80 дронов и 6 баллистических ракет, сообщает центральное командование Пентагона. "Силы центрального командования при поддержке эсминцев европейского командования успешно уничтожили более 80 БПЛА и как минимум 6 баллистических ракет из Ирана и Йемена, нацеленных на Израиль", - сообщает командование. Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР, элитные подразделения ВС) заявил в ночь на воскресенье, что наносит удар по территории Израиля в ответ на разрушение израильской авиацией иранского консульства в Сирии в начале апреля. В атаке, по разным данным, были задействованы от нескольких десятков до сотен ракет и беспилотных летательных аппаратов, включая беспилотники-камикадзе Shahed. В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщили, что вооруженные силы приведены в повышенную боевую готовность. Пентагон заявил, что будет поддерживать Израиль, а миссия Ирана в ООН назвала происходящее конфликтом Тегерана и Тель-Авива, призвав Вашингтон "держаться подальше". Удар по зданию генерального консульства Ирана в столице Сирии Дамаске израильские ВВС нанесли 1 апреля. По данным КСИР, тогда погибли семь офицеров корпуса, в том числе двое высокопоставленных генералов-советников: Мохаммад Реза Захеди, командующий силами "Кудс" КСИР в Сирии и Ливане, а также его заместитель, бригадный генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими. Тегеран заявлял, что оставляет за собой право ответить.

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в мире, иран, израиль, сирия, министерство обороны сша, армия обороны израиля (цахал), оон, обострение ситуации между ираном и израилем