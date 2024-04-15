https://ria.ru/20240415/sevastopol-1940133818.html
В Севастополе отменили воздушную тревогу
В Севастополе отменили воздушную тревогу - РИА Новости, 15.04.2024
В Севастополе отменили воздушную тревогу
В Севастополе отменили воздушную тревогу, объявленную днем в понедельник, она длилась около двух часов, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем... РИА Новости, 15.04.2024
2024-04-15T13:17
2024-04-15T13:17
2024-04-15T13:25
специальная военная операция на украине
севастополь
михаил развожаев
безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр – РИА Новости. В Севастополе отменили воздушную тревогу, объявленную днем в понедельник, она длилась около двух часов, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.Воздушную тревогу в городе объявили в понедельник в 11.26 мск."Отбой воздушной тревоги!" - написал Развожаев.Тревога отменена в 13.14 мск.
https://ria.ru/20240409/sevastopol-1938731546.html
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севастополь, михаил развожаев, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Севастополь, Михаил Развожаев, Безопасность
В Севастополе отменили воздушную тревогу
Губернатор Развожаев сообщил об отмене воздушной тревоги в Севастополе