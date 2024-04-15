Евраев представил Голиковой планы по строительству соцобъектов в регионе
© Фото : Telegram/Губернатор Ярославской области Михаил ЕвраевЕвраев представил Голиковой планы по строительству соцобъектов в регионе
Евраев представил Голиковой планы по строительству соцобъектов в регионе
ЯРОСЛАВЛЬ, 15 апр – РИА Новости. Губернатор Ярославской области Михаил Евраев представил заместителю председателя правительства РФ Татьяне Голиковой планы по строительству в регионе социальных объектов, сообщает пресс-служба областного правительства.
"В настоящее время в Ярославле и Ярославском районе ведется строительство школ, но этого недостаточно, готовим документацию для следующих", - рассказал Михаил Евраев на встрече с Татьяной Голиковой, отметив, что региональный Проектный институт завершает подготовку документов на пять школьных зданий.
Губернатор подчеркнул, что строительство новых объектов одобрено Советом Федерации.
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"Просим поддержать это направление и федеральное правительство. Со своей стороны готовы обеспечить необходимое софинансирование проектов. Согласно проектной документации, четыре новые школы рассчитаны на 1100 мест каждая, пристройка для школы №1 в Ярославле – на 380 мест", - рассказал Михаил Евраев.
Губернатор отметил, что областной центр и прилегающие к нему территории активно застраиваются, в связи с чем необходимо развитие современной образовательной инфраструктуры. В настоящее время в школах Ярославля обучаются более 70 тысяч детей, сохраняется проблема загруженности образовательных организаций и второй смены, подчеркнул глава региона.
Также Михаил Евраев и Татьяна Голикова обсудили необходимость строительства взрослой поликлиники в Ярославском районе и детской в Рыбинске, стационарного корпуса для Ярославской областной психиатрической больницы. Все документы для включения этих объектов в проект федеральной адресной инвестиционной программы на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов подготовлены, сообщил губернатор.
Еще одной темой рабочей встречи стал переезд музея-заповедника из ансамбля Горицкого монастыря в Переславле-Залесском на площади завода ЛИТ. Евраев рассказал, что проектная документация на реконструкцию здания разработана и прошла экспертизу. Стоимость работ составит порядка 151 миллиона рублей. Он отметил, что в силу масштабности и высокой стоимости работ правительством области принято решение о поэтапном приспособлении территории и помещений под музейное использование.
"По словам главы региона, все предложенные на рабочей встрече проекты находятся в проработке правительства РФ. Решения по ним будут приниматься при формировании бюджета", - информирует пресс-служба правительства Ярославской области.
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