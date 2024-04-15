https://ria.ru/20240415/spisok-1940220307.html
Беркович* и Петрийчук* внесли в список террористов и экстремистов
Беркович* и Петрийчук* внесли в список террористов и экстремистов - РИА Новости, 15.04.2024
Беркович* и Петрийчук* внесли в список террористов и экстремистов
Росфинмониторинг внес режиссера Евгению Беркович и драматурга Светлану Петрийчук в перечень террористов и экстремистов, сообщается на сайте ведомства. РИА Новости, 15.04.2024
2024-04-15T18:11
2024-04-15T18:11
2024-04-15T18:11
ленинград
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Росфинмониторинг внес режиссера Евгению Беркович и драматурга Светлану Петрийчук в перечень террористов и экстремистов, сообщается на сайте ведомства. "Перечень террористов и экстремистов (включённые)... Физические лица:.. Беркович Евгения Борисовна*, 29.04.1985 г.р., г. Ленинград;.. Петрийчук Светлана Александровна*, 22.04.1980 г.р., с. Лебединовка Аламединского Района Киргизской ССР", - говорится в перечне.* Физическое лицо, признанное Росфинмониторингом террористом-экстремистом.
https://ria.ru/20240222/zhurnalist-1928889718.html
ленинград
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ленинград, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
Ленинград, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
Беркович* и Петрийчук* внесли в список террористов и экстремистов
Росфинмониторинг внес Беркович и Петрийчук в список террористов и экстремистов