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Франция поставила Украине новую партию гаубиц Caesar, сообщил Рогов - РИА Новости, 15.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
03:07 15.04.2024 (обновлено: 06:06 15.04.2024)
https://ria.ru/20240415/spetsoperatsiya-1940039144.html
Франция поставила Украине новую партию гаубиц Caesar, сообщил Рогов
Франция поставила Украине новую партию гаубиц Caesar, сообщил Рогов - РИА Новости, 15.04.2024
Франция поставила Украине новую партию гаубиц Caesar, сообщил Рогов
Французские самоходные артиллерийские установки CAESAR поступили к боевикам ВСУ на запорожской линии фронта, сообщил РИА Новости глава запорожского... РИА Новости, 15.04.2024
2024-04-15T03:07
2024-04-15T06:06
специальная военная операция на украине
россия
запорожская область
франция
владимир рогов
вооруженные силы украины
безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр — РИА Новости. Французские самоходные артиллерийские установки CAESAR поступили к боевикам ВСУ на запорожской линии фронта, сообщил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией", сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты России Владимир Рогов. "У противника появились новые французские САУ CAESAR. Враг не экономит боеприпасов, осуществляя массированные артиллерийские обстрелы. Франция продолжает поставлять украинским боевикам оружие, из которого враг обстреливает освобожденную часть Запорожской области", — сказал Рогов. Запорожская область — регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70 процентов Запорожской области. Остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.На фоне российской спецоперации на Украине США и их союзники по НАТО поддерживают Киев, отправляя ему оружие, стоимость программ составляет десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
https://ria.ru/20240414/ukraina-1939826970.html
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россия, запорожская область, франция, владимир рогов, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Запорожская область, Франция, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Франция поставила Украине новую партию гаубиц Caesar, сообщил Рогов

Рогов: французские САУ CAESAR поступили в ВСУ на Запорожской линии фронта

© AP Photo / LibkosВСУ рядом с самоходной гаубицей CAESAR
ВСУ рядом с самоходной гаубицей CAESAR - РИА Новости, 1920, 15.04.2024
© AP Photo / Libkos
ВСУ рядом с самоходной гаубицей CAESAR. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр — РИА Новости. Французские самоходные артиллерийские установки CAESAR поступили к боевикам ВСУ на запорожской линии фронта, сообщил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией", сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты России Владимир Рогов.
"У противника появились новые французские САУ CAESAR. Враг не экономит боеприпасов, осуществляя массированные артиллерийские обстрелы. Франция продолжает поставлять украинским боевикам оружие, из которого враг обстреливает освобожденную часть Запорожской области", — сказал Рогов.
Изображение сгенерировано ИИ
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Вчера, 08:00
Запорожская область — регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70 процентов Запорожской области. Остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
На фоне российской спецоперации на Украине США и их союзники по НАТО поддерживают Киев, отправляя ему оружие, стоимость программ составляет десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияЗапорожская областьФранцияВладимир РоговВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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