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Российские военные сбили американский беспилотник под Соледаром - РИА Новости, 15.04.2024
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07:05 15.04.2024 (обновлено: 11:27 15.04.2024)
https://ria.ru/20240415/spetsoperatsiya-1940048577.html
Российские военные сбили американский беспилотник под Соледаром
Российские военные сбили американский беспилотник под Соледаром - РИА Новости, 15.04.2024
Российские военные сбили американский беспилотник под Соледаром
Беспилотник RQ-20 Puma, корректировавший огонь американских гаубиц М777 по позициям ВС России, сбили бойцы добровольческого корпуса из отряда "Ирбис",... РИА Новости, 15.04.2024
2024-04-15T07:05
2024-04-15T11:27
специальная военная операция на украине
сша
киев
вооруженные силы украины
безопасность
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ЛУГАНСК, 15 апр — РИА Новости. Беспилотник RQ-20 Puma, корректировавший огонь американских гаубиц М777 по позициям ВС России, сбили бойцы добровольческого корпуса из отряда "Ирбис", действующего в составе группировки "Юг", рассказал РИА Новости военнослужащий отряда. RQ-20 "Puma" является малым разведывательным БПЛА производства США. Из открытых источников известно, что к концу 2022 года количество переданных Киеву в качестве военной помощи БПЛА данного типа составило 16 единиц. По ряду оценок, один такой дрон стоит порядка 250 тысяч долларов (более 23,7 миллиона рублей). "Данная птичка предназначена для коррекции орудий американского типа — "три топора" (американская гаубица М777), всей остальной техники. То есть "птица" летает высоко и видит далеко", — сказал военнослужащий отряда. По его словам, данный беспилотник был посажен под Соледаром, в районе Орехово-Васильевки, в момент корректировки огня бившей по российским позициям американской гаубицы М777. Военнослужащий уточнил, что в БПЛА уцелел модуль видеонаблюдения с лазерным прицелом, а также модуль управления, на котором должна содержаться информация как о самом БПЛА, так и о его применении. "Я думаю, достанут оттуда полезную информацию, узнаем откуда он взлетает, что видит", — дополнил боец отряда.
https://ria.ru/20240415/polozhenie-1940046615.html
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сша, киев, вооруженные силы украины, безопасность, россия
Специальная военная операция на Украине, США, Киев, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Россия
Российские военные сбили американский беспилотник под Соледаром

Российские бойцы отряда "Ирбис" сбили под Соледаром американский БПЛА RQ-20 Puma

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкДобровольцы в зоне СВО
Добровольцы в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 15.04.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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ЛУГАНСК, 15 апр — РИА Новости. Беспилотник RQ-20 Puma, корректировавший огонь американских гаубиц М777 по позициям ВС России, сбили бойцы добровольческого корпуса из отряда "Ирбис", действующего в составе группировки "Юг", рассказал РИА Новости военнослужащий отряда.
RQ-20 "Puma" является малым разведывательным БПЛА производства США. Из открытых источников известно, что к концу 2022 года количество переданных Киеву в качестве военной помощи БПЛА данного типа составило 16 единиц. По ряду оценок, один такой дрон стоит порядка 250 тысяч долларов (более 23,7 миллиона рублей).
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"Данная птичка предназначена для коррекции орудий американского типа — "три топора" (американская гаубица М777), всей остальной техники. То есть "птица" летает высоко и видит далеко", — сказал военнослужащий отряда.
По его словам, данный беспилотник был посажен под Соледаром, в районе Орехово-Васильевки, в момент корректировки огня бившей по российским позициям американской гаубицы М777. Военнослужащий уточнил, что в БПЛА уцелел модуль видеонаблюдения с лазерным прицелом, а также модуль управления, на котором должна содержаться информация как о самом БПЛА, так и о его применении.
"Я думаю, достанут оттуда полезную информацию, узнаем откуда он взлетает, что видит", — дополнил боец отряда.
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Специальная военная операция на УкраинеСШАКиевВооруженные силы УкраиныБезопасностьРоссия
 
 
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