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Гладков поручил расширить возможности электронных сервисов для белгородцев - РИА Новости, 15.04.2024
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Белгородская область
Белгородская область
 
13:12 15.04.2024
https://ria.ru/20240415/servis-1940130869.html
Гладков поручил расширить возможности электронных сервисов для белгородцев
Гладков поручил расширить возможности электронных сервисов для белгородцев - РИА Новости, 15.04.2024
Гладков поручил расширить возможности электронных сервисов для белгородцев
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков поручил расширить возможности для получения жителями правовой помощи в цифровом формате, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 15.04.2024
2024-04-15T13:12
2024-04-15T13:12
белгородская область
вячеслав гладков
помощь
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БЕЛГОРОД, 15 апр – РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков поручил расширить возможности для получения жителями правовой помощи в цифровом формате, сообщила пресс-служба правительства региона. В ходе еженедельного оперативного совещания главе региона доложили о результатах реализации проекта "Правовая забота". В рамках проекта регионального уполномоченного по правам человека юридическую помощь могут получить жители отдаленных сельских территорий области. Как отметили на совещании, команда проекта работала во всех районах и городах Белгородской области с декабря 2023 года, а также в семи пунктах временного размещения. За правовой помощью обратились больше тысячи человек из 154 населенных пунктов. Жители получили 1260 правовых консультаций. Из 351 обращения было полностью удовлетворено 196. Глава региона поручил рассмотреть возможность создания отдельного цифрового ресурса, который позволил бы жителям обращаться за правовой помощью в режиме онлайн. "Мы понимаем, что очень много людей приходит старшего возраста. Для таких людей важно личное общение. Ощущение внимания для них особенно ценно. Электронные ресурсы и сервисы, конечно, тоже нужно расширять. До конца мая рассмотрим соответствующие предложения. Проект действительно очень востребован", — отметил губернатор Белгородской области. В правительстве региона пояснили, что сейчас в команду проекта "Правовая забота" входят сотрудники региональных министерств, отделения Фонда пенсионного и социального страхования Белгородской области, Фонда "Защитники Отечества", аппарата уполномоченного по правам ребенка в Белгородской области, государственного юридического бюро Белгородской области, управления федеральной службы судебных приставов по Белгородской области и юридической клиники НИИ БелГУ.
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вячеслав гладков, помощь
Белгородская область, Вячеслав Гладков, помощь

Гладков поручил расширить возможности электронных сервисов для белгородцев

© РИА Новости / Михаил МордасовРабота за компьютером
Работа за компьютером - РИА Новости, 1920, 15.04.2024
© РИА Новости / Михаил Мордасов
Работа за компьютером
Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 15 апр – РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков поручил расширить возможности для получения жителями правовой помощи в цифровом формате, сообщила пресс-служба правительства региона.
В ходе еженедельного оперативного совещания главе региона доложили о результатах реализации проекта "Правовая забота". В рамках проекта регионального уполномоченного по правам человека юридическую помощь могут получить жители отдаленных сельских территорий области.
Как отметили на совещании, команда проекта работала во всех районах и городах Белгородской области с декабря 2023 года, а также в семи пунктах временного размещения. За правовой помощью обратились больше тысячи человек из 154 населенных пунктов. Жители получили 1260 правовых консультаций. Из 351 обращения было полностью удовлетворено 196.
Глава региона поручил рассмотреть возможность создания отдельного цифрового ресурса, который позволил бы жителям обращаться за правовой помощью в режиме онлайн.
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"Мы понимаем, что очень много людей приходит старшего возраста. Для таких людей важно личное общение. Ощущение внимания для них особенно ценно. Электронные ресурсы и сервисы, конечно, тоже нужно расширять. До конца мая рассмотрим соответствующие предложения. Проект действительно очень востребован", — отметил губернатор Белгородской области.
В правительстве региона пояснили, что сейчас в команду проекта "Правовая забота" входят сотрудники региональных министерств, отделения Фонда пенсионного и социального страхования Белгородской области, Фонда "Защитники Отечества", аппарата уполномоченного по правам ребенка в Белгородской области, государственного юридического бюро Белгородской области, управления федеральной службы судебных приставов по Белгородской области и юридической клиники НИИ БелГУ.
 
Белгородская областьВячеслав Гладковпомощь
 
 
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