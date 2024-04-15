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Суд в Москве заочно арестовал снайпера из "Грузинского легиона" - РИА Новости, 15.04.2024
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16:37 15.04.2024
https://ria.ru/20240415/snayper-1940196887.html
Суд в Москве заочно арестовал снайпера из "Грузинского легиона"
Суд в Москве заочно арестовал снайпера из "Грузинского легиона" - РИА Новости, 15.04.2024
Суд в Москве заочно арестовал снайпера из "Грузинского легиона"
Басманный суд Москвы заочно выдал санкцию на арест грузинского снайпера Георгия Гелашвили по обвинению в экстремизме и наемничестве, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 15.04.2024
2024-04-15T16:37
2024-04-15T16:37
специальная военная операция на украине
москва
происшествия
басманный суд г. москвы
россия
грузия
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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Басманный суд Москвы заочно выдал санкцию на арест грузинского снайпера Георгия Гелашвили по обвинению в экстремизме и наемничестве, сообщили РИА Новости в суде. "Суд удовлетворил ходатайство следователя о заочном избрании в отношении Гелашвили меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказали в суде.Там добавили, что он объявлен в международный розыск. Ему заочно предъявлены обвинения в возбуждении ненависти и вражды, угрозах применения насилия и в наемничестве. СМИ называют его самым молодым грузинским наемником - он вступил в "Грузинский национальный легион" в 19 лет. Ранее суд заочно арестовал главаря "Грузинского национального легиона" Ушанги Мамулашвили по делу о возбуждении ненависти или вражды, а затем его заместителя Левана Пипию.
https://ria.ru/20240220/naemnik-1928508747.html
https://ria.ru/20240321/vsu-1934595838.html
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москва, происшествия, басманный суд г. москвы, россия, грузия
Специальная военная операция на Украине, Москва, Происшествия, Басманный суд г. Москвы, Россия, Грузия
Суд в Москве заочно арестовал снайпера из "Грузинского легиона"

Басманный суд заочно арестовал снайпера Гелашвили из "Грузинского легиона"

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 15.04.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Басманный суд Москвы заочно выдал санкцию на арест грузинского снайпера Георгия Гелашвили по обвинению в экстремизме и наемничестве, сообщили РИА Новости в суде.
"Суд удовлетворил ходатайство следователя о заочном избрании в отношении Гелашвили меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказали в суде.
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Там добавили, что он объявлен в международный розыск. Ему заочно предъявлены обвинения в возбуждении ненависти и вражды, угрозах применения насилия и в наемничестве.
СМИ называют его самым молодым грузинским наемником - он вступил в "Грузинский национальный легион" в 19 лет.
Ранее суд заочно арестовал главаря "Грузинского национального легиона" Ушанги Мамулашвили по делу о возбуждении ненависти или вражды, а затем его заместителя Левана Пипию.
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Специальная военная операция на УкраинеМоскваПроисшествияБасманный суд г. МосквыРоссияГрузия
 
 
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