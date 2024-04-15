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Спецоперация, 15 апреля: ВС России атаковали французских наемников в ДНР - РИА Новости, 15.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:40 15.04.2024 (обновлено: 19:31 15.04.2024)
https://ria.ru/20240415/spetsoperatsiya-1940227176.html
Спецоперация, 15 апреля: ВС России атаковали французских наемников в ДНР
Спецоперация, 15 апреля: ВС России атаковали французских наемников в ДНР - РИА Новости, 15.04.2024
Спецоперация, 15 апреля: ВС России атаковали французских наемников в ДНР
Об ударе российской армии по французским наемникам, дроне "Баба-Яга" в Москве и ходе спецоперации — в материале РИА Новости. РИА Новости, 15.04.2024
2024-04-15T18:40
2024-04-15T19:31
специальная военная операция на украине
москва
сергей лебедев
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
славянск
денис пушилин
владимир рогов
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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Об ударе российской армии по французским наемникам, дроне "Баба-Яга" в Москве и ходе спецоперации — в материале РИА Новости.Удар ВС России по французским наемникам в СлавянскеВооруженные силы России ударили по расположению французских наемников в подконтрольном Украине Славянске (ДНР), сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег. По его словам, это были именно те французы, которые привезли для ВСУ самоходные артиллерийские установки Caesar. Лебедев уточнил, что в результате удара среди наемников много раненых, которых, вероятно, увезли в Павлоград. В свою очередь глава запорожского общественного движения "Мы — вместе с Россией" Владимир Рогов заявил РИА Новости, что новые САУ Caesar поступили к украинским войскам на Запорожской линии фронта. При этом он отметил, что на данном участке зоны боевых действий противник не экономит боеприпасов, осуществляя массированные артиллерийские обстрелы. Российская армия ответно атакует позиции Украины на Запорожском фронте. Как рассказал Лебедев, скопления живой силы и техники ВСУ попали под удар и уничтожены в городе Гуляйполе. Ход спецоперацииРоссийская армия за минувшие сутки улучшила положение по переднему краю на Купянском направлении, на Донецком — заняла более выгодные рубежи, а на Авдеевском — улучшила тактическое положение. Совокупные потери ВСУ на всех участках фронда за день составили до 895 солдат, семь танков и других бронемашин, 18 артиллерийских орудий, 40 военных автомобилей и 270 дронов. О положении в одной из самых "горячих" точек конфликта — городе Часов Яр (Артемовский район) рассказал в интервью РИА Новости советник главы ДНР Дениса Пушилина Игорь Кимаковский. По его словам, ВСУ препятствуют эвакуации гражданского населения из города, чтобы замедлить наступление российских войск, выехать позволили только молодежи, чтобы исключить возможность онлайн-передачи ими информации об украинских войсках России. Он также заявил, что сегодня противник широко применяет прозванную "эсэсовской" практику охоты дронами за мирным населением ДНР, превратив путь от Донецка до Горловки в "дорогу смерти", которая усеяна остовами сожженных беспилотниками ВСУ гражданских машин. Бабу-Ягу "поймали" в МосквеНа западе Москвы при обыске в офисе был найден, предположительно, ударный дрон украинского производства "Баба-Яга". Как сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы, хозяина БПЛА допрашивают силовики. "Бабой-Ягой" российские военные окрестили одну из переделанных моделей сельхоздронов — они носят на себе боеприпасы, чаще всего это минометные мины 120-миллиметровые и авиационные боеприпасы, бомбы весом 25 и 50 килограмм.
https://ria.ru/20240415/ukraina-1940218184.html
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Массовая сдача в плен военнослужащих ВСУ на Авдеевском направлении
Массовая сдача в плен военнослужащих ВСУ на Авдеевском направлении
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москва, сергей лебедев, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, славянск, денис пушилин, владимир рогов
Специальная военная операция на Украине, Москва, Сергей Лебедев, Вооруженные силы Украины, Донецкая Народная Республика, Славянск, Денис Пушилин, Владимир Рогов
Спецоперация, 15 апреля: ВС России атаковали французских наемников в ДНР

Николаевское подполье: ВС России ударили по французским наемникам в Славянске

© AP Photo / Russian Defense Ministry Press ServiceРоссийские десантники
Российские десантники - РИА Новости, 1920, 15.04.2024
© AP Photo / Russian Defense Ministry Press Service
Российские десантники . Архивное фото
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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Об ударе российской армии по французским наемникам, дроне "Баба-Яга" в Москве и ходе спецоперации — в материале РИА Новости.

Удар ВС России по французским наемникам в Славянске

Вооруженные силы России ударили по расположению французских наемников в подконтрольном Украине Славянске (ДНР), сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег.
По его словам, это были именно те французы, которые привезли для ВСУ самоходные артиллерийские установки Caesar. Лебедев уточнил, что в результате удара среди наемников много раненых, которых, вероятно, увезли в Павлоград.
В свою очередь глава запорожского общественного движения "Мы — вместе с Россией" Владимир Рогов заявил РИА Новости, что новые САУ Caesar поступили к украинским войскам на Запорожской линии фронта.
При этом он отметил, что на данном участке зоны боевых действий противник не экономит боеприпасов, осуществляя массированные артиллерийские обстрелы.
Российская армия ответно атакует позиции Украины на Запорожском фронте. Как рассказал Лебедев, скопления живой силы и техники ВСУ попали под удар и уничтожены в городе Гуляйполе.
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Вчера, 17:57

Ход спецоперации

Российская армия за минувшие сутки улучшила положение по переднему краю на Купянском направлении, на Донецком — заняла более выгодные рубежи, а на Авдеевском — улучшила тактическое положение.
Совокупные потери ВСУ на всех участках фронда за день составили до 895 солдат, семь танков и других бронемашин, 18 артиллерийских орудий, 40 военных автомобилей и 270 дронов.
О положении в одной из самых "горячих" точек конфликта — городе Часов Яр (Артемовский район) рассказал в интервью РИА Новости советник главы ДНР Дениса Пушилина Игорь Кимаковский.
По его словам, ВСУ препятствуют эвакуации гражданского населения из города, чтобы замедлить наступление российских войск, выехать позволили только молодежи, чтобы исключить возможность онлайн-передачи ими информации об украинских войсках России.
Он также заявил, что сегодня противник широко применяет прозванную "эсэсовской" практику охоты дронами за мирным населением ДНР, превратив путь от Донецка до Горловки в "дорогу смерти", которая усеяна остовами сожженных беспилотниками ВСУ гражданских машин.
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Вчера, 15:20

Бабу-Ягу "поймали" в Москве

На западе Москвы при обыске в офисе был найден, предположительно, ударный дрон украинского производства "Баба-Яга".
Как сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы, хозяина БПЛА допрашивают силовики.
"Бабой-Ягой" российские военные окрестили одну из переделанных моделей сельхоздронов — они носят на себе боеприпасы, чаще всего это минометные мины 120-миллиметровые и авиационные боеприпасы, бомбы весом 25 и 50 килограмм.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 15.04.2024
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Вчера, 16:27
 
Специальная военная операция на УкраинеМоскваСергей ЛебедевВооруженные силы УкраиныДонецкая Народная РеспубликаСлавянскДенис ПушилинВладимир Рогов
 
 
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