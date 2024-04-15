Байден обсудил с лидерами конгресса атаку Ирана
Белый дом: Байден обсудил с партийными лидерами конгресса атаку Ирана
© AP Photo / Stephanie ScarbroughПрезидент США Джо Байден
© AP Photo / Stephanie Scarbrough
Президент США Джо Байден. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 15 апр - РИА Новости. Президент США Джо Байден обсудил с партийными лидерами конгресса необходимость согласования новой помощи Израилю, сообщает Белый дом.
"Байден провел телефонный разговор с лидерами большинства и меньшинства в сенате, спикером палаты представителей и лидером меньшинства там, чтобы обсудить беспрецедентную атаку Ирана на Израиль. В ходе звонка президент обсудил срочную необходимость для палаты представителей принять законопроект как можно скорее", - говорится в сообщении пресс-службы Белого дома.
Как сообщил ранее спикер палаты представителей Майк Джонсон, законопроект о новых средствах для Израиля и Украины может быть поставлен на рассмотрение на текущей неделе.
Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР, элитные подразделения ВС) заявил в ночь на воскресенье, что наносит удар по территории Израиля в ответ на разрушение израильской авиацией иранского консульства в Сирии в начале апреля. В атаке, по разным данным, были задействованы от нескольких десятков до сотен ракет и беспилотных летательных аппаратов, включая беспилотники-камикадзе Shahed.
В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщили, что вооруженные силы приведены в повышенную боевую готовность. Пентагон заявил, что будет поддерживать Израиль, а миссия Ирана в ООН назвала происходящее конфликтом Тегерана и Тель-Авива, призвав Вашингтон "держаться подальше".
Удар по зданию генерального консульства Ирана в столице Сирии Дамаске израильские ВВС нанесли 1 апреля. По данным КСИР, тогда погибли семь офицеров корпуса, в том числе двое высокопоставленных генералов-советников: Мохаммад Реза Захеди, командующий силами "Кудс" КСИР в Сирии и Ливане, а также его заместитель, бригадный генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими. Тегеран заявлял, что оставляет за собой право ответить.