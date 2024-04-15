https://ria.ru/20240415/soglashenie-1940167732.html

Россия и Белоруссия подпишут соглашение о производстве самолета "Освей"

Россия и Белоруссия подпишут соглашение о производстве самолета "Освей" - РИА Новости, 15.04.2024

Россия и Белоруссия подпишут соглашение о производстве самолета "Освей"

Россия и Белоруссия подпишут межправительственное соглашение о совместном производстве легкого многоцелевого самолета "Освей", сообщил премьер-министр РФ Михаил РИА Новости, 15.04.2024

2024-04-15T14:57

2024-04-15T14:57

2024-04-15T14:57

россия

белоруссия

москва

роман головченко

михаил мишустин

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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Россия и Белоруссия подпишут межправительственное соглашение о совместном производстве легкого многоцелевого самолета "Освей", сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время встречи с премьером Белоруссии Романом Головченко в понедельник в Москве. "Еще один документ, который сегодня будет подписан, - межправсоглашение о совместном производстве легкого многоцелевого самолета "Освей". У Союзного государства большая территория. Нам, конечно, нужны самые современные самолеты разных классов, разных типов для перевозок и пассажиров, и грузов. Поэтому мы приступаем к глубокой кооперации в сфере авиастроения на основе взаимной выгоды и равноправного использования и технологий, и, что очень важно, общих производственных мощностей", - сообщил Мишустин. Он отметил, что данные решения имеют системное значение для углубления интеграции в Союзном государстве. "Считаю, что именно этого от нас ждут граждане и России, и Белоруссии", - добавил российский премьер.

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россия, белоруссия, москва, роман головченко, михаил мишустин