https://ria.ru/20240415/serial-1940274503.html

"Секс. До и после" признали лучшим короткометражным интернет-сериалом

"Секс. До и после" признали лучшим короткометражным интернет-сериалом - РИА Новости, 15.04.2024

"Секс. До и после" признали лучшим короткометражным интернет-сериалом

"Секс. До и после" Дарьи Мороз стал лучшим интернет-сериалом года хронометражем эпизода менее 24 минут по версии Национальной премии в области веб-контента,... РИА Новости, 15.04.2024

2024-04-15T22:47

2024-04-15T22:47

2024-04-15T23:59

дарья мороз

новости культуры

культура

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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. "Секс. До и после" Дарьи Мороз стал лучшим интернет-сериалом года хронометражем эпизода менее 24 минут по версии Национальной премии в области веб-контента, передает корреспондент РИА Новости. "Для меня это история о том, каким счастливым может стать режиссерский дебют. Историю про веру в себя", - сказала со сцены Мороз. Национальная премия в области веб-индустрии вручается с 2018 года и отражает тренды года в области интернет-контента.

https://ria.ru/20230920/daryamoroz-1896265338.html

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2024

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

дарья мороз, новости культуры