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Байден обсудил с лидерами конгресса атаку Ирана

Байден обсудил с лидерами конгресса атаку Ирана - РИА Новости, 15.04.2024

Байден обсудил с лидерами конгресса атаку Ирана

Президент США Джо Байден обсудил с партийными лидерами конгресса необходимость согласования новой помощи Израилю, сообщает Белый дом. РИА Новости, 15.04.2024

2024-04-15T02:07

2024-04-15T02:07

2024-04-15T02:11

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ВАШИНГТОН, 15 апр - РИА Новости. Президент США Джо Байден обсудил с партийными лидерами конгресса необходимость согласования новой помощи Израилю, сообщает Белый дом."Байден провел телефонный разговор с лидерами большинства и меньшинства в сенате, спикером палаты представителей и лидером меньшинства там, чтобы обсудить беспрецедентную атаку Ирана на Израиль. В ходе звонка президент обсудил срочную необходимость для палаты представителей принять законопроект как можно скорее", - говорится в сообщении пресс-службы Белого дома.Как сообщил ранее спикер палаты представителей Майк Джонсон, законопроект о новых средствах для Израиля и Украины может быть поставлен на рассмотрение на текущей неделе.Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР, элитные подразделения ВС) заявил в ночь на воскресенье, что наносит удар по территории Израиля в ответ на разрушение израильской авиацией иранского консульства в Сирии в начале апреля. В атаке, по разным данным, были задействованы от нескольких десятков до сотен ракет и беспилотных летательных аппаратов, включая беспилотники-камикадзе Shahed.В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщили, что вооруженные силы приведены в повышенную боевую готовность. Пентагон заявил, что будет поддерживать Израиль, а миссия Ирана в ООН назвала происходящее конфликтом Тегерана и Тель-Авива, призвав Вашингтон "держаться подальше".Удар по зданию генерального консульства Ирана в столице Сирии Дамаске израильские ВВС нанесли 1 апреля. По данным КСИР, тогда погибли семь офицеров корпуса, в том числе двое высокопоставленных генералов-советников: Мохаммад Реза Захеди, командующий силами "Кудс" КСИР в Сирии и Ливане, а также его заместитель, бригадный генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими. Тегеран заявлял, что оставляет за собой право ответить.

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