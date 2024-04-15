Франция поставила Украине новую партию гаубиц Caesar, сообщил Рогов
Рогов: французские САУ CAESAR поступили в ВСУ на Запорожской линии фронта
© AP Photo / LibkosВСУ рядом с самоходной гаубицей CAESAR
© AP Photo / Libkos
ВСУ рядом с самоходной гаубицей CAESAR. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр — РИА Новости. Французские самоходные артиллерийские установки CAESAR поступили к боевикам ВСУ на запорожской линии фронта, сообщил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией", сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты России Владимир Рогов.
"У противника появились новые французские САУ CAESAR. Враг не экономит боеприпасов, осуществляя массированные артиллерийские обстрелы. Франция продолжает поставлять украинским боевикам оружие, из которого враг обстреливает освобожденную часть Запорожской области", — сказал Рогов.
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Запорожская область — регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70 процентов Запорожской области. Остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
На фоне российской спецоперации на Украине США и их союзники по НАТО поддерживают Киев, отправляя ему оружие, стоимость программ составляет десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
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