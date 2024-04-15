https://ria.ru/20240415/sotsobyakty-1940138819.html

Евраев представил Голиковой планы по строительству соцобъектов в регионе

Евраев представил Голиковой планы по строительству соцобъектов в регионе - РИА Новости, 15.04.2024

Евраев представил Голиковой планы по строительству соцобъектов в регионе

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев представил заместителю председателя правительства РФ Татьяне Голиковой планы по строительству в регионе социальных... РИА Новости, 15.04.2024

2024-04-15T13:31

2024-04-15T13:31

2024-04-15T13:31

ярославская область

ярославская область

ярославль

михаил евраев

татьяна голикова

совет федерации рф

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ЯРОСЛАВЛЬ, 15 апр – РИА Новости. Губернатор Ярославской области Михаил Евраев представил заместителю председателя правительства РФ Татьяне Голиковой планы по строительству в регионе социальных объектов, сообщает пресс-служба областного правительства. "В настоящее время в Ярославле и Ярославском районе ведется строительство школ, но этого недостаточно, готовим документацию для следующих", - рассказал Михаил Евраев на встрече с Татьяной Голиковой, отметив, что региональный Проектный институт завершает подготовку документов на пять школьных зданий. Губернатор подчеркнул, что строительство новых объектов одобрено Советом Федерации. "Просим поддержать это направление и федеральное правительство. Со своей стороны готовы обеспечить необходимое софинансирование проектов. Согласно проектной документации, четыре новые школы рассчитаны на 1100 мест каждая, пристройка для школы №1 в Ярославле – на 380 мест", - рассказал Михаил Евраев. Губернатор отметил, что областной центр и прилегающие к нему территории активно застраиваются, в связи с чем необходимо развитие современной образовательной инфраструктуры. В настоящее время в школах Ярославля обучаются более 70 тысяч детей, сохраняется проблема загруженности образовательных организаций и второй смены, подчеркнул глава региона. Также Михаил Евраев и Татьяна Голикова обсудили необходимость строительства взрослой поликлиники в Ярославском районе и детской в Рыбинске, стационарного корпуса для Ярославской областной психиатрической больницы. Все документы для включения этих объектов в проект федеральной адресной инвестиционной программы на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов подготовлены, сообщил губернатор. Еще одной темой рабочей встречи стал переезд музея-заповедника из ансамбля Горицкого монастыря в Переславле-Залесском на площади завода ЛИТ. Евраев рассказал, что проектная документация на реконструкцию здания разработана и прошла экспертизу. Стоимость работ составит порядка 151 миллиона рублей. Он отметил, что в силу масштабности и высокой стоимости работ правительством области принято решение о поэтапном приспособлении территории и помещений под музейное использование. "По словам главы региона, все предложенные на рабочей встрече проекты находятся в проработке правительства РФ. Решения по ним будут приниматься при формировании бюджета", - информирует пресс-служба правительства Ярославской области.

https://ria.ru/20240320/vstrecha-1934475866.html

https://ria.ru/20231226/indeksatsiya-1918245482.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

ярославская область, ярославль, михаил евраев, татьяна голикова, совет федерации рф