https://ria.ru/20240415/snayper-1940196887.html

Суд в Москве заочно арестовал снайпера из "Грузинского легиона"

Суд в Москве заочно арестовал снайпера из "Грузинского легиона" - РИА Новости, 15.04.2024

Суд в Москве заочно арестовал снайпера из "Грузинского легиона"

Басманный суд Москвы заочно выдал санкцию на арест грузинского снайпера Георгия Гелашвили по обвинению в экстремизме и наемничестве, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 15.04.2024

2024-04-15T16:37

2024-04-15T16:37

2024-04-15T16:37

специальная военная операция на украине

москва

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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Басманный суд Москвы заочно выдал санкцию на арест грузинского снайпера Георгия Гелашвили по обвинению в экстремизме и наемничестве, сообщили РИА Новости в суде. "Суд удовлетворил ходатайство следователя о заочном избрании в отношении Гелашвили меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказали в суде.Там добавили, что он объявлен в международный розыск. Ему заочно предъявлены обвинения в возбуждении ненависти и вражды, угрозах применения насилия и в наемничестве. СМИ называют его самым молодым грузинским наемником - он вступил в "Грузинский национальный легион" в 19 лет. Ранее суд заочно арестовал главаря "Грузинского национального легиона" Ушанги Мамулашвили по делу о возбуждении ненависти или вражды, а затем его заместителя Левана Пипию.

https://ria.ru/20240220/naemnik-1928508747.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

москва, происшествия, басманный суд г. москвы, россия, грузия