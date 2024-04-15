https://ria.ru/20240415/spetsoperatsiya-1940048577.html

Российские военные сбили американский беспилотник под Соледаром

Российские военные сбили американский беспилотник под Соледаром - РИА Новости, 15.04.2024

Российские военные сбили американский беспилотник под Соледаром

Беспилотник RQ-20 Puma, корректировавший огонь американских гаубиц М777 по позициям ВС России, сбили бойцы добровольческого корпуса из отряда "Ирбис",... РИА Новости, 15.04.2024

2024-04-15T07:05

2024-04-15T07:05

2024-04-15T11:27

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ЛУГАНСК, 15 апр — РИА Новости. Беспилотник RQ-20 Puma, корректировавший огонь американских гаубиц М777 по позициям ВС России, сбили бойцы добровольческого корпуса из отряда "Ирбис", действующего в составе группировки "Юг", рассказал РИА Новости военнослужащий отряда. RQ-20 "Puma" является малым разведывательным БПЛА производства США. Из открытых источников известно, что к концу 2022 года количество переданных Киеву в качестве военной помощи БПЛА данного типа составило 16 единиц. По ряду оценок, один такой дрон стоит порядка 250 тысяч долларов (более 23,7 миллиона рублей). "Данная птичка предназначена для коррекции орудий американского типа — "три топора" (американская гаубица М777), всей остальной техники. То есть "птица" летает высоко и видит далеко", — сказал военнослужащий отряда. По его словам, данный беспилотник был посажен под Соледаром, в районе Орехово-Васильевки, в момент корректировки огня бившей по российским позициям американской гаубицы М777. Военнослужащий уточнил, что в БПЛА уцелел модуль видеонаблюдения с лазерным прицелом, а также модуль управления, на котором должна содержаться информация как о самом БПЛА, так и о его применении. "Я думаю, достанут оттуда полезную информацию, узнаем откуда он взлетает, что видит", — дополнил боец отряда.

https://ria.ru/20240415/polozhenie-1940046615.html

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сша, киев, вооруженные силы украины, безопасность, россия