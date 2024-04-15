https://ria.ru/20240415/spisok-1940220307.html

Беркович* и Петрийчук* внесли в список террористов и экстремистов

Беркович* и Петрийчук* внесли в список террористов и экстремистов - РИА Новости, 15.04.2024

Беркович* и Петрийчук* внесли в список террористов и экстремистов

Росфинмониторинг внес режиссера Евгению Беркович и драматурга Светлану Петрийчук в перечень террористов и экстремистов, сообщается на сайте ведомства. РИА Новости, 15.04.2024

2024-04-15T18:11

2024-04-15T18:11

2024-04-15T18:11

ленинград

федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/06/1894594558_0:148:3113:1899_1920x0_80_0_0_1a7d6cd57fa4287c8045e7cad5a1f093.jpg

МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Росфинмониторинг внес режиссера Евгению Беркович и драматурга Светлану Петрийчук в перечень террористов и экстремистов, сообщается на сайте ведомства. "Перечень террористов и экстремистов (включённые)... Физические лица:.. Беркович Евгения Борисовна*, 29.04.1985 г.р., г. Ленинград;.. Петрийчук Светлана Александровна*, 22.04.1980 г.р., с. Лебединовка Аламединского Района Киргизской ССР", - говорится в перечне.* Физическое лицо, признанное Росфинмониторингом террористом-экстремистом.

https://ria.ru/20240222/zhurnalist-1928889718.html

ленинград

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ленинград, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)