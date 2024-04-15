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Беркович* и Петрийчук* внесли в список террористов и экстремистов - РИА Новости, 15.04.2024
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18:11 15.04.2024
https://ria.ru/20240415/spisok-1940220307.html
Беркович* и Петрийчук* внесли в список террористов и экстремистов
Беркович* и Петрийчук* внесли в список террористов и экстремистов - РИА Новости, 15.04.2024
Беркович* и Петрийчук* внесли в список террористов и экстремистов
Росфинмониторинг внес режиссера Евгению Беркович и драматурга Светлану Петрийчук в перечень террористов и экстремистов, сообщается на сайте ведомства. РИА Новости, 15.04.2024
2024-04-15T18:11
2024-04-15T18:11
ленинград
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Росфинмониторинг внес режиссера Евгению Беркович и драматурга Светлану Петрийчук в перечень террористов и экстремистов, сообщается на сайте ведомства. "Перечень террористов и экстремистов (включённые)... Физические лица:.. Беркович Евгения Борисовна*, 29.04.1985 г.р., г. Ленинград;.. Петрийчук Светлана Александровна*, 22.04.1980 г.р., с. Лебединовка Аламединского Района Киргизской ССР", - говорится в перечне.* Физическое лицо, признанное Росфинмониторингом террористом-экстремистом.
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ленинград, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
Ленинград, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
Беркович* и Петрийчук* внесли в список террористов и экстремистов

Росфинмониторинг внес Беркович и Петрийчук в список террористов и экстремистов

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкДраматург Светлана Петрийчук и режиссер Евгения Беркович в Хамовническом суде Москвы
Драматург Светлана Петрийчук и режиссер Евгения Беркович в Хамовническом суде Москвы - РИА Новости, 1920, 15.04.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Драматург Светлана Петрийчук и режиссер Евгения Беркович в Хамовническом суде Москвы. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Росфинмониторинг внес режиссера Евгению Беркович и драматурга Светлану Петрийчук в перечень террористов и экстремистов, сообщается на сайте ведомства.
«
"Перечень террористов и экстремистов (включённые)... Физические лица:.. Беркович Евгения Борисовна*, 29.04.1985 г.р., г. Ленинград;.. Петрийчук Светлана Александровна*, 22.04.1980 г.р., с. Лебединовка Аламединского Района Киргизской ССР", - говорится в перечне.
* Физическое лицо, признанное Росфинмониторингом террористом-экстремистом.
Журналист Евгений Киселев* - РИА Новости, 1920, 22.02.2024
Журналиста Евгения Киселева* внесли в перечень террористов и экстремистов
22 февраля, 09:22
 
ЛенинградФедеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
 
 
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