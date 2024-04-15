https://ria.ru/20240415/serial-1940274503.html
"Секс. До и после" признали лучшим короткометражным интернет-сериалом
"Секс. До и после" признали лучшим короткометражным интернет-сериалом - РИА Новости, 15.04.2024
"Секс. До и после" признали лучшим короткометражным интернет-сериалом
"Секс. До и после" Дарьи Мороз стал лучшим интернет-сериалом года хронометражем эпизода менее 24 минут по версии Национальной премии в области веб-контента,... РИА Новости, 15.04.2024
2024-04-15T22:47
2024-04-15T22:47
2024-04-15T23:59
дарья мороз
новости культуры
культура
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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. "Секс. До и после" Дарьи Мороз стал лучшим интернет-сериалом года хронометражем эпизода менее 24 минут по версии Национальной премии в области веб-контента, передает корреспондент РИА Новости. "Для меня это история о том, каким счастливым может стать режиссерский дебют. Историю про веру в себя", - сказала со сцены Мороз. Национальная премия в области веб-индустрии вручается с 2018 года и отражает тренды года в области интернет-контента.
https://ria.ru/20230920/daryamoroz-1896265338.html
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дарья мороз, новости культуры
Дарья Мороз, Новости культуры, Культура
"Секс. До и после" признали лучшим короткометражным интернет-сериалом
"Секс. До и после" Дарьи Мороз стал лучшим короткометражным интернет-сериалом
МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. "Секс. До и после" Дарьи Мороз стал лучшим интернет-сериалом года хронометражем эпизода менее 24 минут по версии Национальной премии в области веб-контента, передает корреспондент РИА Новости.
"Для меня это история о том, каким счастливым может стать режиссерский дебют. Историю про веру в себя", - сказала со сцены Мороз.
Национальная премия в области веб-индустрии вручается с 2018 года и отражает тренды года в области интернет-контента.